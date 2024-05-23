Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня 2024 року, - ЗМІ
23 травня Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання Joint Sword 2024A, оточивши Тайвань з усіх боків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Global Press і BBC.
Зазначається, що військові навчання за участі армії, флоту, авіації та ракетних сил у районах навколо Тайваню розпочались вранці 23 травня.
Вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.
Зазначається, що військові навчання проводяться Китаєм у відповідь на "сепаратистські акти", через три дні після інавгурації президента Тайваню Лая Цінде.
Водночас видання Global Press Corp заявляє, що КНР готується напасти на Тайвань на початку червня 2024 року.
"Сили, які виступають за незалежність Тайваню, будуть залишені з розбитими головами й пролитою кров'ю після зіткнення з великими зобов'язанням Китаю досягти повного об'єднання", - раніше заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.
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А якщо глобально дивитися, то світ вагітний великою дракою, це відчувається. Ненависть і непримиренність зашкалює. Україна, Тайвань, Сектор Газа, Сирія і інші точки Близького Сходу, Кавказ, Центральна і Північна Африка, Венесуела і т. д., і т. п. - сформовано багато точок напруження. Є дві банди (умовно) : західно-демократична і східно-недемократична. Поки що воюють в основному через проксі-сили (крім росіян, які напряму влізли). Але загострення іде по експоненті. Розв'язати ці суперечності без всесвітньої драки не вийде. Тобто буде велике "побоїще" у стилі World War III, з горами трупів і купами місць битви. Можливо наприкінці сторона, яка буде програвати, спробує натиснути на кнопку.
росіяни-китаці і Ко. з одного боку, американці-європейці і Ко. з іншого боку.
Єдиний шанс уникнути всесвітнього кровавого пекла - вивести якогось великого гравця з гри. Типу росіян. Тоді китайці сдадуть назад, бо самі не захочуть. Тобто якась неочікувана революція в росії чи смерть путіна . . . Інакше цей аспид доведе до всесвітньої бойні, 100%.
и оружие прекратят поставлять. Западу приготовится.
Якби Президентом став Трамп, до Сі з під Тайваню миттю б "розсмоктався". Або вже завтра туди прямували кілька авіаносних з'єднань ВМС США.
І чи "слабкість", а чи просто відверте "підігрування" комуністам та іншим диктаторам? В намірі, той самий цивілізований світ просто знищити?
P.S. Ху Цзіньтао у порівнянні з ним був голубом миру. І Цзян Цземінь також.