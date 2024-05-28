Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань, - СМИ
Народно-освободительная армия Китая не имеет военных десантных кораблей, необходимых для организации масштабного морского вторжения на Тайвань. Однако их могут заменить гражданские суда. Среди них десятки гигантских десантных паромов, способных перевозить сотни бронированных машин.
Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
"Высадка десанта под обстрелом является одним из самых сложных военных маневров", - сказал Рэй Пауэлл, директор проекта Стэнфордского университета, который занимается исследованием деятельности в серой зоне Южнокитайского моря SeaLight.
Издание напомнило, что Китай начал двухдневные военные учения в водах вокруг Тайваня, назвав их "суровым наказанием за сепаратистские действия" после бурной инаугурационной речи в Тайбэе в начале этой недели Лая Цинде, который принял президентскую присягу.
По словам Пауэлла, гражданские паромы "обычно не подходят для такой миссии", но могут быть использованы для массовой транспортировки войск через Тайваньский пролив после того, как будет разрушена его береговая оборона, или для того, чтобы подавить военных острова "большой массой".
Как отмечает издание, Китай считает Тайвань частью своей территории и пообещал взять остров под свой контроль, возможно, силой. Американская разведка считает, что Си Цзиньпин приказал НОАК быть готовой захватить остров к 2027 году.
Вооруженные силы Тайваня намного меньше китайских, но они защищены грозной горной местностью и Тайваньским проливом. Военно-морские силы Китая уже имеют самый большой в мире надводный флот и построили десятки кораблей двойного назначения, способных действовать как в мирное, так и в военное время, пишет издание.
Аналитик Центра новой американской безопасности Том Шугарт подсчитал, что в 2022 году гражданские корабли Китая могут резко увеличить тоннаж военных грузов, которые могут перевозить военные десантные корабли. Это позволило бы им перевозить через Тайваньский пролив около 300 000 военнослужащих и техники примерно за 10 дней.
Ранее сообщалось, что 23 мая Китай начал двухдневные "карательные" военные учения Joint Sword 2024A, окружив Тайвань со всех сторон.
Издание Global Press Corp сообщило, что КНР готовится напасть на Тайвань в начале июня 2024 года.
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Щоб потрапити в Європу - пливти до Аргентини і Антарктики? Це занадто оригінально навіть для китайців. До того ж, там тримають оборону наші українські пінгвіни. )))
А це поставка туди ресурсів дешевше риночної вартості, і прибуток міліарди доларів для компанії і не тільки китайських а й всіх решта.... Причому ресурси вони купляють за юані які самі друкують, тобто за повітря... причому раша не може ці юані ніде потратити тільки на купівлю китайських товарів
Військовий потенціал рашки Китай не особливо цікавить, крім ЯО. Китай не збирається на неї нападати.
Рашка стала б залежною від Китаю і в разі швидкої перемоги. Та вона і так сильно від Китаю залежала.
А от невигідно це те, що Європа та США починають консолідуватися, приходить розуміння ситуації (і як наслідок - купа санкцій навіть проти Китаю - АІ чіпи, технології тощо) та йде нарощування виробництва зброї. Тобто у разі швидкої перемоги рашки - Китай би вже віджав Тайвань. А тепер тут *** його знає, що США зробить. Ви уявіть, яке лоббі зараз у виробників зброї в США та і по всьому світу. Це машина, яку не зупинити вже і вона тільки нарощує оберти завдяки тривалості війни.
Тому, я вважаю, що Китаю більше школи від довгої війни ніж користі. І швидка перемога була б найкращим для нього варіантом.
Орки до війни мали ринок ЄС і ніх не продавали з дисконтом 30% Китаю і ще й за юані... лише газ по силі Сибірі та і не було там великих об'ємів...
Можна було б розгорнути виробництво "малюків" саме на Тайвані.
Як це зараз роблять з повітряними дронами для України в Латвії.
А Сі на китайську піхоту чхати. М'яса у нього і справді безліміт: одних тільки вільних чоловіків більше, ніж все населення росії разом з бомжихами і божевільними.
НО китайцам в предудыщих войнах это не особо помогало что вьетнам что япония, соотношение японцев было 70 млн к 400млн у китайцев,китайцев оккупировали особо не вспотев)
людство уперлося.
фюрерагенерального секрктаря комуністичної партії китаю в очах.
Але вже зрозуміло, що зараз всі світові процеси контролюються
якимось дивними структурами ( глобалісти??), і всі ці конфлікти "барановіруси" - мають якесь штучне походження.
Ма Лецюнь (马乐群)) - Агітатори на передньому краї берегової обороны 海防前线宣传员 (1964)
P/S цього б не сталося ніколи, аби Захід та США не ховали завжди голову в пісок.
Але це може бути просто геополітикою, як було в 60 роках... звідки пішла фраза про останнє китайське попередження... тоді також була тяганина за тайвань і як бачимо за 60 років нічого не змінилось
Дай Бог законному правильтельству Тайваня ( Китайская Республика, основатель ООН, незаконно выгнанный из организации) удачно минировать подходы и больше артилерии и Джавелинов!
Смерть кпк! Смерть мао-фашистам! Смерть комуноублюдкам!!!
точно так само вони кредитували нацистів і поставляли туди обладнання перед другою світовою, без тих кредитів х..й б вони збудували свою військову машину ....
і так само кредитували підсанкційний Іран типу ми простим людям допомагаємо а вони нічого не винні... та їх кораблі ВМС в пресидській затоці не бачили як іранські танкери перегружають нафту на інші та проводиться 'очистка' підсанкційної нафти а потім пливе в Індію та Китай....
Той самий принцип в дирявих санкцій щодо раші
а це все просто business as usual, тому що дешеві ресурси та великі прибутки, а потім ще зброю можна продати
Це базовий сценарій. У статті є кілька версій подій.