РФ и Китай сотрудничают относительно вопроса возможного вторжения на Тайвань, - разведка США

В разведке США заявили, что Россия и Китай теснее сотрудничают в военных вопросах, включая возможное вторжение на остров Тайвань. Это побуждает правительство США работать над новым планом, чтобы противостоять потенциальному сценарию, по которому Пекин и Москва воюют согласованно.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают относительно Тайваня и… Китай, безусловно, хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали", - заявила директор Национальной разведки Аврил Гейнс в докладе Конгресса.

Гейнс отметила, что оценки разведки указывают на рост сотрудничества по "безграничному партнерству" между Россией и Китаем. Речь идет о всех секторах: политическом, экономическом, военном и технологическом.

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Кроме того, директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Джеффри Круз заявил, что в Пентагоне стали "еще более озабоченными нашими требованиями к общим силам в среде, где Россия и Китай несомненно будут сотрудничать". Он добавил, что "мы должны это принять во внимание".

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Ранее в Пентагоне заявили, что США внимательно отслеживают военное сотрудничество РФ с Ираном и Северной Кореей и будут реагировать на попытки других стран усилить военно-промышленный потенциал России.