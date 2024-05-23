Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня 2024 року, - ЗМІ

23 травня Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання Joint Sword 2024A, оточивши Тайвань з усіх боків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Global Press і BBC.

Зазначається, що військові навчання за участі армії, флоту, авіації та ракетних сил у районах навколо Тайваню розпочались вранці 23 травня.

Вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

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Зазначається, що військові навчання проводяться Китаєм у відповідь на "сепаратистські акти", через три дні після інавгурації президента Тайваню Лая Цінде.

Навчання Китаю навколо Тайваню, 2024 рік

Водночас видання Global Press Corp заявляє, що КНР готується напасти на Тайвань на початку червня 2024 року.

"Сили, які виступають за незалежність Тайваню, будуть залишені з розбитими головами й пролитою кров'ю після зіткнення з великими зобов'язанням Китаю досягти повного об'єднання", - раніше заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

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