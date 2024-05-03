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Новини
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РФ та Китай співпрацюють щодо питання можливого вторгнення на Тайвань, - розвідка США

РФ та Китай співрпацюють щодо нападу на Тайвань

У розвідці США заявили, що Росія та Китай тісніше співпрацюють у військових питаннях, включно з можливим вторгнення на острів Тайвань. Це спонукає уряд США працювати над новим планом, щоб протистояти потенційному сценарію, за яким Пекін та Москва воюють узгоджено.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють щодо Тайваню і… Китай, безперечно, хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили", - заявила директорка Національної розвідки Авріл Гейнс у доповіді Конгресу.

Гейнс зазначила, що оцінки розвідки вказують на зростання співпраці у "безмежному партнерстві" між Росією та Китаєм. Йдеться про усі сектори: політичний, економічний, військовий та технологічний.

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Крім цього, директор розвідувального управління міністерства оборони США генерал-лейтенант Джеффрі Круз заявив, що у Пентагоні стали "ще більше стурбованими нашими вимогами до спільних сил в середовищі, де Росія і Китай безсумнівно будуть співпрацювати". Він додав, що "ми повинні це взяти до уваги".

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Раніше у Пентагоні заявили, що США уважно відстежують військову співпрацю РФ з Іраном та Північною Кореєю та будуть реагувати на спроби інших країн посилити військово-промисловий потенціал Росії.

Автор: 

Китай (4505) росія (64935) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+16
Китай дивиться на Україну.
Якщо росії вдасться, значить і з Тайванем пройде успішно.
Головне - швидко і не звертаючи уваги на санкції.
А росія тим часом може почати нову війну, наприклад, за країни Балтії.
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03.05.2024 12:22
+11
Американці нехай займаються й далі мексиканцями на кордоні.
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03.05.2024 12:21
+9
У осі зла план такий Россії допомогти розібратися з Україно.,Китаю з Тайванем а на закуску Ірану згодувати Ізраїль,і поки США будуть жувати соплі вони гуртом вирішать раз і назавжди американське питання..
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03.05.2024 12:27
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а що саме може порадити кацапія?
м'ясні штурми та випалена земля?
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03.05.2024 12:20 Відповісти
Саме те, що може дозволити собі Кєтай. "Насєлєнія" вистачить на кілька воєн із застосуванням ЯЗ.
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03.05.2024 12:25 Відповісти
Ні. ЯЗ знищить любу кількість. Якщо вони не зроблять десятки мільони бункерів звісно.
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03.05.2024 13:15 Відповісти
Американці нехай займаються й далі мексиканцями на кордоні.
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03.05.2024 12:21 Відповісти
Китай дивиться на Україну.
Якщо росії вдасться, значить і з Тайванем пройде успішно.
Головне - швидко і не звертаючи уваги на санкції.
А росія тим часом може почати нову війну, наприклад, за країни Балтії.
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03.05.2024 12:22 Відповісти
Ще санкції суто паперові
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03.05.2024 12:24 Відповісти
Для цього він і благословив ***** на війну. Бо це тест для Заходу і США, який вони з тріском провалили. Китай зробив висновки.
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03.05.2024 12:34 Відповісти
За Балтию смысла мало, Балтию отрежут от Польши, она сама упадёт а руку как яблоко с дерева.То есть Польша а потом поляков на Берлин погонят, там недалеко
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12.05.2024 10:36 Відповісти
Давайте і далі цілуйте в жопу диктаторів, та зберігайте їм обличча.
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03.05.2024 12:26 Відповісти
бляха, оце так несподіванка, ***** та сініпух співпрацюють...ну хто би міг подумати?
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03.05.2024 12:26 Відповісти
У осі зла план такий Россії допомогти розібратися з Україно.,Китаю з Тайванем а на закуску Ірану згодувати Ізраїль,і поки США будуть жувати соплі вони гуртом вирішать раз і назавжди американське питання..
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03.05.2024 12:27 Відповісти
Це загадкове слово "ескалація", яке змушує давитися круасанами захілним імпотентів
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03.05.2024 12:31 Відповісти
*західних
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03.05.2024 12:32 Відповісти
Нам нужна диктатура. Демократии не вытягивают войну. Мало того что они насквозь коррумпированы и решения принимаются с запозданием и в основном ошибочные и вредные. Украинцы к демократии не готовы явно. А на Западе демократию развратили либералы разбавив население дикарями. Если население неграмотное зомбированное не способное отвечать за свой выбор то такая демократия это катастрофа. Нужен Каудильо и черные полковники. Надо вдарить по мосту - без проблем. Каодильо сказал - сделали. А не эти мутки как у нас. Ермаки всякие киваловы араху_мии...
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03.05.2024 12:39 Відповісти
Ну так в нас катастрофа і відбулася у 19 році. А тепер буде тільки диктатура дєрьмаків фсбшних.
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03.05.2024 13:04 Відповісти
Так Єрмак і є диктатор, в нього з Зелею абсолютна влада. Підм'яли під себе всі силові і правохоронні структури.
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03.05.2024 13:17 Відповісти
інтересно було недавно послухати Космача в ефірі у Фейгіна. Цікавий такий говорун!
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03.05.2024 12:56 Відповісти
 
 