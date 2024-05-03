РФ и Китай сотрудничают относительно вопроса возможного вторжения на Тайвань, - разведка США
В разведке США заявили, что Россия и Китай теснее сотрудничают в военных вопросах, включая возможное вторжение на остров Тайвань. Это побуждает правительство США работать над новым планом, чтобы противостоять потенциальному сценарию, по которому Пекин и Москва воюют согласованно.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают относительно Тайваня и… Китай, безусловно, хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали", - заявила директор Национальной разведки Аврил Гейнс в докладе Конгресса.
Гейнс отметила, что оценки разведки указывают на рост сотрудничества по "безграничному партнерству" между Россией и Китаем. Речь идет о всех секторах: политическом, экономическом, военном и технологическом.
Кроме того, директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Джеффри Круз заявил, что в Пентагоне стали "еще более озабоченными нашими требованиями к общим силам в среде, где Россия и Китай несомненно будут сотрудничать". Он добавил, что "мы должны это принять во внимание".
Ранее в Пентагоне заявили, что США внимательно отслеживают военное сотрудничество РФ с Ираном и Северной Кореей и будут реагировать на попытки других стран усилить военно-промышленный потенциал России.
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м'ясні штурми та випалена земля?
Якщо росії вдасться, значить і з Тайванем пройде успішно.
Головне - швидко і не звертаючи уваги на санкції.
А росія тим часом може почати нову війну, наприклад, за країни Балтії.