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Зеленский (19042) Китай (2792) глобальный саммит мира (273)

В Китае прокомментировали слова Зеленского о попытке срыва Глобального саммита мира: Мы никогда не раздували огонь

У Китаї прокоментували слова Зеленського про саміт миру

В Китае заявили, что никогда не "раздували огонь и не подпитывали пламя" войны в Украине. Так в МИД КНР отреагировали на слова президента Зеленского, который сказал, что Китай отговаривает другие страны от участия в Глобальном саммите мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила спикер МИД Китая Мао Нин.

По ее словам, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мероприятий в российско-украинской войне, должны быть признаны.

Мао Нин добавила, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. В то же время, сказала она, позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", - добавила спикер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает России отговаривать другие страны от участия в Глобальном саммите мира, который в середине июня состоится в Швейцарии.

Читайте также: Китай тайно пытался купить для РФ оборудование, глушащее дроны, - Financial Times
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Топ комментарии
+31
Ми ніколи не говоримо правду!
******* завжди і скрізь - основа нашої політики.
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03.06.2024 13:26
+17
Брехливі,цинічні покидьки!
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03.06.2024 13:26
+16
Ну тоді назвіть війну агресію і геноцидом українського народу.А ви кажете що то внутрішній конфлікт.Брехуни і фальшиві.
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03.06.2024 13:31
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А ********* світі 5% багатих, 95% бідних. В якому світі ви живете? Зніміть рожеві окуляри, які вам наділи ЗМІ земних багатіїв.
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03.06.2024 16:53 Ответить

Ржунімагу! (с)
Видно, подоляк своїм "плоскогубцям" спустив нову директиву - зображати з себе камсамольцав.
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03.06.2024 18:20 Ответить
А й дійсно: навіщо роздмухувати, якщо можна підливати бензинчик? ****** кетайські пандочки
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03.06.2024 15:30 Ответить
Ви його ретельно плекали, зберігали й оберігали. Тихенько так, по-китайськи.
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03.06.2024 16:02 Ответить
китайози руками дурнуватих кацапів ведуть цю війну проти України, тому китай для України ворог, тим більше вони з кацапами атіннарот
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03.06.2024 16:09 Ответить
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