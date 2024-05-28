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Китай готує армаду поромів та цивільних суден для вторгнення на Тайвань, - ЗМІ

Китай готує флот для нападу на Тайвань

Народно-визвольна армія Китаю не має військових десантних кораблів, необхідних для організації масштабного морського вторгнення на Тайвань. Проте їх можуть замінити цивільні судна. Серед них десятки гігантських десантних поромів, здатних перевозити сотні броньованих машин.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

"Висадка десанту під обстрілом є одним з найскладніших військових маневрів", - сказав Рей Пауелл, директор проєкту Стенфордського університету, який займається дослідженням діяльності в сірій зоні Південнокитайського моря SeaLight.

Видання нагадало, що Китай розпочав дводенні військові навчання у водах навколо Тайваню, назвавши їх "суворим покаранням за сепаратистські дії" після бурхливої ​​інавгураційної промови в Тайбеї на початку цього тижня Лая Цінде, який склав президентську присягу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня 2024 року, - ЗМІ

За словами Пауелла, цивільні пороми "зазвичай не підходять для такої місії", але можуть бути використані для масового транспортування військ через Тайванську протоку після того, як буде зруйнована її берегова оборона, або для того, щоб придушити військових острова "великою масою".

Як зазначає видання, Китай вважає Тайвань частиною своєї території й пообіцяв взяти острів під свій контроль, можливо, силою. Американська розвідка вважає, що Сі Цзіньпін наказав НВАК бути готовою захопити острів до 2027 року.

Читайте також: РФ та Китай співпрацюють щодо питання можливого вторгнення на Тайвань, - розвідка США

Збройні сили Тайваню набагато менші за китайські, але вони захищені грізною гірською місцевістю і Тайванською протокою. Військово-морські сили Китаю вже мають найбільший у світі надводний флот і побудували десятки кораблів подвійного призначення, здатних діяти як у мирний, так і у воєнний час, пише видання.

тайвань
Військові навчання Китаю навколо Тайваню

Аналітик Центру нової американської безпеки Том Шугарт підрахував, що у 2022 році цивільні кораблі Китаю можуть різко збільшити тоннаж військових вантажів, які можуть перевозити військові десантні кораблі. Це дозволило б їм перевозити через Тайванську протоку близько 300 000 військовослужбовців і техніки приблизно за 10 днів.

Також читайте: Китай не миритиметься із "сепаратистською діяльністю" на Тайвані, - міністр оборони Дун Цзюнь

Раніше повідомлялося, що 23 травня Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання Joint Sword 2024A, оточивши Тайвань з усіх боків.

Видання Global Press Corp повідомило, що КНР готується напасти на Тайвань на початку червня 2024 року.

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Топ коментарі
+33
Світ зростив ще одного монстра який вже піднімає голову.
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28.05.2024 10:44
+15
ви хтіли сказати "стурбованністю"? США вже давно здохлий бронтозавр, якого догризають теплокровні гризуни
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28.05.2024 10:54
+13
Це новина для усіх цих довбойобів та політологів(аля Абдристовіч) які розповідають що Китаю вся ця війна не вигідна і він хоче миру
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28.05.2024 10:45
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Світ зростив ще одного монстра який вже піднімає голову.
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28.05.2024 10:44 Відповісти
Наполеон, здається, казав: "китай спить, і нехай собі спить - горе тому, хто його розбуде". Ну, от, дякуючи генію #ида кісенджера, який на переговорах у китаї під смажену качку по-пекінськи готовий був підписати будь-що, розбудив монстра: спочатку той по#єрив дружбу з савєйським монстром, а коли нажерся західних інвестицій, вирішив з колишнім другом зжерти увесь світ. Зараж почнеться заворуха в индотихоокеанському регіоні, і штатам буде не до України - це Європа, розбирайтесь самі. Хіба що Японія, яка завжди давала 3,14зди кетайцям, візьме на себе самурайську місію
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28.05.2024 10:56 Відповісти
Думаю тоді і Китаю буде не до України
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28.05.2024 11:00 Відповісти
немає чим Японія давати тих самих "бздюлей" Китаю
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28.05.2024 11:06 Відповісти
Японська армія займає 8 місце серед армій світу, а її Союзник США - перше відриваючись у потужності від інших позицій у рази! Так так звісно немає чим
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28.05.2024 11:30 Відповісти
Немає Японія своїх збройних сил - те що називають ЗС Японії то скоріш більш сили самооборони та прикордонні частини - після 2 світової війни Японії заборонено мати повноцінні ЗС , гарантом їхньої безпеки є США
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28.05.2024 12:36 Відповісти
Німцям після першої світової теж не дозволяли, і це не завадило їм загарбати четвертинну світу, а якби не мужність в основному Українців та Грузин і не допомога Союзників, то і взагалі не зрозуміло б чим скінчилося, а щодо 8 армії світу то це офіційна статистика
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28.05.2024 12:58 Відповісти
Якщо ти вважаєш що 250 тис войсковых ( це всі ЗС Японії ) є повноцінною армією то тоді да це 8 армія в світі , і не треба мені писати що там було в Неметчині після першої світової війни - ці питання задавай в першу чергу Франції та Англії
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28.05.2024 13:17 Відповісти
Я зрозумів що тобі писати про це не потрібно бо тупі лишньохромосомі потомственно опущені підар.російські тролі не знають справжньої історії! Та і спілкуватися тобі з людиною без лишньої хромосоми важко! 🤣
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28.05.2024 13:46 Відповісти
Клясти кисенджера нужно! Аминь! Но важно наказать комунистов пекина, разгромить их террорисьический режим!
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28.05.2024 12:14 Відповісти
В Китае много лишних неженатых мужчин. Будет их утилизировать. Миллионов 300.
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28.05.2024 10:44 Відповісти
Жінок тоже відправлять. Вєсєло і с пєснєй вплавь на штурм Тайваня. ))) Плакат 1976 року.

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28.05.2024 11:42 Відповісти
А тайвань -армаду морських дронів . Хоть щось допливе до Тайваню?
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28.05.2024 10:44 Відповісти
Заруба буде епічною. Все залежатиме від реакції та дій США.
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28.05.2024 10:49 Відповісти
ви хтіли сказати "стурбованністю"? США вже давно здохлий бронтозавр, якого догризають теплокровні гризуни
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28.05.2024 10:54 Відповісти
Гризуни це Саддам Хусейн, Мілошевіч і Каддафі?
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28.05.2024 10:57 Відповісти
ну Китай не порівняти з Хусейном і Мілошевичем. Хоча якщо подивитись, скільки зусиль і бабла Штати витратили на Ірак, то очевидно що з Китаєм і навіть росією їм не тягатися аж ніяк в прямому протистоянні.
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28.05.2024 12:54 Відповісти
Ви не праві. Хусейн відсмоктав ненахиляючись. За два тижні його армія, озброєна ************** зразками радянської зброї, була тупо знищена з повітря майже без втрат. Якшо кацапи рипнуться - буде те саме, тільки трошки розтянуте в часі бо території великі, більше вильотів бомбардувальникам знадобиться. І кацапи це все прекрасно розуміють, бо гавкати гавкають, а на відстань подсрача не наближаються.
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28.05.2024 13:52 Відповісти
ви порівнюєте кацапів з хусейном?? Останній має собою пишатися)))
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29.05.2024 00:29 Відповісти
Для Штатів шо Хусейн, шо кацапи в конвенціальній війні нема великої різниці.
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29.05.2024 10:26 Відповісти
там й допливати не прийдеться. у імператора сі стільки китайців, що він спокійно прокладе з них дорогу через протоку до самого Тайваню і по дамбі з дохлих китайців нажене на Тайвань стільки живих китайців, скільки знадобиться.
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28.05.2024 11:43 Відповісти
Це новина для усіх цих довбойобів та політологів(аля Абдристовіч) які розповідають що Китаю вся ця війна не вигідна і він хоче миру
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28.05.2024 10:45 Відповісти
Війна йому не вигідна. Йому вигідна перемога ***** і щоб захід це прохавав.
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28.05.2024 10:47 Відповісти
Кетаю потрібна реалізація проекту "one belt - one way", а це як раз суходольний прохід на Крим, кримські порти, а ще краще - південь України, пнр-Молдова і прямий вихід на ЄС. Без цього в Європу тільки огинаючи Африку, або через антарктику, а це дуууже затратно. Кацапію тут можна розглядати як тих, хто впав на хвіст кетайському дракону - у разі перемоги загрібати гроші ковшами і з кетаю, і з ЄС.
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28.05.2024 11:03 Відповісти
або через антарктику
********
Щоб потрапити в Європу - пливти до Аргентини і Антарктики? Це занадто оригінально навіть для китайців. До того ж, там тримають оборону наші українські пінгвіни. )))

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28.05.2024 11:12 Відповісти
Ну так я ж про це - йому вигідна перемога *****. А САМ ПРОЦЕС війни, тим більше такої довгої - йому невигідний. В ідеалі вінні пух був би щасливий, якби ***** захопив Україну за 3 тижні, як і обіцяв сі на олімпійських іграх. Може в такому разі вже б була війна із Тайванем. Або вже навіть закінчилася б.
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28.05.2024 11:24 Відповісти
Йому довга війна вигідна, тому що поки раша буде завязана тут, вона буде втрачати військовий потенціал та буде залежна від Китаю....

А це поставка туди ресурсів дешевше риночної вартості, і прибуток міліарди доларів для компанії і не тільки китайських а й всіх решта.... Причому ресурси вони купляють за юані які самі друкують, тобто за повітря... причому раша не може ці юані ніде потратити тільки на купівлю китайських товарів
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28.05.2024 12:06 Відповісти
Не згоден. Рашка і так зливала всі ресурси свої Китаю задарма майже. Подивіться на міста біля кордону в Сибіру. Там вже всі китайці живуть. І це не з 2022го року.

Військовий потенціал рашки Китай не особливо цікавить, крім ЯО. Китай не збирається на неї нападати.

Рашка стала б залежною від Китаю і в разі швидкої перемоги. Та вона і так сильно від Китаю залежала.

А от невигідно це те, що Європа та США починають консолідуватися, приходить розуміння ситуації (і як наслідок - купа санкцій навіть проти Китаю - АІ чіпи, технології тощо) та йде нарощування виробництва зброї. Тобто у разі швидкої перемоги рашки - Китай би вже віджав Тайвань. А тепер тут *** його знає, що США зробить. Ви уявіть, яке лоббі зараз у виробників зброї в США та і по всьому світу. Це машина, яку не зупинити вже і вона тільки нарощує оберти завдяки тривалості війни.

Тому, я вважаю, що Китаю більше школи від довгої війни ніж користі. І швидка перемога була б найкращим для нього варіантом.
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28.05.2024 12:44 Відповісти
Санкції проти Китаю лише на папері адміністрація Байдена одразу при приході до влади знизила податки на китайські товари..... Санкції на технології диряві і Хуавей всерівно зміг отримати нові лінії для їх процесорів як і все решта що ви написали...

Орки до війни мали ринок ЄС і ніх не продавали з дисконтом 30% Китаю і ще й за юані... лише газ по силі Сибірі та і не було там великих об'ємів...
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28.05.2024 14:55 Відповісти
ще одне припізжене
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28.05.2024 10:46 Відповісти
300 000 військовослужбовців і техніки приблизно за 10 днів. -це "писанина " жителя дурдому,а не аналітика...
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28.05.2024 10:46 Відповісти
Основна сила - піхота. Якщо напхати плече до плеча, то цілком реально.
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28.05.2024 10:48 Відповісти
Оснвна сила- рій дронів. Кровожерлилі какули" будуть ситі тілами китайської піхоти
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28.05.2024 11:00 Відповісти
Чи є ті дрони у Тайваню в достатній кількості?
Можна було б розгорнути виробництво "малюків" саме на Тайвані.
Як це зараз роблять з повітряними дронами для України в Латвії.
А Сі на китайську піхоту чхати. М'яса у нього і справді безліміт: одних тільки вільних чоловіків більше, ніж все населення росії разом з бомжихами і божевільними.
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28.05.2024 11:03 Відповісти
вот здесь согласен за мясной безлим,єто не козломордые с надуванием щек)
НО китайцам в предудыщих войнах это не особо помогало что вьетнам что япония, соотношение японцев было 70 млн к 400млн у китайцев,китайцев оккупировали особо не вспотев)
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28.05.2024 11:20 Відповісти
Все-таки Китай тоді і сьогодні - це зовсім різні країни за своїми технічними можливостями.
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28.05.2024 11:34 Відповісти
а якшо влаштувати незаплановану повну розборку дамби трьох ущелин - теж безліміт м'яса залишиться?
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28.05.2024 13:39 Відповісти
Невже змиє хоча б п'ятсот мільйонів?
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28.05.2024 13:43 Відповісти
ну скількіто мільйонів точно змиє, сотні мільйонів затопить. а це ще й основний регіон по виробництву продовольства. прогодувати більше мільярда (чи скільки їх залишиться після потопу) самими горобцями не вийде.
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28.05.2024 13:50 Відповісти
Чи є ті дрони у Тайваню в достатній кількості?-живучи із скаженим китайським псом довгі роки по сусідству і не мати на худий кінець доброго канчука ,не кажучи про якусь "фузею" , могли б тільки україннці (а не прагматичні тайванці),котрі віддали ядерну булаву ,в замін на обіцянки брехливих світових аферистів,які в такий спосіб вирішили знищити Україну і український народ...
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28.05.2024 15:41 Відповісти
але ж, жодне виробництво, жодної фінансової установи, буржуї не вивели з китаю.
людство уперлося.
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28.05.2024 10:46 Відповісти
Вже мають починати санкціонний тиск
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28.05.2024 10:52 Відповісти
Намана.. мільон десанту втоплять, ще сто мільонів залишиться... При бажанні вони той Тайвань шапками закидають. Якшо США дозволить.
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28.05.2024 10:55 Відповісти
Нагадаю. Від В'єтнаму вони вихопили епічних п*ди коли спробували туди рипнутись. Так що не все так однозначно
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28.05.2024 11:02 Відповісти
Інші часи були. Китай всю свою історію від когось вигрібав. То монголи, то японці, то вʼєтнамці. Але зараз умови трохи змінилися. Технології і массовість з одного боку, але в опонентах - ти самі китайці, але без віри в фюрера генерального секрктаря комуністичної партії китаю в очах.
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28.05.2024 11:35 Відповісти
З В'єтнамом щось не дуже кидались шапки.
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28.05.2024 11:13 Відповісти
То вʼєтнамці. А тут такі самі китайці. Тільки їх в тищу разів менше.
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28.05.2024 11:36 Відповісти
Тайвань острів на відміну від В'єтнаму. Нинішня ситуація в Чорному морі доводить, що з правильним підходом флот не є вирішальним фактором.
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28.05.2024 12:03 Відповісти
США и дальше в домике будет наблюдать и озабоченность проявлять?
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28.05.2024 10:56 Відповісти
Когда кисинджер сдохнет
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28.05.2024 12:18 Відповісти
Уже здох: 29.11.2023
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28.05.2024 12:37 Відповісти
с добрым утром!
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29.05.2024 00:30 Відповісти
Без застосування ЯЗ там десант не висадить. Або потрібен тайванський Зеленський...
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28.05.2024 10:57 Відповісти
Нафіга Китаю шматок згорілої радіоактивної скелі посеред моря? Залишається тільки Зє Ля.
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28.05.2024 10:59 Відповісти
Тому й не віриться в реальність жоатозадого "дня Д"
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28.05.2024 11:03 Відповісти
Ви погано розумієте азійську ментальність. Радіоактивний шматок скелі їх цілком влаштує.
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28.05.2024 12:00 Відповісти
Цілком можливо. Хто зна шо в них в голові..
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28.05.2024 14:01 Відповісти
Сам факт що тайвань підкорений або знищений...це для них принципово...як Україна для кацапів
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28.05.2024 13:21 Відповісти
Китайці завжди тренувалися для таких операцій. Плакат 1979 року.

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28.05.2024 11:59 Відповісти
угу едина десантна операція китайців тай та сумісна під час другої світової це в Бірмі у 1944
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28.05.2024 12:25 Відповісти
Ждунів на Тайвані теж вистачає.
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28.05.2024 10:58 Відповісти
Тайвань це тобі не Донбас з Кримом, комуняк там люто ненавидять і мріють повернути монархію чи на худий випадок демократію в Китай.
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28.05.2024 12:10 Відповісти
Якщо це не "понти"👈 - то Китай отримує п*зди.
Але вже зрозуміло, що зараз всі світові процеси контролюються
якимось дивними структурами ( глобалісти??), і всі ці конфлікти "барановіруси" - мають якесь штучне походження.
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28.05.2024 10:59 Відповісти
"Ми сповнені рішучості звільнити Тайвань"

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28.05.2024 11:06 Відповісти
сильно китайцы накаченные на постере_)
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28.05.2024 11:09 Відповісти
Китайські гігачади.
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28.05.2024 11:30 Відповісти
Зігують ?)
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28.05.2024 11:13 Відповісти
Хочуть дотягнутися руками до Тайваню. Китайці роками відправляли на Тайвань свою пропаганду з допомогою повітряних зміїв.
Ма Лецюнь (马乐群)) - Агітатори на передньому краї берегової обороны 海防前线宣传员 (1964)

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28.05.2024 11:21 Відповісти
ще місяц тому писав, що китай готує напад разом з пуйлом. диванні мега-аналітики одразу ту починали всиратись, доказуючи, що китай побоїтся санкцій США та ЄС... Та чхати тим китайцям на санкції, а на війну США не підуть. От телепні диванні.
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28.05.2024 11:11 Відповісти
Україна - це була проба Заходу на слабо. Китай пересвідчився, що таки слабо і далі буде втілювати свій план щодо Тайваню. А дали б ***** по зубам, і Китай би сидів смирно і мружився, як жирний кіт. Але Захід і США показали себе демагогами- сцикунами і усі тирани світу підняли голови. Далі буде.
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28.05.2024 11:16 Відповісти
Жували - жували соплі з допомогою Україні, от і дожувалися. США хотіли уникнути конфронтації з рашкою, згодовуючи Україну та українців пуйлу, а отримали конфронтацію з китайцями + рашка. Тут вже США або самоусунутись з усього світу, або прийняти виклик бою від китайців.
P/S цього б не сталося ніколи, аби Захід та США не ховали завжди голову в пісок.
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28.05.2024 11:23 Відповісти
Старий покидьок Сі надивився на безпорадність та сцикливість США по відношенню до кацапстану та вирішив що час настав. Тим паче в США вибори.
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28.05.2024 11:24 Відповісти
Тайвань потрібно укласти безпекову угоду з В'єтнамом. В'єтнамці, свого часу, дали pyZZZdy і американцям і кєтайцям...
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28.05.2024 11:25 Відповісти
Ога, але перед цим, суто для розігріву, поставили на лижі французів.
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28.05.2024 11:33 Відповісти
Японці дали більш епічної кизди і окупували Китай. Хоча японці зараз вже не ті. Біологічну зброю не застосовують, печінку з живих полонених не вирізають і не їдять сирою (принаймні не як правило зараз), китайців не геноцидять...
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28.05.2024 11:39 Відповісти
Якщо китайцям накажуть, вони готові голими руками брати Тайвань. Скільки там тої Тайванської протоки. ))) Плакат 1970 року.

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28.05.2024 11:32 Відповісти
Ну,це теоретично перекинути 300 тисяч,якщо їх не топити)українські ,морські дрони вже чекають на експорт до Тайваню)
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28.05.2024 11:41 Відповісти
Украіна повинна продати Тайваню сотню "Магур", і потопити нахрін ті всі китайські корита, щоб вони пійшли вслід за "мацковскім" кораблем.
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28.05.2024 11:44 Відповісти
Желательно топить превентивно!
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28.05.2024 12:22 Відповісти
Сподіваємось що"китайську армаду чекає такий же кінець, як і іспанську армаду. ((((:
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28.05.2024 11:47 Відповісти
Так і буде, бо китайськими верховниками керівниками рухає самомнєніє і звичайна битова гордість, а не здоровий глузд.
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28.05.2024 12:07 Відповісти
Як тільки світ дозволить схарчить Тайвань то далі будуть Філіпінинаш. Бо Китай і зараз на деякі острови цілиться та створює там проблеми.
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28.05.2024 11:55 Відповісти
Китай - ДОВБО**Б, ще 15 років тому члєни сосали всьому світу від злиднів, тепер трохи розжиріли і почали себе вважати над імперієй. Як і всяка дута над імперія при прямому зіткненні з сильним суперником розпадеться і розсиплеться як картковий будиночок.
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28.05.2024 12:05 Відповісти
Тупые краснопузые комуняки,зачем ввязываться в войну за укрепленный махенький остров,когда на севере свободны для заселения бескрайние исконно китайские просторы ломящиеся от ценных ископаемых ресурсов?
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28.05.2024 12:07 Відповісти
Він має геополітичне значення... до того ж Тайвань потужний виробник чіпів... більшість електроніки в Китаю в тому числі і військової на тайванських мікросхемах...

Але це може бути просто геополітикою, як було в 60 роках... звідки пішла фраза про останнє китайське попередження... тоді також була тяганина за тайвань і як бачимо за 60 років нічого не змінилось
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28.05.2024 12:17 Відповісти
Тут справа в тому що китайці хочуть втерти ніс США,окупувавши Тайвань
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28.05.2024 12:47 Відповісти
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28.05.2024 13:40 Відповісти
Я якраз про це мову веду цьому шоу 60 років...
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28.05.2024 14:57 Відповісти
А взагалі я думаю що нічого не буде це політичне шоу яке завжди починається перед виборами в штатах... так само було при виборах в конгрес і т.д.
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28.05.2024 12:20 Відповісти
на півінч теж не розженешся. ви карту бачили, там самі болота-ліси-річки. це хібашо через казахстанський степ пертися.
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28.05.2024 13:49 Відповісти
Т.е. мясные штурмы!
Дай Бог законному правильтельству Тайваня ( Китайская Республика, основатель ООН, незаконно выгнанный из организации) удачно минировать подходы и больше артилерии и Джавелинов!
Смерть кпк! Смерть мао-фашистам! Смерть комуноублюдкам!!!
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28.05.2024 12:12 Відповісти
То тепер два постійних "члена" совбеза будуть срати на стіл разом? Дуже цікаво, в який книжці при цьому розпишеться гутериш і як ще обісруться штати і європа зі своїми занепокоєннями.
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28.05.2024 12:14 Відповісти
Штати виростили ще одного монстра, нічого їх історія не вчить...

точно так само вони кредитували нацистів і поставляли туди обладнання перед другою світовою, без тих кредитів х..й б вони збудували свою військову машину ....

і так само кредитували підсанкційний Іран типу ми простим людям допомагаємо а вони нічого не винні... та їх кораблі ВМС в пресидській затоці не бачили як іранські танкери перегружають нафту на інші та проводиться 'очистка' підсанкційної нафти а потім пливе в Індію та Китай....

Той самий принцип в дирявих санкцій щодо раші

а це все просто business as usual, тому що дешеві ресурси та великі прибутки, а потім ще зброю можна продати
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28.05.2024 12:14 Відповісти
Мир сошел с ума!
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28.05.2024 12:29 Відповісти
От і побачимо, чи стануть американські військові 'рятувати світ' в реальності, а не по голівудськи
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28.05.2024 12:31 Відповісти
судячи з того, як інтенсивно зараз Байден будує заводи в США, то політичної волі захищати Тайвань не буде.
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28.05.2024 12:35 Відповісти
На днях була стаття від Блумбегр про вірогідність війни за Тайвань і насліки. Вони оцінили вірогідніть війни у 10% у найближчі 10 років. Але ще цікавіше, вони розлядають пряму участь США у військових діях як дуже невизначену. Збитки для світової економіки оцінюють у 10 трлн. долл. Тайвань швидше за все паде. Найкращий варіан відбитися - знищити сили десанту у портах до погрузки і самі порти.

Це базовий сценарій. У статті є кілька версій подій.
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28.05.2024 15:38 Відповісти
 
 