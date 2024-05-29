РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5786 посетителей онлайн
Новости
837 14
Европа (1618) россия (93011) США (24834)

США сотрудничают с европейскими союзниками для усиления устойчивости против гибридных действий России - Белый дом

кірбі

Соединенные Штаты ведут работу с европейскими союзниками для эффективного противостояния гибридным действиям РФ.

Об этом заявил во вторник в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы упорно работаем с нашими европейскими коллегами, чтобы сделать все возможное для повышения устойчивости (к гибридным действиям РФ - Ред.) не только у себя в стране, но и для них за рубежом", - сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты "с большим беспокойством" отслеживают злонамеренную активность РФ, в том числе, вмешательство в процессы выборов, попытки информационного воздействия, а также диверсионные акции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политика относительно применения американского оружия по территории РФ остается неизменной, - Госдепартамент США
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+1
І як? виходить?
показать весь комментарий
29.05.2024 01:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про що він?!

А не про що!
Так, черговий виступ про наміри…
показать весь комментарий
29.05.2024 01:25 Ответить
ПРО ЦЕ Й ПРО БАГАТО ЧОГО ЩЕ - Подляк в курсє

Telegram став основним інструментом для поширення російської дезінформації в ЄС, - BNN BloombergДжерело:
показать весь комментарий
29.05.2024 02:20 Ответить
І як? виходить?
показать весь комментарий
29.05.2024 01:44 Ответить
Мухобойка така є, тема США , летять на неї самі ЗЕлені...
показать весь комментарий
29.05.2024 02:18 Ответить
Цей процес співпраці для "посилення стійкості" з дипломатичної перекладається так; коли рф ставить нас раком і різко вставляє глибоко,то ми тут же починаєм робити заяви,що ми глибоко,дуже глибоко занепокоєні,стурбовані і обурені.
показать весь комментарий
29.05.2024 02:33 Ответить
F-35 розбився в Нью-Мексико, США. Пілота госпіталізували. На кадрах з місця катастрофи видно, що літак розбився незадовго від зльоту зі злітно-посадкової смуги після дозаправки. F-35 є одномісним літаком, тому під час катастрофи на борту не було жодного іншого екіпажу. Літак коштує близько $80 млн.

За словами чиновника, пілот Агентства з управління оборонними контрактами керував літаком, який передавався з заводу Lockheed Martin для передачі службі, на момент катастрофи.

За даними виробника Lockheed Martin, F-35 пережив близько 15 аварій, одна зі смертельними наслідками, протягом понад 840 000 льотних годин на більш ніж 990 літаках.
показать весь комментарий
29.05.2024 03:21 Ответить
Що ви там співпрацюєте? ЛОХИ.
показать весь комментарий
29.05.2024 05:22 Ответить
угу, співпрацюйте але гібридно, навіть з УЕФА не викинули а призупинили "гибридно", орки впевнені що "пабидят и вернутся"
показать весь комментарий
29.05.2024 05:56 Ответить
США співпрацюють з європейськими союзниками для посилення стійкості проти гібридних дій Росії

Точно?
Ну то молодці.
показать весь комментарий
29.05.2024 06:15 Ответить
якшо ви так невидіте штати, нашо в них клянчитe? - давайте самі....
і не треба мені за будапешт,
не були б дурнями - не віддали б і клованів не вибирали...
показать весь комментарий
29.05.2024 06:25 Ответить
Та тобі ніхто про Будапешт і не буде казати. Заспокойся.

Бо ти цьго не Розуміешь…
показать весь комментарий
29.05.2024 07:14 Ответить
я за вами гналася 3 квартали, що би вам сказати,
що я вам нічого не відповім, навіть якщо ви мене і не питали... 🤣
показать весь комментарий
29.05.2024 07:18 Ответить
Тіпа терпіти коли тобі відкрито погрожують ядерною зброєю і плюють на усі заборони🤦🤦🤦
показать весь комментарий
29.05.2024 07:44 Ответить
 
 