Зеленский об отказе Китая от участия в саммите мира: Украина без позитива воспринимает этот факт
Украина без позитива воспринимает отказ Китая принять участие в саммите мира и отвергает все предложенные так называемые мирные идеи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы без позитива воспринимаем сигнал из Китая о том, что они не будут поддерживать и участвовать в Саммите мира", - подчеркнул президент.
Мирные идеи Китая и Бразилии
Ни Китай, ни Бразилия, ни любая другая страна не ориентируются в последствиях российской агрессии в Украине.
"Если будут предложения от Китая и Бразилии, безусловно, Украина, как жертва этой войны, имела полное право инициировать путь к окончанию войны. Именно мы должны инициировать, потому что мы знаем все кризисы, которые принесла Россия своей войной на территорию Украины. При всем уважении, ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо другой не ориентируются до конца, что принесла Россия этой войной", - сказал Зеленский.
Он пожелал миру - мира, чтобы "ни у кого не было потерь, ни у кого не было массированных могил, массированных жертв и т.д.", но "это украинцы погибли, это русские насиловали наших женщин, украли десятки тысяч наших детей".
"Поэтому никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", - подытожил президент.
Напомним, 31 мая - 2 июня в Сингапуре проходит Азиатский форум. Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.
Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Мирослав Гай
Бо абсолютно неважливо , де виробляються процесори "Інтеля" . Або де робляться PTZ IP камери ... Бо Інтель це США , а камери це оптика Цейсівська . Неважливо , що пластикові вироби випускаються в Шанхаї , чи десь в Пакестані , бо штрудери , які й дують цю продукцію розробляють знов таки німці , а зовсім не китайці .
Свого часу Софок був по показникам ВВП другим у світі , а його вплив на світову економіку був 2% . Й усе це була нафта й газ . А найбільше виробництво взуття у світі йшло на помийку . Як й виробництво одягу . Бо будь який нью-йоркський бізнесмен , хто свого часу був у захваті від роботячих й дешевих китайців у своєму виробництву дуже потім журився , що на 5 китайців требо обов"язково наймати одного японця чи тексаського ковбоя, що стояв з пліткою над головою цих "роботячих" , бо тільки ти відвернешся , як хитрий китаєць починає гнати халтуру .
Врахуйте, що китайцям партія накаже їсти тільки просо - і вони будуть його їсти.
З народами Заходу такий трюк не пройде.
Але щось зовсім навпаки виходить.
Здатність фінансувати війну тільки зростає, попри навіть удари по НПЗ.
Й взагалом - за останні 300 років це єдина війна , де проти московії виступає не тільки Британія , але увесь "золотий міліард" . В Кримську війну , таж Праусія й Австро-угорщина були нейтральними . В війні 1904 року нейтральними була Франція , й знов таки -- будинок Гагсбургів .
А по великому рахунку Московія програвала абсолютно усі війни , де проти неї була лише одна Велика Британія . А тут проти московії 75% світової економіки й 95% країн -- володарів світових брендів . Бренди це головний фактор економіки , бо на 90% саме вони рухають прогрес . А усе інше лише покриває самі необїідні потреби самих економічно недолугих гравців .
Він так не хоче поступатись душевним та побутовим комфортом, що налякати і надурити його - раз плюнути.
Змусили ж західний світ забути 7 жовтня і рвати дупу за Палестину.
І не рубають російську ресурсну економіку та не дають нам дозвіл бити АТАКАМСами по росії через побоювання, как би чєго нє вишло за прєдєли Украіни (хоча воно вже за фактом вийшло).
"Світом править НЕ ТАЄМНА ЛОЖА
А ЯВНА ЛАЖА
Почуйте уважно . Я остаточно переконався в тому, що там на горі , там десь у корпораціях , там десь в науковому середовищу сидять звичайні й пихасті ідіоти .
Й тільки одиниці з них рухають прогрес . Усі інші на програсі паразитують й постійно роблять усе те , що б нашкодити не тільки людству , а собі особисто й своїй родині .
Й усе це робиться "з розумним видом" великого гравця , але вони усі там дурні . Дуже недалекі й дуже пафосні .
Той же гітлер вважав себе десь так в серпні 1941 правителєм світу , головним "рєшалою" кому жити , а кого вбити . Разом з їм була така собі пара геббельсів . В 1945 році вони усі коньки відбросили й похованні були на помийці . Гебельси йще своїх 6-й дітей "проговорили" на смерть . В тому числі історії . Сралін йще більше правив , більше рухав війска до липня 1941 , а потім сидів на дачах обсирався . Як воно ж й обісралося вже 1953 -- воно конала в сечі й лайні на одинці . А доля його улюблених дітей ?! Василь й до 45 років не дожив . Свєта (розумна й талановита не в батька мабуть , а в мати) поперла десь у США абсолютно самоньою ... Ідеалогічний ворог свого ж батька . Й це правителі морей й океанів . Рішальники доль десятка мілійонів ?!
Що ж вимагати зі звичайного функціонера Джо Байдена ?! Вони постійно помиляються , вони постійно лякаються . Вони постійно виправляються й ніколи не визнають свої помилки . Але ***** тримдить в на порядок більше . Він з кожним роком усе більше наближає ту країну , в який планує , що будуть жити його нащадки до того , що нема буде де жити . Й не буде ніякої московії .
Американцям набридла нудна демократія, вони зажадали енергійної диктатури.
Русня мітить у наддержави, за фактом не відповідаючи цьому статусу ні в якій царині (крім географічного розміру та спецслужб).
деякі виробники переносять зборку в В'єтнам, Малазію, Індію але процес ще довгий... до того багато чіпів переферії так само випускають в косооких...
Також зараз туди через дешеві орківські ресурси переносят виробництво енергомістких деталей... компоненти ходової до прикладу... також більішсть ресурсозалежної продукції ... продукція що містить пластики, резинові вироби... ті ж іграшки, різні повсякденні товари... автопром
А наш шут гороховий, типу, "президент" карячиться тепер замість Єрмака.
Гнати їх драною мітлою - нічого іншого не залишається.
Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже .
З російського ТаймЗє:
Наступним етапом приниження України стане "форум" в Саудівській Аравії, де Росія диктуватиме Україні свої "пункти мирової угоди".
Тобто росію не влаштовує цей саміт, тому вона робить свій "форум".
І робить китайську продукцію позаконкуренцією в умовах світової інфляції
Ось приклад : 1853-1856 рік , московія з тріском просира кримську війну . Їх усюди б"ють й принижують . Що стала потім мирної державою . Виконувала парижськи домовленності ?!
До речі , йще ранійше -- чому тому Бонапарту не сиділось у Парижу ?! Саме тому , що в 2007 році , імператор Сашка Перший обнімашки цілувашки на плоту в посередині річки Неман (є навіть відповідний медальон) . А вже в 2009 московія почала порушувати цей договір . С виконанням парижського договору було трошки довже .
Але ось 1904-1905 рік -- й знов тотальна поразка . Чи зупинило це московитів через 9 років в нову , вже тотальну для царя й його родини бійню ?!
Ну найголовніше напавши на ЄС вони б лишились своїх бізнес партнерів, і ще важливіше технологій...
Орки без західних мікросхем не можуть випустити ні однієї одиниці озброєння, як і Китай до речі... вони до цього часу не вміють робити процесори самостійно, купляють обладнання у голандців..
На країни Балтії вони не напали виключно через 6 пункт уставу НАТО . Війна з НАТОї їхнє керевництво лякає дуже . Й це може хтось там дикий з болот , та й в нас деякім промосковськи лупушки вірять , що їм вдалось влучити хоча б в один "Атакамс" чи навіть в "Хаймарс" . Що існують в них такі вдачливи танкісти , в чий танк влучив "Н-Лав" , чи "Джавілін" а воно при цьому вижило .
Або хтось не бачить , що гаубиця 777 має таку ж саму єфективність , як 20 їхніх 152-х гаубиць .
Тобто це солодка казочка для дебілоїдів , що в їх є хоч якийсь шанс щось захопити в Балтії й при цьому не отримати безвідповідний удар прямо у Кремль .
Про Польшу я мовчу . Та й про Угорщину зі Словакією . Вони такі прокремлівськи , бо взагалом не мають спільного кордону с *********** .
А з Польшею московити мають "кордон" виключно через Кьонінзберг чи вотчину Патьки ... Місто Ємануїла Канта досі йще їхнє тільки через те , що у Польші нема жодних підстав його рахувати своїм . А Німетчина й досі хворіє сіндромом єдиного винуватця світової різанини .
Але термін тут не "ВИРОБляти" , а "РОЗРОБЛЯТИ" . Тобто т.з. жодним чином в Китаї не існує свого R&D по процессорах . Бо це не тільки технологічний процесс збірки . Це йще й мізк процессору . Тобто - розробка "кернєл моуда" під процессори . Без відповіного кода на Асемблері й на Native С процесор це мертвий вироб .
Не існує й досі жодної операційної системи , жодної мови програмування , яку б розробив би хтось за межами США, Канади чи ЄС й вона мала хоч якийсь попит . Особливо з мовами справа жах ...
Друге самі операційні системи пишуть не лише в західних країнах, Майкрософт та Гугл залучає розробників з Індії та Мексики... Майкрософт більше я б сказав пишуть Індуси.. тому така крива)))
ЗЕ-збиговисько запросило на саміт т.з. Пластелину , але докі не відомо , хто буде її репрезентувати , чи ішак з Хан-Юнеса , чи верблюд з відомої туристам автозаправки по дорозі на Мертве море . Але ж там є єдиний популярний гравець але він може приїхати до Цюриха лише з заручниками , в томи числі й вбитими й згвалтованними .
ЗЕ-кловуни бажають пертворити поважних гостей в ляльковий театр абсурду . Бо навіть дуже великий мрійник дідусь Джосеф Байден не бачить тих , хто міг би бути представником цієї спільноти .