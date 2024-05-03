РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11746 посетителей онлайн
Новости
3 633 17

РФ и Китай сотрудничают относительно вопроса возможного вторжения на Тайвань, - разведка США

РФ та Китай співрпацюють щодо нападу на Тайвань

В разведке США заявили, что Россия и Китай теснее сотрудничают в военных вопросах, включая возможное вторжение на остров Тайвань. Это побуждает правительство США работать над новым планом, чтобы противостоять потенциальному сценарию, по которому Пекин и Москва воюют согласованно.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают относительно Тайваня и… Китай, безусловно, хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали", - заявила директор Национальной разведки Аврил Гейнс в докладе Конгресса.

Гейнс отметила, что оценки разведки указывают на рост сотрудничества по "безграничному партнерству" между Россией и Китаем. Речь идет о всех секторах: политическом, экономическом, военном и технологическом.

Читайте: США хотят остановить поставки в РФ электроники из Китая, - Кирби

Кроме того, директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Джеффри Круз заявил, что в Пентагоне стали "еще более озабоченными нашими требованиями к общим силам в среде, где Россия и Китай несомненно будут сотрудничать". Он добавил, что "мы должны это принять во внимание".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают РФ и Китай пообещать, что ядерное оружие никогда не будет контролироваться искусственным интеллектом

Ранее в Пентагоне заявили, что США внимательно отслеживают военное сотрудничество РФ с Ираном и Северной Кореей и будут реагировать на попытки других стран усилить военно-промышленный потенциал России.

Автор: 

Китай (2912) россия (95372) Тайвань (113)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Китай дивиться на Україну.
Якщо росії вдасться, значить і з Тайванем пройде успішно.
Головне - швидко і не звертаючи уваги на санкції.
А росія тим часом може почати нову війну, наприклад, за країни Балтії.
показать весь комментарий
03.05.2024 12:22
+11
Американці нехай займаються й далі мексиканцями на кордоні.
показать весь комментарий
03.05.2024 12:21
+9
У осі зла план такий Россії допомогти розібратися з Україно.,Китаю з Тайванем а на закуску Ірану згодувати Ізраїль,і поки США будуть жувати соплі вони гуртом вирішать раз і назавжди американське питання..
показать весь комментарий
03.05.2024 12:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що саме може порадити кацапія?
м'ясні штурми та випалена земля?
показать весь комментарий
03.05.2024 12:20 Ответить
Саме те, що може дозволити собі Кєтай. "Насєлєнія" вистачить на кілька воєн із застосуванням ЯЗ.
показать весь комментарий
03.05.2024 12:25 Ответить
Ні. ЯЗ знищить любу кількість. Якщо вони не зроблять десятки мільони бункерів звісно.
показать весь комментарий
03.05.2024 13:15 Ответить
Американці нехай займаються й далі мексиканцями на кордоні.
показать весь комментарий
03.05.2024 12:21 Ответить
Китай дивиться на Україну.
Якщо росії вдасться, значить і з Тайванем пройде успішно.
Головне - швидко і не звертаючи уваги на санкції.
А росія тим часом може почати нову війну, наприклад, за країни Балтії.
показать весь комментарий
03.05.2024 12:22 Ответить
Ще санкції суто паперові
показать весь комментарий
03.05.2024 12:24 Ответить
Для цього він і благословив ***** на війну. Бо це тест для Заходу і США, який вони з тріском провалили. Китай зробив висновки.
показать весь комментарий
03.05.2024 12:34 Ответить
За Балтию смысла мало, Балтию отрежут от Польши, она сама упадёт а руку как яблоко с дерева.То есть Польша а потом поляков на Берлин погонят, там недалеко
показать весь комментарий
12.05.2024 10:36 Ответить
Давайте і далі цілуйте в жопу диктаторів, та зберігайте їм обличча.
показать весь комментарий
03.05.2024 12:26 Ответить
бляха, оце так несподіванка, ***** та сініпух співпрацюють...ну хто би міг подумати?
показать весь комментарий
03.05.2024 12:26 Ответить
У осі зла план такий Россії допомогти розібратися з Україно.,Китаю з Тайванем а на закуску Ірану згодувати Ізраїль,і поки США будуть жувати соплі вони гуртом вирішать раз і назавжди американське питання..
показать весь комментарий
03.05.2024 12:27 Ответить
Це загадкове слово "ескалація", яке змушує давитися круасанами захілним імпотентів
показать весь комментарий
03.05.2024 12:31 Ответить
*західних
показать весь комментарий
03.05.2024 12:32 Ответить
Нам нужна диктатура. Демократии не вытягивают войну. Мало того что они насквозь коррумпированы и решения принимаются с запозданием и в основном ошибочные и вредные. Украинцы к демократии не готовы явно. А на Западе демократию развратили либералы разбавив население дикарями. Если население неграмотное зомбированное не способное отвечать за свой выбор то такая демократия это катастрофа. Нужен Каудильо и черные полковники. Надо вдарить по мосту - без проблем. Каодильо сказал - сделали. А не эти мутки как у нас. Ермаки всякие киваловы араху_мии...
показать весь комментарий
03.05.2024 12:39 Ответить
Ну так в нас катастрофа і відбулася у 19 році. А тепер буде тільки диктатура дєрьмаків фсбшних.
показать весь комментарий
03.05.2024 13:04 Ответить
Так Єрмак і є диктатор, в нього з Зелею абсолютна влада. Підм'яли під себе всі силові і правохоронні структури.
показать весь комментарий
03.05.2024 13:17 Ответить
інтересно було недавно послухати Космача в ефірі у Фейгіна. Цікавий такий говорун!
показать весь комментарий
03.05.2024 12:56 Ответить
 
 