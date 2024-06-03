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Китай тайно пытался купить для РФ оборудование, глушащее дроны, - Financial Times

Китай допомагає Росії шукати обладнання для війни в Україні

Китайская правительственная организация "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" помогает российским покупателям покупать товары гражданского и военного назначения, которые затем используются в войне в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Financial Times.

В перечне товаров значились устройства глушения БПЛА

Как отмечается, правительственная "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун", которая была создана для помощи российским покупателям в приобретении товаров - от грузовиков до лодок, разместила на своем сайте в социальной сети WeChat объявление о "закупке иностранными предприятиями оборудования для беспилотных летательных аппаратов".

В сообщении говорилось, что покупателям нужны "генераторы помех, детекторы дронов (торговые названия BorisTone, Assel Labs, Bulat) или другие аналогичные технологические решения, устройства подавления БПЛА, глушители диапазона частот связи".

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Издание пишет, что покупатели хотели приобрести отечественный аналог детекторов дронов "Булат", разработанных петербургской компанией 3mx.

3mx заявлял, что эти детекторы использовались "на передовой" во время войны в Украине.

Что известно об Ассоциации?

Согласно описанию учетной записи в WeChat, "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" была создана под руководством Департамента торговли провинции Гуандун в прошлом году.

Журналисты издания акцентируют, что провинция Гуандун является центром высокотехнологичного производства в Китае. Здесь базируется немало известных компаний, в том числе и DJI - крупнейший в мире производитель коммерческих беспилотников.

Задачей Ассоциации указывается координация бизнеса с РФ, помощь в налаживании контактов с российскими покупателями, толкование экономической и торговой политики и предоставление юридических консультаций, связанных с Россией.

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Искали "детские игрушки"

Объявление о закупках было размещено 22 мая, а затем удалено. Представитель ассоциации сообщил Financial Times, что объявление было "какой-то ошибкой, поэтому мы его удалили".

Он добавил, что российские покупатели на самом деле искали "детские игрушки", несмотря на подробное описание в объявлении оборудования для обнаружения беспилотников.

Напомним, 29 мая Соединенные Штаты обвинили Китай в поддержке войны России против Украины и предупредили, что Пекин может столкнуться с дальнейшими санкциями со стороны США и других стран НАТО.

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Топ комментарии
+16
китай це беніфеціар війни в Україні, це замовник війни і брат кацапів і це учасник війни проти нас, це наш ВОРОГ!!!!!
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03.06.2024 09:51
+12
Треба сказати все як воно є - китай воює з Європою і США, тримаючи у руках кувалду у вигляді расєї, перевіряючі на міцність цей союз, аби бачити чи є шанс підкорити весь світ собі з церберами біля ноги - росією і іраном, яким байдуже кого рвати на шматки.
Я не вірю, що цього не розуміють сильні світу цього. Дивує, що вони ніхріна дієвого з цим не роблять. Каматозники? Мазохісти?
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03.06.2024 09:54
+6
Тормознутий Захід з США разом , як можно було більше 20 років робити вигляд шо Україна нікому не потрібна ...? На шо вони розраховували ? Світові корисні ід* оти лідерства
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03.06.2024 09:42
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розмістила на своєму сайті в соціальній мережі WeChat оголошення про "закупівлю іноземними підприємствами обладнання для безпілотних літальних апаратів".

============

Таємничість аж зашкалює. Скоріше за все, кацапи подумали, що "проканає" і через свого проплаченого китайського васю в тій організації намагалися провернути справу. Через деякий час дорослі дядi побачили цю хрень, дали китайському васі по вухах і оголошення видалили
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03.06.2024 09:42 Ответить
Тормознутий Захід з США разом , як можно було більше 20 років робити вигляд шо Україна нікому не потрібна ...? На шо вони розраховували ? Світові корисні ід* оти лідерства
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03.06.2024 09:42 Ответить
Це брехня ...читайте історію ,політику ,тоді не будете довіряти своє житт'я голобородькам...
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03.06.2024 11:47 Ответить
ненавиджу китай
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03.06.2024 09:44 Ответить
Жовтопикі макаки хворі на комуністичну заразу , яких з печер витягнув на світ Божий Захід , ще створять йому чимало проблем у майбутньому . І Захід сам у цьому буде винуватий .
Куди дивились , чим думали коли вливали у автократичну клоаку сотні мільярдів доларів , хз ?!
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03.06.2024 09:51 Ответить
Чим думали? Гаманцем. Жадібність губить західний світ.
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03.06.2024 11:10 Ответить
Згоден . Але ж можна було , замість Китаю - влити гроші в ту ж Індію наприклад . Теж велика країна , з великим людським потенціалом . Але яка , на відміну від косооких комуняк - сповідує демократію , більш дружня до західного суспільства , цілком розділяє його цінності і не має ксенофобських настроїв .
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03.06.2024 11:37 Ответить
китай це беніфеціар війни в Україні, це замовник війни і брат кацапів і це учасник війни проти нас, це наш ВОРОГ!!!!!
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03.06.2024 09:51 Ответить
Треба сказати все як воно є - китай воює з Європою і США, тримаючи у руках кувалду у вигляді расєї, перевіряючі на міцність цей союз, аби бачити чи є шанс підкорити весь світ собі з церберами біля ноги - росією і іраном, яким байдуже кого рвати на шматки.
Я не вірю, що цього не розуміють сильні світу цього. Дивує, що вони ніхріна дієвого з цим не роблять. Каматозники? Мазохісти?
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03.06.2024 09:54 Ответить
Це просто бізнес... Китай користується війною щоб отримувати дешеві ресурси від раші за юані... потім раша може потратити їх тільки на купівлю його продукції...

Для заходу це також бізнес, Китай основна світова промислова площадка і якщо там дешева сировина то і собівартість продукції нижча чим в західних країнах...

Багато західних компаній уже самі нічого не виробляють вони замовляють свою продукцію по аусорсингу... в якось до прикладу китайського заводу... а потім просто пакують під своєю маркою... дізнайтесь про компанію фоксон і для скількох відомих брендів ті виготовляють електроніку

Тому вони сліпі просто через те що дешева сировина від орків до косооких це міліарди прибутку і для їх компанії...
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03.06.2024 10:48 Ответить
У труни немає кішені.
Можливо чекають і бажають бути похованими в купі бабла?
Хто знає. Світ зійшов з рощуму, втративши навіть інстинкт самозбереження.
Щодо речей виготовлених в китаї, то це лайно одноразового використання, як і задумано виробниками в китаї.
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03.06.2024 12:40 Ответить
Не гуандун,а Гондон резиновий,узькопльоночні підори.
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03.06.2024 09:57 Ответить
Я не удивлюсь если завтра выяснится, что чайники тайно посещают синагогу
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03.06.2024 09:57 Ответить
Людожер завжди допоможе людожеру. Червонопузі покидьки маскуються під миротворців так само, як х&йло весь час каже, що вони ніколи ні на кого не нападали й за мир. Сволоту Арахамію, який дуже хоче дружити з цією пошестю треба позбавити українського громадянства й відправити до його кумирів.
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03.06.2024 10:01 Ответить
А от зелені політики, зокрема той же Арахамія так не вважають.
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03.06.2024 10:39 Ответить
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той, хто вірить комуністам-китайцям - довбойб в кубі...
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03.06.2024 10:02 Ответить
Кубічний
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03.06.2024 10:35 Ответить
Вчера с Али пришел диф. автомат изготовленный для европейских пользователей.
И, хотя, на Амазоне он стоит 67 дол. Я купил за 5.
Красивый, аккуратный. Фабричное изготовление. Материковый Китай.
Не работает. Спор проиграл
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03.06.2024 10:05 Ответить
Не верю. Поддержка потребителей - это требование Алиэкспресс. И сейчас это требование настолько серьезно, что производители предпочитают сразу возвращать деньги, а не спорить.
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03.06.2024 11:40 Ответить
Посередине спора перестала отоброжаться страница спора.
"Данная страница не существует"
Диф. автомат буду использовать как двухполюсный рубильник.
Производитель серьезный, заказ от производителя.
Скорее всего отбраковка от европейской линии
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03.06.2024 12:20 Ответить
中国是同性恋！
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03.06.2024 10:07 Ответить
"Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" - це не Китай, це російська компанія в Китаї.
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03.06.2024 10:58 Ответить
Касаби й китайози - це вороги #1 і#2 нинішніх і майбутніх поколінь українців.
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03.06.2024 12:25 Ответить
алло підрахамія абхазька обезяна іди лижи сраку китайцям мерзотник
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03.06.2024 12:33 Ответить
 
 