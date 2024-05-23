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Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня 2024 року, - ЗМІ

Китай готується до вторгнення на Тайвань

23 травня Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання Joint Sword 2024A, оточивши Тайвань з усіх боків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Global Press і BBC.

Зазначається, що військові навчання за участі армії, флоту, авіації та ракетних сил у районах навколо Тайваню розпочались вранці 23 травня.

Вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Західні країни повинні допомагати Україні заради безпеки Європи та Азії, щоб протистояти коаліції авторитарних режимів Росії та Китаю, - голова МЗС Тайваню Ву

Зазначається, що військові навчання проводяться Китаєм у відповідь на "сепаратистські акти", через три дні після інавгурації президента Тайваню Лая Цінде.

Навчання Китаю навколо Тайваню, 2024 рік
Навчання Китаю навколо Тайваню, 2024 рік

Водночас видання Global Press Corp заявляє, що КНР готується напасти на Тайвань на початку червня 2024 року.

"Сили, які виступають за незалежність Тайваню, будуть залишені з розбитими головами й пролитою кров'ю після зіткнення з великими зобов'язанням Китаю досягти повного об'єднання", - раніше заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не миритиметься із "сепаратистською діяльністю" на Тайвані, - міністр оборони Дун Цзюнь

Автор: 

Китай (4555) Тайвань (180) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+71
Мгм.
Китай потикав паличкою у Захід - і дізнався, що перед ним гімно.
Тепер приступатиме...
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23.05.2024 14:12
+35
ну що, байден-саліван, вже дожували свої соплі з рашкою ?
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23.05.2024 14:17
+28
те саме, що будапештський меморандум. виявиться, що то просто туалетний папірець.
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23.05.2024 14:30
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Думаю, Японія допоможе Південній Кореї в такому разі.
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23.05.2024 14:55 Відповісти
корейці з японцями ********* як українці з поляками
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23.05.2024 14:56 Відповісти
Думаю, а наш час КНДР є спільним ворогом Південної Кореї та Японії.
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23.05.2024 15:01 Відповісти
Да починайте вже третю світову! Скільки можна ще готуватися? Швидше почнеться - швидше і закінчиться. Третя світова нам буде на користь, усе рівно США більше не надаватимуть допомоги в майбутній перспективі так хоч нехай повоюють з китайцями, китайці будуть зайняті вже власними справами і не допомогатимуть росії на тому ж рівні як зараз, по-суті світова війна вже йде але потрібно відкривати нові фронти.
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23.05.2024 14:52 Відповісти
путя перетер з Сі - ось вам Захід і другии фронт - тягніть з допомогою Украіні і далі
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23.05.2024 15:01 Відповісти
Так надвигається мега шторм - глобальна війна. АЛЕ Все ще можна виправити і ЗУПИНИТИ! Потрібно поставити в Україну Ядерну Зброю в достатній кількості (хай під контролем спеціалістів США). І заявити про це на Весь світ! Можливо навіть продемонструвати по кримському мосту! Те саме зробити для Тайваню! Я ВАС ЗАПЕВНЯЮ!!! ПУЙЛО ЗАЛІЗЕ В БУНКЕР, ЙОГО ОКУПАНТИ ПОВТІКАЮТЬ З УКРАЇНИ, А КИТАЙ ЗВЕРНЕ НА 50 років ВСІ НАМАГАННЯ ПРОТИ ТАЙВАНЮ!
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23.05.2024 15:03 Відповісти
З явилося нове покоління вождів, яким дуже хочеться повоювати і яких історія нічого не вчить
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23.05.2024 15:04 Відповісти
очікувано, світ проковтнув кацапські злочини, тепер китайози будуть робити шо хочуть
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23.05.2024 15:13 Відповісти
Ну, достовірність повідомлень ще треба перевірити . . . Що за видання + чи правильно переклали текст наші редактори . . . Бо часто буває "буря в стакані" в Україні, а на заході ніхто і не в курсі, що ми їм приписуємо якісь слова / справи / думки . . .

А якщо глобально дивитися, то світ вагітний великою дракою, це відчувається. Ненависть і непримиренність зашкалює. Україна, Тайвань, Сектор Газа, Сирія і інші точки Близького Сходу, Кавказ, Центральна і Північна Африка, Венесуела і т. д., і т. п. - сформовано багато точок напруження. Є дві банди (умовно) : західно-демократична і східно-недемократична. Поки що воюють в основному через проксі-сили (крім росіян, які напряму влізли). Але загострення іде по експоненті. Розв'язати ці суперечності без всесвітньої драки не вийде. Тобто буде велике "побоїще" у стилі World War III, з горами трупів і купами місць битви. Можливо наприкінці сторона, яка буде програвати, спробує натиснути на кнопку.

росіяни-китаці і Ко. з одного боку, американці-європейці і Ко. з іншого боку.

Єдиний шанс уникнути всесвітнього кровавого пекла - вивести якогось великого гравця з гри. Типу росіян. Тоді китайці сдадуть назад, бо самі не захочуть. Тобто якась неочікувана революція в росії чи смерть путіна . . . Інакше цей аспид доведе до всесвітньої бойні, 100%.
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23.05.2024 15:30 Відповісти
Так і є. Перша Світова визрівала років 30. Друга одразу після 1918 почала зріти і дозріла. І ця так само.
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23.05.2024 18:03 Відповісти
якщо один щ двох хоче драки-її не уникнути, а якщо не двоє, то тим паче. Тільки прояв сили зупиняє, чого зараз про європу і америку не скажеш
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23.05.2024 20:25 Відповісти
`Тайваню ж**а однозначна. Судя по нынешним реалиям в мире, американцы не будут умирать за Тайвань, а если выберут Трампа , то
и оружие прекратят поставлять. Западу приготовится.
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23.05.2024 15:42 Відповісти
Якби був Трамп, цієї ситуації взагалі б не сталося.
Якби Президентом став Трамп, до Сі з під Тайваню миттю б "розсмоктався". Або вже завтра туди прямували кілька авіаносних з'єднань ВМС США.
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23.05.2024 17:51 Відповісти
починається "рік островів". Тайвань і Готланд. Запам'ятайте цей пост😄
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23.05.2024 15:52 Відповісти
...і Оланд, але це не точно. 😉
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23.05.2024 19:50 Відповісти
Якщо сі нападе на Тайвань, то США стрілять не будуть. США показали слабкість кругом, тому отака херня і несеться. Думаю що скоро щось почнетьс
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23.05.2024 15:54 Відповісти
не в червні, так в липні, не в липні так в серпні, не в 24-му, так в 25-му...вже немає жодних сумнівів в тому, що імператор сі буде атакувати Тайвань. так званий цивілізований світ продемонстрував свою абсолютну слабкість, неповороткість та нездатність до самозахисту.
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23.05.2024 16:45 Відповісти
Цивілізований світ, чи нинішня "демократична" (чи, скоріше, соціалістична, неомарксистська) адміністрація США імені Байдена-Обами?
І чи "слабкість", а чи просто відверте "підігрування" комуністам та іншим диктаторам? В намірі, той самий цивілізований світ просто знищити?
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23.05.2024 17:48 Відповісти
Почалося раніше ніж я очікував. Жовтопикі або відчули кров і спішать, або відчули що вікно моливостей скоро закриється
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23.05.2024 18:01 Відповісти
а сі цзі пінь звідки взагалі взявся? що це за чучело?
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23.05.2024 18:04 Відповісти
Фільтрувався через комуністичнопартійний друшляк. Довго.

P.S. Ху Цзіньтао у порівнянні з ним був голубом миру. І Цзян Цземінь також.
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23.05.2024 19:53 Відповісти
пуйло сі і інші орки - це виконавці (звісно бажають здійснити свої мрії). Але є шобло, яке намагається "врятувати" Землю. Дуже вже багато людей розплодилося. Всі заходи вживаються, щоб війна, війни, геноциди, конфліктів було, якомого більше. Але ж і дуже швидко починати і завершувати не можна, бо не встингуть повбивати друг друга. Тому війни будуть, бо виросли покоління які не пам'ятають війни , або пам'ятають як радість (зрозуміло про кого йдеться).Будуть війни до тих пір поки зайвих ротів на "Землі" не поменшає і все перерозподілиться знов. Дуже хочу помилятися.
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23.05.2024 20:18 Відповісти
На рахунок "є шобло, яке намагається "врятувати" Землю" - помиляєшся. Просто є недорозвинені гомосапієнс, які не спроможні договоритися і мирним шляхом розподілити квоти на кількість населення, і таким шляхом знизити загальну чисельність людства. А те що її треба знизити з екологічної точки зору - сувора правда.
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23.05.2024 21:47 Відповісти
Тут навряд за Тайвань буде воювати США а проти США Китай ніщо
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24.05.2024 09:10 Відповісти
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