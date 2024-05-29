США сотрудничают с европейскими союзниками для усиления устойчивости против гибридных действий России - Белый дом
Соединенные Штаты ведут работу с европейскими союзниками для эффективного противостояния гибридным действиям РФ.
Об этом заявил во вторник в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы упорно работаем с нашими европейскими коллегами, чтобы сделать все возможное для повышения устойчивости (к гибридным действиям РФ - Ред.) не только у себя в стране, но и для них за рубежом", - сказал он.
По его словам, Соединенные Штаты "с большим беспокойством" отслеживают злонамеренную активность РФ, в том числе, вмешательство в процессы выборов, попытки информационного воздействия, а также диверсионные акции.
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А не про що!
Так, черговий виступ про наміри…
Telegram став основним інструментом для поширення російської дезінформації в ЄС, - BNN BloombergДжерело:
За словами чиновника, пілот Агентства з управління оборонними контрактами керував літаком, який передавався з заводу Lockheed Martin для передачі службі, на момент катастрофи.
За даними виробника Lockheed Martin, F-35 пережив близько 15 аварій, одна зі смертельними наслідками, протягом понад 840 000 льотних годин на більш ніж 990 літаках.
Точно?
Ну то молодці.
і не треба мені за будапешт,
не були б дурнями - не віддали б і клованів не вибирали...
Бо ти цьго не Розуміешь…
що я вам нічого не відповім, навіть якщо ви мене і не питали... 🤣