Зеленський про відмову Китаю від участі у саміті миру: Україна без позитива сприймає цей факт

Україна без позитиву сприймає відмову Китаю взяти участь у саміті миру й відкидає усі запропоновані так звані мирні ідеї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми без позитиву сприймаємо сигнал із Китаю щодо того, що вони не будуть підтримувати та брати участь у Саміті миру", - наголосив президент.

Мирні ідеї Китаю та Бразілії

Ані Китай, ані Бразилія, ані будь-яка інша країна не орієнтуються у наслідках російської агресії в Україні.

"Якщо будуть пропозиції від Китаю та Бразилії, безумовно, Україна, як жертва цієї війни, мала повне право ініціювати шлях до закінчення війни. Саме ми повинні ініціювати, бо ми знаємо всі кризи, які принесла Росія своєю війною на територію України. При всій повазі, ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтуються до кінця, що принесла Росія цією війною", - сказав Зеленський.

Він побажав світові — миру, щоб "ні у кого не було втрат, ні у кого не було масованих могил, масованих жертв тощо", але "це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей".

"Тому ніхто не має права розповідати нам, як має закінчитися ця війна", – підсумував президент.

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Нагадаємо, 31 травня - 2 червня в Сінгапурі проходить Азійський форум Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.