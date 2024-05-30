США звинуватили керівництво Китаю у підтримці війни РФ проти України та попередили про санкції
У середу, 29 травня, Сполучені Штати звинуватили Китай у підтримці війни Росії проти України та попередили, що Пекін може зіткнутися з подальшими санкціями з боку США та інших країн НАТО.
Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл під час візиту до Брюсселя, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз існує нагальна потреба в тому, щоб країни Європи й НАТО "надіслали Китаю колективне повідомлення про занепокоєність його діями, які, на нашу думку, дестабілізують ситуацію в самому серці Європи".
Кемпбелл зазначив, що підтримка Китаю допомагає РФ відновлювати елементи її озброєння, включаючи далекобійні ракети, артилерію, безпілотники, а також здатність відстежувати пересування на полі бою.
"Те, що ми бачимо з боку Китаю в Росії, не є одноразовим випадком або парою фірм-ізгоїв, які беруть участь у підтримці Росії. Це постійні, всеосяжні зусилля, які підтримуються керівництвом Китаю і спрямовані на те, щоб надати Росії всіляку підтримку за лаштунками", - заявив Кемпбелл.
Заступник держсекретаря США наголосив, що дії Китаю створили потенціал для Росії не лише на полі бою в Україні, але й дозволили "кинути стратегічний виклик іншим країнам Європи".
Водночас, як пише Reuters, Кемпбелл відмовився уточнювати, якими можуть бути подальші кроки США.
"Я думаю, що нам потрібно буде надіслати чіткий, недвозначний сигнал Пекіну про те, що такі кроки, які робить Китай, небезпечні для довгострокової стабільності в Європі", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Це війна цивілізованого світу з КНР. Більше того це лише її початок, далі економічний тиск з боку китайців, все більше агресії з боку КНДР, Тайвань......
І розуміння цього українцями дуже важливе, адже в певний момент прийдуть дипломати-"миротворці" з Пекіну, інвестори для "відновлення" звідти і якщо влада продовжить бездумно приймати "допомогу" з рук справжнього агресора, то в якийсь момент над Хрещатиком може піднятись червоне полотнище з 5 зірочками.
китай хоче подивитися реакцію заходу, на військове вторгнення в європу.
плєшивий, щось ніяк не наважиться.
І вишенька на торті це все купляється за юані які Китай сам друкує в любій кількості, причому ці юані фактично орки не мають де потратити тільки на купівлю китайської продукції
Чому штати нічого з цим не роблять а Байден відкрив свій ринок, та все просто дешеві ресурси з раші купляють всі компанії які мають там виробництво в тому числі і американські, і також ті що замовляють там продукцію і продають під своїми брендами...