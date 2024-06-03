Китай таємно намагався купити для РФ обладнання, що глушить дрони, - Financial Times
Китайська урядова організація "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" допомагає російським покупцям купувати товари цивільного та військового призначення, які потім використовуються у війні в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Financial Times.
У переліку товарів значилися пристрої глушіння БПЛА
Як зазначається, урядова "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун", яка була створена для допомоги російським покупцям у придбанні товарів від вантажівок до човнів, розмістила на своєму сайті в соціальній мережі WeChat оголошення про "закупівлю іноземними підприємствами обладнання для безпілотних літальних апаратів".
У повідомленні йшлося про те, що покупцям потрібні "генератори перешкод, детектори дронів (торгові назви BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші аналогічні технологічні рішення, пристрої придушення БПЛА, глушники діапазону частот зв’язку".
Видання пише, що покупці хотіли придбати вітчизняний аналог детекторів дронів "Булат", розроблених петербурзькою компанією 3mx.
3mx заявляв, що ці детектори використовувалися "на передовій" під час війни в Україні.
Що відомо про Асоціацію?
Відповідно до опису облікового запису у WeChat, "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" була створена під керівництвом Департаменту торгівлі провінції Гуандун минулого року.
Журналісти видання акцентують, що провінція Гуандун є центром високотехнологічного виробництва в Китаї. Тут базується чимало відомих компаній, зокрема і DJI – найбільший у світі виробник комерційних безпілотників.
Завданням Асоціації вказується координація бізнесу з РФ, допомога в налагодженні контактів з російськими покупцями, тлумачення економічної та торговельної політики та надання юридичних консультацій, пов’язаних з Росією.
Шукали "дитячі іграшки"
Оголошення про закупівлі було розміщено 22 травня, а потім видалено. Представник асоціації повідомив Financial Times, що оголошення було "якоюсь помилкою, тому ми його видалили".
Він додав, що російські покупці насправді шукали "дитячі іграшки", попри докладний опис в оголошенні обладнання для виявлення безпілотників.
Нагадаємо, 29 травня Сполучені Штати звинуватили Китай у підтримці війни Росії проти України та попередили, що Пекін може зіткнутися з подальшими санкціями з боку США та інших країн НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
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Таємничість аж зашкалює. Скоріше за все, кацапи подумали, що "проканає" і через свого проплаченого китайського васю в тій організації намагалися провернути справу. Через деякий час дорослі дядi побачили цю хрень, дали китайському васі по вухах і оголошення видалили
Куди дивились , чим думали коли вливали у автократичну клоаку сотні мільярдів доларів , хз ?!
Я не вірю, що цього не розуміють сильні світу цього. Дивує, що вони ніхріна дієвого з цим не роблять. Каматозники? Мазохісти?
Для заходу це також бізнес, Китай основна світова промислова площадка і якщо там дешева сировина то і собівартість продукції нижча чим в західних країнах...
Багато західних компаній уже самі нічого не виробляють вони замовляють свою продукцію по аусорсингу... в якось до прикладу китайського заводу... а потім просто пакують під своєю маркою... дізнайтесь про компанію фоксон і для скількох відомих брендів ті виготовляють електроніку
Тому вони сліпі просто через те що дешева сировина від орків до косооких це міліарди прибутку і для їх компанії...
Можливо чекають і бажають бути похованими в купі бабла?
Хто знає. Світ зійшов з рощуму, втративши навіть інстинкт самозбереження.
Щодо речей виготовлених в китаї, то це лайно одноразового використання, як і задумано виробниками в китаї.
И, хотя, на Амазоне он стоит 67 дол. Я купил за 5.
Красивый, аккуратный. Фабричное изготовление. Материковый Китай.
Не работает. Спор проиграл
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Диф. автомат буду использовать как двухполюсный рубильник.
Производитель серьезный, заказ от производителя.
Скорее всего отбраковка от европейской линии