В Китае прокомментировали слова Зеленского о попытке срыва Глобального саммита мира: Мы никогда не раздували огонь

В Китае заявили, что никогда не "раздували огонь и не подпитывали пламя" войны в Украине. Так в МИД КНР отреагировали на слова президента Зеленского, который сказал, что Китай отговаривает другие страны от участия в Глобальном саммите мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила спикер МИД Китая Мао Нин.

По ее словам, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мероприятий в российско-украинской войне, должны быть признаны.

Мао Нин добавила, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. В то же время, сказала она, позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", - добавила спикер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает России отговаривать другие страны от участия в Глобальном саммите мира, который в середине июня состоится в Швейцарии.

Читайте также: Китай тайно пытался купить для РФ оборудование, глушащее дроны, - Financial Times