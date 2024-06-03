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Китай таємно намагався купити для РФ обладнання, що глушить дрони, - Financial Times

Китай допомагає Росії шукати обладнання для війни в Україні

Китайська урядова організація "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" допомагає російським покупцям купувати товари цивільного та військового призначення, які потім використовуються у війні в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Financial Times.

У переліку товарів значилися пристрої глушіння БПЛА

Як зазначається, урядова "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун", яка була створена для допомоги російським покупцям у придбанні товарів від вантажівок до човнів, розмістила на своєму сайті в соціальній мережі WeChat оголошення про "закупівлю іноземними підприємствами обладнання для безпілотних літальних апаратів".

У повідомленні йшлося про те, що покупцям потрібні "генератори перешкод, детектори дронів (торгові назви BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші аналогічні технологічні рішення, пристрої придушення БПЛА, глушники діапазону частот зв’язку".

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Видання пише, що покупці хотіли придбати вітчизняний аналог детекторів дронів "Булат", розроблених петербурзькою компанією 3mx.

3mx заявляв, що ці детектори використовувалися "на передовій" під час війни в Україні.

Що відомо про Асоціацію?

Відповідно до опису облікового запису у WeChat, "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" була створена під керівництвом Департаменту торгівлі провінції Гуандун минулого року.

Журналісти видання акцентують, що провінція Гуандун є центром високотехнологічного виробництва в Китаї. Тут базується чимало відомих компаній, зокрема і DJI – найбільший у світі виробник комерційних безпілотників.

Завданням Асоціації вказується координація бізнесу з РФ, допомога в налагодженні контактів з російськими покупцями, тлумачення економічної та торговельної політики та надання юридичних консультацій, пов’язаних з Росією.

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Шукали "дитячі іграшки"

Оголошення про закупівлі було розміщено 22 травня, а потім видалено. Представник асоціації повідомив Financial Times, що оголошення було "якоюсь помилкою, тому ми його видалили".

Він додав, що російські покупці насправді шукали "дитячі іграшки", попри докладний опис в оголошенні обладнання для виявлення безпілотників.

Нагадаємо, 29 травня Сполучені Штати звинуватили Китай у підтримці війни Росії проти України та попередили, що Пекін може зіткнутися з подальшими санкціями з боку США та інших країн НАТО.

Також читайте: Підтримка Китаєм Москви є вирішальним чинником у війні Росії проти України, - Столтенберг

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Топ коментарі
+16
китай це беніфеціар війни в Україні, це замовник війни і брат кацапів і це учасник війни проти нас, це наш ВОРОГ!!!!!
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03.06.2024 09:51
+12
Треба сказати все як воно є - китай воює з Європою і США, тримаючи у руках кувалду у вигляді расєї, перевіряючі на міцність цей союз, аби бачити чи є шанс підкорити весь світ собі з церберами біля ноги - росією і іраном, яким байдуже кого рвати на шматки.
Я не вірю, що цього не розуміють сильні світу цього. Дивує, що вони ніхріна дієвого з цим не роблять. Каматозники? Мазохісти?
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03.06.2024 09:54
+6
Тормознутий Захід з США разом , як можно було більше 20 років робити вигляд шо Україна нікому не потрібна ...? На шо вони розраховували ? Світові корисні ід* оти лідерства
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03.06.2024 09:42
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розмістила на своєму сайті в соціальній мережі WeChat оголошення про "закупівлю іноземними підприємствами обладнання для безпілотних літальних апаратів".

============

Таємничість аж зашкалює. Скоріше за все, кацапи подумали, що "проканає" і через свого проплаченого китайського васю в тій організації намагалися провернути справу. Через деякий час дорослі дядi побачили цю хрень, дали китайському васі по вухах і оголошення видалили
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03.06.2024 09:42 Відповісти
Тормознутий Захід з США разом , як можно було більше 20 років робити вигляд шо Україна нікому не потрібна ...? На шо вони розраховували ? Світові корисні ід* оти лідерства
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03.06.2024 09:42 Відповісти
Це брехня ...читайте історію ,політику ,тоді не будете довіряти своє житт'я голобородькам...
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03.06.2024 11:47 Відповісти
ненавиджу китай
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03.06.2024 09:44 Відповісти
Жовтопикі макаки хворі на комуністичну заразу , яких з печер витягнув на світ Божий Захід , ще створять йому чимало проблем у майбутньому . І Захід сам у цьому буде винуватий .
Куди дивились , чим думали коли вливали у автократичну клоаку сотні мільярдів доларів , хз ?!
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03.06.2024 09:51 Відповісти
Чим думали? Гаманцем. Жадібність губить західний світ.
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03.06.2024 11:10 Відповісти
Згоден . Але ж можна було , замість Китаю - влити гроші в ту ж Індію наприклад . Теж велика країна , з великим людським потенціалом . Але яка , на відміну від косооких комуняк - сповідує демократію , більш дружня до західного суспільства , цілком розділяє його цінності і не має ксенофобських настроїв .
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03.06.2024 11:37 Відповісти
китай це беніфеціар війни в Україні, це замовник війни і брат кацапів і це учасник війни проти нас, це наш ВОРОГ!!!!!
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03.06.2024 09:51 Відповісти
Треба сказати все як воно є - китай воює з Європою і США, тримаючи у руках кувалду у вигляді расєї, перевіряючі на міцність цей союз, аби бачити чи є шанс підкорити весь світ собі з церберами біля ноги - росією і іраном, яким байдуже кого рвати на шматки.
Я не вірю, що цього не розуміють сильні світу цього. Дивує, що вони ніхріна дієвого з цим не роблять. Каматозники? Мазохісти?
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03.06.2024 09:54 Відповісти
Це просто бізнес... Китай користується війною щоб отримувати дешеві ресурси від раші за юані... потім раша може потратити їх тільки на купівлю його продукції...

Для заходу це також бізнес, Китай основна світова промислова площадка і якщо там дешева сировина то і собівартість продукції нижча чим в західних країнах...

Багато західних компаній уже самі нічого не виробляють вони замовляють свою продукцію по аусорсингу... в якось до прикладу китайського заводу... а потім просто пакують під своєю маркою... дізнайтесь про компанію фоксон і для скількох відомих брендів ті виготовляють електроніку

Тому вони сліпі просто через те що дешева сировина від орків до косооких це міліарди прибутку і для їх компанії...
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03.06.2024 10:48 Відповісти
У труни немає кішені.
Можливо чекають і бажають бути похованими в купі бабла?
Хто знає. Світ зійшов з рощуму, втративши навіть інстинкт самозбереження.
Щодо речей виготовлених в китаї, то це лайно одноразового використання, як і задумано виробниками в китаї.
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03.06.2024 12:40 Відповісти
Не гуандун,а Гондон резиновий,узькопльоночні підори.
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03.06.2024 09:57 Відповісти
Я не удивлюсь если завтра выяснится, что чайники тайно посещают синагогу
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03.06.2024 09:57 Відповісти
Людожер завжди допоможе людожеру. Червонопузі покидьки маскуються під миротворців так само, як х&йло весь час каже, що вони ніколи ні на кого не нападали й за мир. Сволоту Арахамію, який дуже хоче дружити з цією пошестю треба позбавити українського громадянства й відправити до його кумирів.
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03.06.2024 10:01 Відповісти
А от зелені політики, зокрема той же Арахамія так не вважають.
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03.06.2024 10:39 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той, хто вірить комуністам-китайцям - довбойб в кубі...
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03.06.2024 10:02 Відповісти
Кубічний
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03.06.2024 10:35 Відповісти
Вчера с Али пришел диф. автомат изготовленный для европейских пользователей.
И, хотя, на Амазоне он стоит 67 дол. Я купил за 5.
Красивый, аккуратный. Фабричное изготовление. Материковый Китай.
Не работает. Спор проиграл
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03.06.2024 10:05 Відповісти
Не верю. Поддержка потребителей - это требование Алиэкспресс. И сейчас это требование настолько серьезно, что производители предпочитают сразу возвращать деньги, а не спорить.
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03.06.2024 11:40 Відповісти
Посередине спора перестала отоброжаться страница спора.
"Данная страница не существует"
Диф. автомат буду использовать как двухполюсный рубильник.
Производитель серьезный, заказ от производителя.
Скорее всего отбраковка от европейской линии
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03.06.2024 12:20 Відповісти
中国是同性恋！
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03.06.2024 10:07 Відповісти
"Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" - це не Китай, це російська компанія в Китаї.
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03.06.2024 10:58 Відповісти
Касаби й китайози - це вороги #1 і#2 нинішніх і майбутніх поколінь українців.
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03.06.2024 12:25 Відповісти
алло підрахамія абхазька обезяна іди лижи сраку китайцям мерзотник
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03.06.2024 12:33 Відповісти
 
 