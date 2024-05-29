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Сі Цзіньпін відмовився від прямих постачань зброї до РФ через дзвінок Байдена у 2022 році, - WP

Сі Цзіньпін та Джо Байден

На початку повномасштабної війни РФ проти України лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився постачати пряму військову допомогу Москві після розмови з президентом США Джо Байденом.

Про це у колонці для The Washington Post написав політичний оглядач Девід Ігнейшс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цю інформацію підтвердили офіційні особи США.

Як зазначається, менш ніж через три тижні від початку повномасштабної війни РФ проти України Китай почав публічно закликати до миру, однак Росія вимагала від Пекіна зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готові посилити санкції та експортний контроль, щоб запобігти торгівлі між Китаєм та РФ, - Білий дім

Розмова Сі та Байдена

Видання пише, що Сі був готовий до прямих постачань, але після розмови з Байденом утримався від цього.

"Вони (китайці - ред.) вже були готові до постачань, коли Байден зателефонував Сі з попередженням: США відреагують, якщо дізнаються, що Китай передає Росії зброю", - зазначив Ігнейшс.

Він додав, що це викликало "гнівну відповідь Сі", який запитав, чи не погрожує йому Байден.

Після цього, за словами американських офіційних осіб, лідер Китаю доручив Лю Хе, колишньому віцепрем'єру й одному з найбільш довірених перемовників Сі із Заходом, наглядати за прихованою допомогою, яку Китай надає Росії.

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Допомога Китаю Росії

Як пише WP, Китай постачає Росії близько 50 "високопріоритетних" товарів подвійного призначення, які використовуються для виробництва снарядів, ракет та іншої зброї. Китай також є постачальником супутникових технологій.

Сполучені Штати "стурбовані цим і розглядають два нових жорстких контрзаходи": введення санкцій проти Китаю і зняття обмежень на використання Україною американської зброї малої дальності для ударів по території Росії.

"Ці кроки являтимуть собою значну ескалацію ретельно вивіреної політики Байдена щодо підтримки України… Той факт, що такі кроки наразі розглядаються, засвідчує ще більшу стурбованість адміністрації вразливістю України на полі бою", - ідеться в матеріалі.

Оглядач Ігнейшс додає, що Україна наближається "до ще одного переломного моменту", поки Байден думає над тим, "чи варто зміцнювати свій союз із Києвом", що спричинить нові ризики перед майбутніми мирними переговорами.

Також читайте: Китай надає або готується надати летальну допомогу Росії, - Шеппс

Раніше повідомлялося, що Китай та Бразилія опублікували спільне комюніке. Вони підтримують "мирну конференцію" щодо України лише за участю РФ

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Топ коментарі
+4
Ще одне намагання виправдати боягузливу позицію американської адміністрації щодо заборони права України завдавати ударів по військових цілях на території пітьми озброєнеям зі США.
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29.05.2024 10:00
+3
Їм і ,,непрямих" вистачає!
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29.05.2024 09:58
+3
Ключове слово "від прямих" . А через інші країни постачає аж бігом.
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29.05.2024 10:00
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Їм і ,,непрямих" вистачає!
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29.05.2024 09:58 Відповісти
кабаєв їздив до Великого Китаю з єдиною метою - за китайською зброєю
Великий Китай показав кабаєву звідки у панди росте фіст
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29.05.2024 12:59 Відповісти
Зате від кривих не відмовився.
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29.05.2024 09:59 Відповісти
Ключове слово "від прямих" . А через інші країни постачає аж бігом.
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29.05.2024 10:00 Відповісти
Ще одне намагання виправдати боягузливу позицію американської адміністрації щодо заборони права України завдавати ударів по військових цілях на території пітьми озброєнеям зі США.
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29.05.2024 10:00 Відповісти
На мою думку, амери намагаються здихатися чергової авантюри (В'єтнам, Афган, Персія з останнього) у які їх втягують Президенти США, майже усі, так вони вважають.
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29.05.2024 12:28 Відповісти
Могучий Байден одним звонком поставил на место коммуняцкого диктатора, короче спас мир. А Трамп хочет разбомбить Пекин и вообще всех. Он сам так сказал Вашингтону пост "в приватной беседе".
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29.05.2024 10:02 Відповісти
чого не скажеш за ради лямів на перегони, така в них національна гра - вибори Президента США
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29.05.2024 12:30 Відповісти
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29.05.2024 10:04 Відповісти
Клятий Байден, ось приде трамп і війна закінчиться.
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29.05.2024 10:12 Відповісти
Повідомляють, що китайська Alibaba з 28 травня перестала приймати оплату з російських та пов'язаних із пітьмою-рф рахунків.
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29.05.2024 10:18 Відповісти
цікаво як звучить тюремний ауе англійською?
"я тобі, панда дирява жовтосрака, вузький глаз на бамбук натягну...."
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29.05.2024 10:32 Відповісти
Брехня.
Китай поставлял, поставляет и будет поставлять в РФ вооружения, боеприпасы, амуницию, всё что нужно для продолжения войны.
Кто кому когда звонил - это враньё, никаких доказательств этому нет.
Обычные американские предвыборные сказки для дураков.
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29.05.2024 10:37 Відповісти
а в 2023 поклав хер на старого пердуна й налагодив постачання
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29.05.2024 10:48 Відповісти
 
 