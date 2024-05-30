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Китай (4354) санкції (11297) США (21024)

США звинуватили керівництво Китаю у підтримці війни РФ проти України та попередили про санкції

США попередили Китай про санкції за допомогу РФ 

У середу, 29 травня, Сполучені Штати звинуватили Китай у підтримці війни Росії проти України та попередили, що Пекін може зіткнутися з подальшими санкціями з боку США та інших країн НАТО.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл під час візиту до Брюсселя, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз існує нагальна потреба в тому, щоб країни Європи й НАТО "надіслали Китаю колективне повідомлення про занепокоєність його діями, які, на нашу думку, дестабілізують ситуацію в самому серці Європи".

Кемпбелл зазначив, що підтримка Китаю допомагає РФ відновлювати елементи її озброєння, включаючи далекобійні ракети, артилерію, безпілотники, а також здатність відстежувати пересування на полі бою.

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"Те, що ми бачимо з боку Китаю в Росії, не є одноразовим випадком або парою фірм-ізгоїв, які беруть участь у підтримці Росії. Це постійні, всеосяжні зусилля, які підтримуються керівництвом Китаю і спрямовані на те, щоб надати Росії всіляку підтримку за лаштунками", - заявив Кемпбелл.

Заступник держсекретаря США наголосив, що дії Китаю створили потенціал для Росії не лише на полі бою в Україні, але й дозволили "кинути стратегічний виклик іншим країнам Європи".

Водночас, як пише Reuters, Кемпбелл відмовився уточнювати, якими можуть бути подальші кроки США.

"Я думаю, що нам потрібно буде надіслати чіткий, недвозначний сигнал Пекіну про те, що такі кроки, які робить Китай, небезпечні для довгострокової стабільності в Європі", - додав він.

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Топ коментарі
+8
Я б не став називати це підтримкою з боку китайців, це скоріше війна Китаю проти Заходу, яку вони ведуть на території України, руками росіян вбиваючи українців. Чи поставили б снаряди і ракети КНДР, якби не якісь домовленості з Китаєм? Чи постачали б Шахеди та ймовірно ракети з Ірану, якби не постачання туди комплектуючих з китайських заводів? Чи продовжувався б такий темп випуску *********** в ерефії, якби не сировина з КНР? І т.п. Та врешті-решт, чи вирішив би Путлєр почати війну, якби не погодження цього з Сі? Збрехав звісно про побідоносні 3 дні, але для Пекіну було цікаво подивитись на реакцію Заходу, порівняти ситуацію з Тайванем.
Це війна цивілізованого світу з КНР. Більше того це лише її початок, далі економічний тиск з боку китайців, все більше агресії з боку КНДР, Тайвань......
І розуміння цього українцями дуже важливе, адже в певний момент прийдуть дипломати-"миротворці" з Пекіну, інвестори для "відновлення" звідти і якщо влада продовжить бездумно приймати "допомогу" з рук справжнього агресора, то в якийсь момент над Хрещатиком може піднятись червоне полотнище з 5 зірочками.
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30.05.2024 11:31
+7
Попередження потужне?
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30.05.2024 11:02
+7
ключове слово в цьому всьому висері - ЗАНЕПОКОЯНІСТЬ
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30.05.2024 11:03
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Попередження потужне?
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30.05.2024 11:02 Відповісти
Ага, вже аж третій рік попереджають
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30.05.2024 11:14 Відповісти
11 рік грозяться варварам, а віз і нині там.
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30.05.2024 11:26 Відповісти
ключове слово в цьому всьому висері - ЗАНЕПОКОЯНІСТЬ
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30.05.2024 11:03 Відповісти
світ переконався ,за більше як двох річні "пекельні санкції" США проти куйла, що все це є чергова американська "3,14сдьож"
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30.05.2024 11:07 Відповісти
Якщо за попередженнями не слідують дії, то наступні попередження ігноруються.
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30.05.2024 11:12 Відповісти
..колективне повідомлення про занепокоєність....
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30.05.2024 11:20 Відповісти
Фуууух, аж легше стало!
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30.05.2024 11:20 Відповісти
Де відповід найвеличеішого про потужну відповідь-вдаримо по кітаю дронами-асфальтом.
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30.05.2024 11:24 Відповісти
Так Саліван же після заяви Британії сказав, що все під контролем і це ледь не наклеп на косооких))). Навіть Блінкін їздив до Китаю, лякати руйнівними наслідками .
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30.05.2024 11:26 Відповісти
ну китай двумя щелчками пальцев можно на сракку санкциями посадить учитывая что 80% економики китайцев это торговля с западом,тут главное желание
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30.05.2024 11:32 Відповісти
Можна, але цього не роблять і в найближчі роки не зроблять, поки не перенесуть виробництва до інших країн. Бо такі санкції вдарять і по багатьох країнах Заходу. Чи ви вважаєте, що чверть трилоьна доларів на рік, це копійки для Німеччини?
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30.05.2024 11:52 Відповісти
Ці попередження, занепокоєння та інша словесна хрінь нічого не дасть.
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30.05.2024 11:28 Відповісти
Я б не став називати це підтримкою з боку китайців, це скоріше війна Китаю проти Заходу, яку вони ведуть на території України, руками росіян вбиваючи українців. Чи поставили б снаряди і ракети КНДР, якби не якісь домовленості з Китаєм? Чи постачали б Шахеди та ймовірно ракети з Ірану, якби не постачання туди комплектуючих з китайських заводів? Чи продовжувався б такий темп випуску *********** в ерефії, якби не сировина з КНР? І т.п. Та врешті-решт, чи вирішив би Путлєр почати війну, якби не погодження цього з Сі? Збрехав звісно про побідоносні 3 дні, але для Пекіну було цікаво подивитись на реакцію Заходу, порівняти ситуацію з Тайванем.
Це війна цивілізованого світу з КНР. Більше того це лише її початок, далі економічний тиск з боку китайців, все більше агресії з боку КНДР, Тайвань......
І розуміння цього українцями дуже важливе, адже в певний момент прийдуть дипломати-"миротворці" з Пекіну, інвестори для "відновлення" звідти і якщо влада продовжить бездумно приймати "допомогу" з рук справжнього агресора, то в якийсь момент над Хрещатиком може піднятись червоне полотнище з 5 зірочками.
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30.05.2024 11:31 Відповісти
Китайская лапша на уши. На Западе не дураки. Понимают что санкционная война с китаезами только на руку рашке.
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30.05.2024 11:32 Відповісти
китаю, не цікава війна в україні!
китай хоче подивитися реакцію заходу, на військове вторгнення в європу.
плєшивий, щось ніяк не наважиться.
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30.05.2024 11:54 Відповісти
Чому це не цікава поки орки воюють в Україні, вони змушені продавати Китаю ресурси дешевше риночної вартості, це міліарди доларів прибутку... враховуючи що Байден зняв додаткові мита на їх товари які був ввів Трамп і відкрив їм повністю ринок США то це подвійний профіт в умовах світової інфляції....

І вишенька на торті це все купляється за юані які Китай сам друкує в любій кількості, причому ці юані фактично орки не мають де потратити тільки на купівлю китайської продукції

Чому штати нічого з цим не роблять а Байден відкрив свій ринок, та все просто дешеві ресурси з раші купляють всі компанії які мають там виробництво в тому числі і американські, і також ті що замовляють там продукцію і продають під своїми брендами...
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30.05.2024 12:41 Відповісти
попэрэдили, так загрозливо звучить, прям си обісрався на ті пропєредження
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30.05.2024 13:53 Відповісти
 
 