Западные страны должны помогать Украине ради безопасности Европы и Азии, чтобы противостоять коалиции авторитарных режимов России и Китая, - глава МИД Тайваня Ву

Ошибаются те, кто мечтает о возвращении к миру, существовавшему перед российским вторжением - миру, в котором ожидалось, что Россия и Китай будут "ответственными заинтересованными сторонами в международном порядке, основанном на правилах".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в колонке американского журнала Foreign Affairs написал министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

Он отмечает, что после полномасштабного вторжения появился мир, который поражен авторитарной агрессией, опасным примером которой является "безграничное партнерство" между Китаем и Россией, с помощью которого две страны поддерживают репрессивные, экспансионистские планы друг друга. И чтобы им противостоять западные демократии должны сплотиться на помощь Украине.

"Демократии мира во главе с Соединенными Штатами должны продолжить военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Цель этой поддержки выходит за рамки возвращения к предвоенному статусу-кво на европейском континенте. Помогая Украине, демократии могут увеличить свою относительную силу против китайско-российской коалиции", - пишет Ву.

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