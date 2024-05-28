Китай готує армаду поромів та цивільних суден для вторгнення на Тайвань, - ЗМІ

Народно-визвольна армія Китаю не має військових десантних кораблів, необхідних для організації масштабного морського вторгнення на Тайвань. Проте їх можуть замінити цивільні судна. Серед них десятки гігантських десантних поромів, здатних перевозити сотні броньованих машин.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

"Висадка десанту під обстрілом є одним з найскладніших військових маневрів", - сказав Рей Пауелл, директор проєкту Стенфордського університету, який займається дослідженням діяльності в сірій зоні Південнокитайського моря SeaLight.

Видання нагадало, що Китай розпочав дводенні військові навчання у водах навколо Тайваню, назвавши їх "суворим покаранням за сепаратистські дії" після бурхливої ​​інавгураційної промови в Тайбеї на початку цього тижня Лая Цінде, який склав президентську присягу.

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За словами Пауелла, цивільні пороми "зазвичай не підходять для такої місії", але можуть бути використані для масового транспортування військ через Тайванську протоку після того, як буде зруйнована її берегова оборона, або для того, щоб придушити військових острова "великою масою".

Як зазначає видання, Китай вважає Тайвань частиною своєї території й пообіцяв взяти острів під свій контроль, можливо, силою. Американська розвідка вважає, що Сі Цзіньпін наказав НВАК бути готовою захопити острів до 2027 року.

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Збройні сили Тайваню набагато менші за китайські, але вони захищені грізною гірською місцевістю і Тайванською протокою. Військово-морські сили Китаю вже мають найбільший у світі надводний флот і побудували десятки кораблів подвійного призначення, здатних діяти як у мирний, так і у воєнний час, пише видання.

Військові навчання Китаю навколо Тайваню

Аналітик Центру нової американської безпеки Том Шугарт підрахував, що у 2022 році цивільні кораблі Китаю можуть різко збільшити тоннаж військових вантажів, які можуть перевозити військові десантні кораблі. Це дозволило б їм перевозити через Тайванську протоку близько 300 000 військовослужбовців і техніки приблизно за 10 днів.

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Раніше повідомлялося, що 23 травня Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання Joint Sword 2024A, оточивши Тайвань з усіх боків.

Видання Global Press Corp повідомило, що КНР готується напасти на Тайвань на початку червня 2024 року.