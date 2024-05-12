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Західні країни повинні допомагати Україні заради безпеки Європи та Азії, щоб протистояти коаліції авторитарних режимів Росії та Китаю, - голова МЗС Тайваню Ву

Джозеф Ву

Помиляються ті, хто мріє про повернення до світу, що існував перед російським вторгненням – світ, у якому очікувалося, що Росія та Китай будуть "відповідальними зацікавленими сторонами в міжнародному порядку, заснованому на правилах".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в колонці американського часопису Foreign Affairs написав міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Він наголошує, що після повномасштабного вторгнення з'явився світ, який  уражений авторитарною агресією, найнебезпечнішим прикладом якої є "безмежне партнерство" між Китаєм і Росією, за допомогою якого дві країни підтримують репресивні, експансіоністські плани одна одної. І щоб їм протистояти, західні демократії мають згуртуватися на допомогу Україні.

"Демократії світу на чолі зі Сполученими Штатами мають продовжити військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні. Мета цієї підтримки виходить за рамки повернення до передвоєнного статусу-кво на європейському континенті. Допомагаючи Україні, демократії можуть збільшити свою відносну силу проти китайсько-російської коаліції", – пише Ву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ та Китай співпрацюють щодо питання можливого вторгнення на Тайвань, - розвідка США

Автор: 

допомога (8308) Тайвань (180) Україна (5872)


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Топ коментарі
+3
Ну, в них робота така. Пояснюючи іншим вони вчергове самі затверджуються у своїх словах.
Політика у цивілізованому світі. Он як з Ізраїлем.
Спочатку підтримували словами і не лише. Потім мусліми в Європі показали що таке демонстрація по-муслімськи і вони почали повторювати якусь одну мантру по декілька разів. Ізраїль йшов далі і еспаньоли почали перетягати ісламодискурс на сторону визнання палестинської держави, а решта Європи притихла. На цьому етапі потік західної зброї в Ізраїль майже припинився бо багато хлопчиків в трусіках з гази постраждали.
Отже, поки говорять усюди й усім кожен раз використовуючи нові слова - це підтримка. Відсутність говорильні - дуже поганий знак.
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12.05.2024 10:42
+3
Западу пора выводить сборку брендов из Китая. Для начала более известных и давних, дорогих. Китайцы конечно трудяги, но благосостояние иногда приводит к борзости. Особенно среди вечно бедных и голодных наций. Ну вот случилось. Им слишком много дали, разрешили, и быстро.
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12.05.2024 11:10
+2
Єрмак з татаровим, мабуть полетять до цих країн, досвід свій передавати щодо Оманських інвесторів… СРАТЬєхи… Сирський може підтвердити на Ставці
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12.05.2024 10:25
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Єрмак з татаровим, мабуть полетять до цих країн, досвід свій передавати щодо Оманських інвесторів… СРАТЬєхи… Сирський може підтвердити на Ставці
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12.05.2024 10:25 Відповісти
Толкує про очевидне.
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12.05.2024 10:30 Відповісти
Ну, в них робота така. Пояснюючи іншим вони вчергове самі затверджуються у своїх словах.
Політика у цивілізованому світі. Он як з Ізраїлем.
Спочатку підтримували словами і не лише. Потім мусліми в Європі показали що таке демонстрація по-муслімськи і вони почали повторювати якусь одну мантру по декілька разів. Ізраїль йшов далі і еспаньоли почали перетягати ісламодискурс на сторону визнання палестинської держави, а решта Європи притихла. На цьому етапі потік західної зброї в Ізраїль майже припинився бо багато хлопчиків в трусіках з гази постраждали.
Отже, поки говорять усюди й усім кожен раз використовуючи нові слова - це підтримка. Відсутність говорильні - дуже поганий знак.
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12.05.2024 10:42 Відповісти
В куйла з сі-піном ,корейським іном і іранськими чалмоносцями теж політика така.Післати США І ЄС накуй у світовій політиці...
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12.05.2024 10:49 Відповісти
Не без цього. А ще вони можуть замість довго триндіти про мільон снарядів цілий рік отак взяти і тихою сапою відправити півтора мільони за лічені місяці. Обміняти на паливо та харчі. Авторитаризм, він такий. Жрати немає зате ракети єсть.
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12.05.2024 12:23 Відповісти
Про це і мова.ЄС мульйон *********** для України до березня, як наобіцяв,то так ніби у воду бзданув...на виході 300 тисяч.Павел, знайшов ще порядка мульйона, а на фронті реальне співвідношення артелерійських *********** 1 до 7 ,а то і більше ,,,Але всі хором "друзі" на словах для України і її на роду.а реальними справами ..помічники рашиста...
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12.05.2024 14:47 Відповісти
Мабуть ви не в курсі що діється у азіатському регіоні?
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12.05.2024 11:13 Відповісти
При чому тут Тайвань до української спини ?
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12.05.2024 18:12 Відповісти
Западу пора выводить сборку брендов из Китая. Для начала более известных и давних, дорогих. Китайцы конечно трудяги, но благосостояние иногда приводит к борзости. Особенно среди вечно бедных и голодных наций. Ну вот случилось. Им слишком много дали, разрешили, и быстро.
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12.05.2024 11:10 Відповісти
Запізно.
"Надихнутий" досвідом росії та ірану (та й тієї ж "пів(н)кореї") кєтай примусить умовний "Захід" продовжувати "взаємовигідне торгівельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво".
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12.05.2024 11:46 Відповісти
Да проще всё. Дешёвая рабочая сила. И конечно азиатское трудолюбие и скромность. Там понтов не бывает. Там и профсоюзов нет в смысле как на Западе. Они муравьи, им так нравится. Или пчёлы. Образно.
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12.05.2024 19:27 Відповісти
А хватит ли сил у Европы противостоять России,Китаю,Ирану и Северной Кореи
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12.05.2024 11:16 Відповісти
Говорити одне - то якого беника Таивань продав рашці 1000 високоточних станків
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12.05.2024 11:34 Відповісти
Продав - бо баригі в усьому світі однакові. Незалежно від раси, кольору шкіри та розрізу очей.
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12.05.2024 11:51 Відповісти
Може для початку Тайваню потрібно перестати постачати в росію та китай свої чіпи? Капіталісти вам продадуть мотузку на якій будуть повішені.(с)
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12.05.2024 11:46 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7405 Дмитро Каленчук-Вовнянко, блогер і письменник, колишній пілот БПЛА в 72-й бр., нині сержант-інструктор пілотів в навчальному центрі ЗСУ :
Петро Порошенко під час інтерв'ю Пітеру Залмаєву дуже жорстко прокатався по зовнішньополітичних досягненнях Зеленського. Дослівно: "Ми півроку сиділи без американської допомоги через те, що на певний час ми втратили двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів - це жах. Як можна було це допустити, коли ми маємо 80-85% підтримки американського народу? Ціна, яку заплатили за це відтермінування, коли хтось захотів погратися із Сполученими Штатами, - знову таки втрати на фронті".
Я цілковито згоден зі словами лідера ЄвроСолідарності. Бо давайте пригадаємо, в часи Порошенка ми взагалі не помітили, що на заміну демократу Обамі прийшов республіканець Трамп. Так, це був той самий Трамп з тою самою програмою, що й нині. Але США допомагали нам за Обами - вони продовжили допамагати нам за Трампа. Ми гадки не мали, які розборки точаться всередині ремпубліканської партії США, нас не цікавило хто там за нас, а хто ні. Трамп нам допомагав.
Це було не тому що то був якийсь інший Трамп і якісь інші республіканці. Це було тому, що українці тоді мали президента, який на своєму горбу тягнув всі наші зовнішньополітичні проблеми. Це було тому, що Петро Порошенко вів переговори і з демократами, і з республіканцями. Він слідкував за ситуацією в американському істеблішменті. Порошенко так повертав ситуацію, аби американський політикум працював на нас.
Але хто це помічав? Цінував хтось зовнішньополітичну діяльність Порошенка? Ні, у нас активіЗти бігали на Захід просторікувати про страшну корупцію. Вже навіть Уляна Супрун визнала що діяльність різноманітних грантових активіЗтів була антиукраїнською.
А що зараз? Ще коли почалося вторгнення, я писав що заяви Зеленського на кшталт "НАТО закрий небо" і "кожен загиблий українець буде на совісті НАТО" нас із Заходом лише сварять. Мені у відповідь просторікували про "агресивну дипломатію Зеленского". Як нині результати "агресивної дипломатії" з неголеним рилом у м'ятій флісці? Вражають?
Міністр оборони Британії Бен Воллес казав, що Україна має бути більш вдячна Заходу - у відповідь вся білявладна мерзота засмерділа, мовляв: "Скільки разів дівчинка поранена під обстрілом, має робити "ку" в бік Заходу"?
А Бен Воллес, насправді, розумні речі казав - він відкрито через пресу вказував українцям, що робота України безпосередньо з громадами в Британії і в США - недостатня. Що треба було їздити, зустрічатися з представниками громад і дякувати їм за допомогу. І казати, що Україна потребує ще допомоги, та роз'яснювати чому це в їхніх інтересах. Робити це мали депутати ВР, у першу чергу, депутати монобільшості. Вони це робили? Ні. Вони каталися на Захід по своїх справах, а тепер бунтують бо їх на Захід не пускають. А депутатам від опозиції просто перекрили кордон.
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12.05.2024 12:14 Відповісти
Результати щойно змалював Петро Порошенко.
І не відскіпатися. Президент може послатися на те, що економіка - справа прем'єра якого обирає Верховна рада, а податки і порядок на вулицях то профильні міністерства, голів яких знову таки призначає ВР. Але безпека України і зовнішня політика, це за Конституцією - прямі обов'язки президента Зеленського. Прямі. Не відкрутитися.
Та по-хорошому нема в Україні питань за які Зеленський відповідальності не несе. Бо ще й досі Зеленський має диктаторські повноваження. Він президент України. І він контролює парламент - через монобільшість. Виконавча і законодавяа влада повністю в руках Зеленського - жоден президент України не мав таких повноважень. Не відкрутитися.
Ми почали війну в умовах коли Захід надавав нам допомогу (Стінгери, Джавеліни), а депутати монобільшості розповідали, ніби Захід провокує Росію. Нам під час повномасштабки дали те, чого давати не хотіли - Абрамси, Бредлі, Петріоти. І результат - півроку без допомоги.
Оце реальні досягнення Зеленського в зовнішній політиці: він гарно попіарився, коли в інтересах Заходу було нам допомагати; і він виявився безпорадним, коли інтереси Заходу змінилися.
Уявити собі Порошенка в такій ситуації - нереально.
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12.05.2024 12:15 Відповісти
У азиатов всегда так, и вашим и нашим.
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12.05.2024 12:15 Відповісти
Для початку Україні треба офіційно визнати Тайвань знову легітимним урядом Китаю, як було у всьому світі до того як євробариги і Ніксон захотіли торгувати з китайською лднр (кнр).
І треба на Тайвань українського посла. Це єдиний наш союзник в Азії.
Але арахаміям і шевченкам ближче комуняцька китайська диктатура і її гроші
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12.05.2024 14:49 Відповісти
Цей пан сподівається що Україні будуть допомогати всі хто завгодно, але тільки не його країна. Вони будуть тільки заробляти на неїхній війні.
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12.05.2024 18:43 Відповісти
 
 