РФ та Китай співпрацюють щодо питання можливого вторгнення на Тайвань, - розвідка США

У розвідці США заявили, що Росія та Китай тісніше співпрацюють у військових питаннях, включно з можливим вторгнення на острів Тайвань. Це спонукає уряд США працювати над новим планом, щоб протистояти потенційному сценарію, за яким Пекін та Москва воюють узгоджено.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють щодо Тайваню і… Китай, безперечно, хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили", - заявила директорка Національної розвідки Авріл Гейнс у доповіді Конгресу.

Гейнс зазначила, що оцінки розвідки вказують на зростання співпраці у "безмежному партнерстві" між Росією та Китаєм. Йдеться про усі сектори: політичний, економічний, військовий та технологічний.

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Крім цього, директор розвідувального управління міністерства оборони США генерал-лейтенант Джеффрі Круз заявив, що у Пентагоні стали "ще більше стурбованими нашими вимогами до спільних сил в середовищі, де Росія і Китай безсумнівно будуть співпрацювати". Він додав, що "ми повинні це взяти до уваги".

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Раніше у Пентагоні заявили, що США уважно відстежують військову співпрацю РФ з Іраном та Північною Кореєю та будуть реагувати на спроби інших країн посилити військово-промисловий потенціал Росії.