США сотрудничают с европейскими союзниками для усиления устойчивости против гибридных действий России - Белый дом

Соединенные Штаты ведут работу с европейскими союзниками для эффективного противостояния гибридным действиям РФ.

Об этом заявил во вторник в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы упорно работаем с нашими европейскими коллегами, чтобы сделать все возможное для повышения устойчивости (к гибридным действиям РФ - Ред.) не только у себя в стране, но и для них за рубежом", - сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты "с большим беспокойством" отслеживают злонамеренную активность РФ, в том числе, вмешательство в процессы выборов, попытки информационного воздействия, а также диверсионные акции.

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