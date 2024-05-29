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Си Цзиньпин отказался от прямых поставок оружия в РФ из-за звонка Байдена в 2022 году, - WP

Сі Цзіньпін та Джо Байден

В начале полномасштабной войны РФ против Украины лидер Китая Си Цзиньпин отказался поставлять прямую военную помощь Москве после разговора с президентом США Джо Байденом.

Об этом в колонке для The Washington Post написал политический обозреватель Дэвид Игнейшс, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эту информацию подтвердили официальные лица США.

Как отмечается, менее чем через три недели от начала полномасштабной войны РФ против Украины Китай начал публично призывать к миру, однако Россия требовала от Пекина оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сотрудничают с европейскими союзниками для усиления устойчивости против гибридных действий России - Белый дом

Разговор Си и Байдена

Издание пишет, что Си был готов к прямым поставкам, но после разговора с Байденом воздержался от этого.

"Они (китайцы - ред.) уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие", - отметил Игнейшс.

Он добавил, что это вызвало "гневный ответ Си", который спросил, не угрожает ли ему Байден.

После этого, по словам американских официальных лиц, лидер Китая поручил Лю Хэ, бывшему вице-премьеру и одному из самых доверенных переговорщиков Си с Западом, следить за скрытой помощью, которую Китай оказывает России.

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Помощь Китая России

Как пишет WP, Китай поставляет России около 50 "высокоприоритетных" товаров двойного назначения, которые используются для производства снарядов, ракет и другого оружия. Китай также является поставщиком спутниковых технологий.

Соединенные Штаты "обеспокоены этим и рассматривают две новые жесткие контрмеры": введение санкций против Китая и снятие ограничений на использование Украиной американского оружия малой дальности для ударов по территории России.

"Эти шаги будут представлять собой значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины... Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, свидетельствует о еще большей обеспокоенности администрации уязвимостью Украины на поле боя", - говорится в материале.

Обозреватель Игнейшс добавляет, что Украина приближается "к еще одному переломному моменту", пока Байден думает над тем, "стоит ли укреплять свой союз с Киевом", что повлечет новые риски перед будущими мирными переговорами.

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Ранее сообщалось, что Китай и Бразилия опубликовали совместное коммюнике. Они поддерживают "мирную конференцию" относительно Украины только с участием РФ
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Топ комментарии
+4
Ще одне намагання виправдати боягузливу позицію американської адміністрації щодо заборони права України завдавати ударів по військових цілях на території пітьми озброєнеям зі США.
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29.05.2024 10:00
+3
Їм і ,,непрямих" вистачає!
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29.05.2024 09:58
+3
Ключове слово "від прямих" . А через інші країни постачає аж бігом.
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29.05.2024 10:00
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Їм і ,,непрямих" вистачає!
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29.05.2024 09:58 Ответить
кабаєв їздив до Великого Китаю з єдиною метою - за китайською зброєю
Великий Китай показав кабаєву звідки у панди росте фіст
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29.05.2024 12:59 Ответить
Зате від кривих не відмовився.
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29.05.2024 09:59 Ответить
Ключове слово "від прямих" . А через інші країни постачає аж бігом.
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29.05.2024 10:00 Ответить
Ще одне намагання виправдати боягузливу позицію американської адміністрації щодо заборони права України завдавати ударів по військових цілях на території пітьми озброєнеям зі США.
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29.05.2024 10:00 Ответить
На мою думку, амери намагаються здихатися чергової авантюри (В'єтнам, Афган, Персія з останнього) у які їх втягують Президенти США, майже усі, так вони вважають.
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29.05.2024 12:28 Ответить
Могучий Байден одним звонком поставил на место коммуняцкого диктатора, короче спас мир. А Трамп хочет разбомбить Пекин и вообще всех. Он сам так сказал Вашингтону пост "в приватной беседе".
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29.05.2024 10:02 Ответить
чого не скажеш за ради лямів на перегони, така в них національна гра - вибори Президента США
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29.05.2024 12:30 Ответить
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29.05.2024 10:04 Ответить
Клятий Байден, ось приде трамп і війна закінчиться.
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29.05.2024 10:12 Ответить
Повідомляють, що китайська Alibaba з 28 травня перестала приймати оплату з російських та пов'язаних із пітьмою-рф рахунків.
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29.05.2024 10:18 Ответить
цікаво як звучить тюремний ауе англійською?
"я тобі, панда дирява жовтосрака, вузький глаз на бамбук натягну...."
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29.05.2024 10:32 Ответить
Брехня.
Китай поставлял, поставляет и будет поставлять в РФ вооружения, боеприпасы, амуницию, всё что нужно для продолжения войны.
Кто кому когда звонил - это враньё, никаких доказательств этому нет.
Обычные американские предвыборные сказки для дураков.
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29.05.2024 10:37 Ответить
а в 2023 поклав хер на старого пердуна й налагодив постачання
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29.05.2024 10:48 Ответить
 
 