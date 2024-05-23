Китай планирует вторжение на Тайвань в начале июня 2024 года, - СМИ

23 мая Китай начал двухдневные "карательные" военные учения Joint Sword 2024A, окружив Тайвань со всех сторон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издания Global Press и BBC.

Отмечается, что военные учения с участием армии, флота, авиации и ракетных сил в районах вокруг Тайваня начались утром 23 мая.

Они проводятся в Тайваньском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмэнь, Мацу, Вуцю и Доньинь.

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Указано, что военные учения проводятся Китаем в ответ на "сепаратистские акты", через три дня после инаугурации президента Тайваня Лая Цинде.

Учения Китая вокруг Тайваня, 2024 год

В то же время издание Global Press Corp заявляет, что КНР готовится напасть на Тайвань в начале июня 2024 года.

"Силы, выступающие за независимость Тайваня, будут оставлены с разбитыми головами и пролитой кровью после столкновения с большими обязательствами Китая достичь полного объединения", - ранее заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

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