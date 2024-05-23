Китай планирует вторжение на Тайвань в начале июня 2024 года, - СМИ
23 мая Китай начал двухдневные "карательные" военные учения Joint Sword 2024A, окружив Тайвань со всех сторон.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издания Global Press и BBC.
Отмечается, что военные учения с участием армии, флота, авиации и ракетных сил в районах вокруг Тайваня начались утром 23 мая.
Они проводятся в Тайваньском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмэнь, Мацу, Вуцю и Доньинь.
Указано, что военные учения проводятся Китаем в ответ на "сепаратистские акты", через три дня после инаугурации президента Тайваня Лая Цинде.
В то же время издание Global Press Corp заявляет, что КНР готовится напасть на Тайвань в начале июня 2024 года.
"Силы, выступающие за независимость Тайваня, будут оставлены с разбитыми головами и пролитой кровью после столкновения с большими обязательствами Китая достичь полного объединения", - ранее заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.
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А якщо глобально дивитися, то світ вагітний великою дракою, це відчувається. Ненависть і непримиренність зашкалює. Україна, Тайвань, Сектор Газа, Сирія і інші точки Близького Сходу, Кавказ, Центральна і Північна Африка, Венесуела і т. д., і т. п. - сформовано багато точок напруження. Є дві банди (умовно) : західно-демократична і східно-недемократична. Поки що воюють в основному через проксі-сили (крім росіян, які напряму влізли). Але загострення іде по експоненті. Розв'язати ці суперечності без всесвітньої драки не вийде. Тобто буде велике "побоїще" у стилі World War III, з горами трупів і купами місць битви. Можливо наприкінці сторона, яка буде програвати, спробує натиснути на кнопку.
росіяни-китаці і Ко. з одного боку, американці-європейці і Ко. з іншого боку.
Єдиний шанс уникнути всесвітнього кровавого пекла - вивести якогось великого гравця з гри. Типу росіян. Тоді китайці сдадуть назад, бо самі не захочуть. Тобто якась неочікувана революція в росії чи смерть путіна . . . Інакше цей аспид доведе до всесвітньої бойні, 100%.
и оружие прекратят поставлять. Западу приготовится.
Якби Президентом став Трамп, до Сі з під Тайваню миттю б "розсмоктався". Або вже завтра туди прямували кілька авіаносних з'єднань ВМС США.
І чи "слабкість", а чи просто відверте "підігрування" комуністам та іншим диктаторам? В намірі, той самий цивілізований світ просто знищити?
P.S. Ху Цзіньтао у порівнянні з ним був голубом миру. І Цзян Цземінь також.