Китай таємно намагався купити для РФ обладнання, що глушить дрони, - Financial Times

Китайська урядова організація "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" допомагає російським покупцям купувати товари цивільного та військового призначення, які потім використовуються у війні в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Financial Times.

У переліку товарів значилися пристрої глушіння БПЛА

Як зазначається, урядова "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун", яка була створена для допомоги російським покупцям у придбанні товарів від вантажівок до човнів, розмістила на своєму сайті в соціальній мережі WeChat оголошення про "закупівлю іноземними підприємствами обладнання для безпілотних літальних апаратів".

У повідомленні йшлося про те, що покупцям потрібні "генератори перешкод, детектори дронів (торгові назви BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші аналогічні технологічні рішення, пристрої придушення БПЛА, глушники діапазону частот зв’язку".

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Видання пише, що покупці хотіли придбати вітчизняний аналог детекторів дронів "Булат", розроблених петербурзькою компанією 3mx.

3mx заявляв, що ці детектори використовувалися "на передовій" під час війни в Україні.

Що відомо про Асоціацію?

Відповідно до опису облікового запису у WeChat, "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" була створена під керівництвом Департаменту торгівлі провінції Гуандун минулого року.

Журналісти видання акцентують, що провінція Гуандун є центром високотехнологічного виробництва в Китаї. Тут базується чимало відомих компаній, зокрема і DJI – найбільший у світі виробник комерційних безпілотників.

Завданням Асоціації вказується координація бізнесу з РФ, допомога в налагодженні контактів з російськими покупцями, тлумачення економічної та торговельної політики та надання юридичних консультацій, пов’язаних з Росією.

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Шукали "дитячі іграшки"

Оголошення про закупівлі було розміщено 22 травня, а потім видалено. Представник асоціації повідомив Financial Times, що оголошення було "якоюсь помилкою, тому ми його видалили".

Він додав, що російські покупці насправді шукали "дитячі іграшки", попри докладний опис в оголошенні обладнання для виявлення безпілотників.

Нагадаємо, 29 травня Сполучені Штати звинуватили Китай у підтримці війни Росії проти України та попередили, що Пекін може зіткнутися з подальшими санкціями з боку США та інших країн НАТО.

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