Китай готує армаду поромів та цивільних суден для вторгнення на Тайвань, - ЗМІ
Народно-визвольна армія Китаю не має військових десантних кораблів, необхідних для організації масштабного морського вторгнення на Тайвань. Проте їх можуть замінити цивільні судна. Серед них десятки гігантських десантних поромів, здатних перевозити сотні броньованих машин.
Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
"Висадка десанту під обстрілом є одним з найскладніших військових маневрів", - сказав Рей Пауелл, директор проєкту Стенфордського університету, який займається дослідженням діяльності в сірій зоні Південнокитайського моря SeaLight.
Видання нагадало, що Китай розпочав дводенні військові навчання у водах навколо Тайваню, назвавши їх "суворим покаранням за сепаратистські дії" після бурхливої інавгураційної промови в Тайбеї на початку цього тижня Лая Цінде, який склав президентську присягу.
За словами Пауелла, цивільні пороми "зазвичай не підходять для такої місії", але можуть бути використані для масового транспортування військ через Тайванську протоку після того, як буде зруйнована її берегова оборона, або для того, щоб придушити військових острова "великою масою".
Як зазначає видання, Китай вважає Тайвань частиною своєї території й пообіцяв взяти острів під свій контроль, можливо, силою. Американська розвідка вважає, що Сі Цзіньпін наказав НВАК бути готовою захопити острів до 2027 року.
Збройні сили Тайваню набагато менші за китайські, але вони захищені грізною гірською місцевістю і Тайванською протокою. Військово-морські сили Китаю вже мають найбільший у світі надводний флот і побудували десятки кораблів подвійного призначення, здатних діяти як у мирний, так і у воєнний час, пише видання.
Аналітик Центру нової американської безпеки Том Шугарт підрахував, що у 2022 році цивільні кораблі Китаю можуть різко збільшити тоннаж військових вантажів, які можуть перевозити військові десантні кораблі. Це дозволило б їм перевозити через Тайванську протоку близько 300 000 військовослужбовців і техніки приблизно за 10 днів.
Раніше повідомлялося, що 23 травня Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання Joint Sword 2024A, оточивши Тайвань з усіх боків.
Видання Global Press Corp повідомило, що КНР готується напасти на Тайвань на початку червня 2024 року.
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Щоб потрапити в Європу - пливти до Аргентини і Антарктики? Це занадто оригінально навіть для китайців. До того ж, там тримають оборону наші українські пінгвіни. )))
А це поставка туди ресурсів дешевше риночної вартості, і прибуток міліарди доларів для компанії і не тільки китайських а й всіх решта.... Причому ресурси вони купляють за юані які самі друкують, тобто за повітря... причому раша не може ці юані ніде потратити тільки на купівлю китайських товарів
Військовий потенціал рашки Китай не особливо цікавить, крім ЯО. Китай не збирається на неї нападати.
Рашка стала б залежною від Китаю і в разі швидкої перемоги. Та вона і так сильно від Китаю залежала.
А от невигідно це те, що Європа та США починають консолідуватися, приходить розуміння ситуації (і як наслідок - купа санкцій навіть проти Китаю - АІ чіпи, технології тощо) та йде нарощування виробництва зброї. Тобто у разі швидкої перемоги рашки - Китай би вже віджав Тайвань. А тепер тут *** його знає, що США зробить. Ви уявіть, яке лоббі зараз у виробників зброї в США та і по всьому світу. Це машина, яку не зупинити вже і вона тільки нарощує оберти завдяки тривалості війни.
Тому, я вважаю, що Китаю більше школи від довгої війни ніж користі. І швидка перемога була б найкращим для нього варіантом.
Орки до війни мали ринок ЄС і ніх не продавали з дисконтом 30% Китаю і ще й за юані... лише газ по силі Сибірі та і не було там великих об'ємів...
Можна було б розгорнути виробництво "малюків" саме на Тайвані.
Як це зараз роблять з повітряними дронами для України в Латвії.
А Сі на китайську піхоту чхати. М'яса у нього і справді безліміт: одних тільки вільних чоловіків більше, ніж все населення росії разом з бомжихами і божевільними.
НО китайцам в предудыщих войнах это не особо помогало что вьетнам что япония, соотношение японцев было 70 млн к 400млн у китайцев,китайцев оккупировали особо не вспотев)
людство уперлося.
фюрерагенерального секрктаря комуністичної партії китаю в очах.
Але вже зрозуміло, що зараз всі світові процеси контролюються
якимось дивними структурами ( глобалісти??), і всі ці конфлікти "барановіруси" - мають якесь штучне походження.
Ма Лецюнь (马乐群)) - Агітатори на передньому краї берегової обороны 海防前线宣传员 (1964)
P/S цього б не сталося ніколи, аби Захід та США не ховали завжди голову в пісок.
Але це може бути просто геополітикою, як було в 60 роках... звідки пішла фраза про останнє китайське попередження... тоді також була тяганина за тайвань і як бачимо за 60 років нічого не змінилось
Дай Бог законному правильтельству Тайваня ( Китайская Республика, основатель ООН, незаконно выгнанный из организации) удачно минировать подходы и больше артилерии и Джавелинов!
Смерть кпк! Смерть мао-фашистам! Смерть комуноублюдкам!!!
точно так само вони кредитували нацистів і поставляли туди обладнання перед другою світовою, без тих кредитів х..й б вони збудували свою військову машину ....
і так само кредитували підсанкційний Іран типу ми простим людям допомагаємо а вони нічого не винні... та їх кораблі ВМС в пресидській затоці не бачили як іранські танкери перегружають нафту на інші та проводиться 'очистка' підсанкційної нафти а потім пливе в Індію та Китай....
Той самий принцип в дирявих санкцій щодо раші
а це все просто business as usual, тому що дешеві ресурси та великі прибутки, а потім ще зброю можна продати
Це базовий сценарій. У статті є кілька версій подій.