Західні країни повинні допомагати Україні заради безпеки Європи та Азії, щоб протистояти коаліції авторитарних режимів Росії та Китаю, - голова МЗС Тайваню Ву

Помиляються ті, хто мріє про повернення до світу, що існував перед російським вторгненням – світ, у якому очікувалося, що Росія та Китай будуть "відповідальними зацікавленими сторонами в міжнародному порядку, заснованому на правилах".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в колонці американського часопису Foreign Affairs написав міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Він наголошує, що після повномасштабного вторгнення з'явився світ, який уражений авторитарною агресією, найнебезпечнішим прикладом якої є "безмежне партнерство" між Китаєм і Росією, за допомогою якого дві країни підтримують репресивні, експансіоністські плани одна одної. І щоб їм протистояти, західні демократії мають згуртуватися на допомогу Україні.

"Демократії світу на чолі зі Сполученими Штатами мають продовжити військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні. Мета цієї підтримки виходить за рамки повернення до передвоєнного статусу-кво на європейському континенті. Допомагаючи Україні, демократії можуть збільшити свою відносну силу проти китайсько-російської коаліції", – пише Ву.

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