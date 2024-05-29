УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9324 відвідувача онлайн
Новини
837 14
Європа (1567) росія (63574) США (20990)

США співпрацюють з європейськими союзниками для посилення стійкості проти гібридних дій Росії - Білий дім

кірбі

Сполучені Штати ведуть роботу з європейськими союзниками для ефективного протистояння гібридним діям РФ.

Про це заявив у вівторок у Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми наполегливо працюємо з нашими європейськими колегами, щоби зробити все можливе для підвищення стійкості (до гібридних дій РФ - Ред.) не лише у себе в країні, але й для них за кордоном", - сказав він.

За його словами, Сполучені Штати "з великим занепокоєнням" відстежують зловмисну активність РФ, у тому числі, втручання у процеси виборів, спроби інформаційного впливу, а також диверсійні акції.

Читайте: Політика щодо застосування американської зброї по території РФ залишається незмінною, - Держдепартамент США

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
І як? виходить?
показати весь коментар
29.05.2024 01:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про що він?!

А не про що!
Так, черговий виступ про наміри…
показати весь коментар
29.05.2024 01:25 Відповісти
ПРО ЦЕ Й ПРО БАГАТО ЧОГО ЩЕ - Подляк в курсє

Telegram став основним інструментом для поширення російської дезінформації в ЄС, - BNN BloombergДжерело:
показати весь коментар
29.05.2024 02:20 Відповісти
І як? виходить?
показати весь коментар
29.05.2024 01:44 Відповісти
Мухобойка така є, тема США , летять на неї самі ЗЕлені...
показати весь коментар
29.05.2024 02:18 Відповісти
Цей процес співпраці для "посилення стійкості" з дипломатичної перекладається так; коли рф ставить нас раком і різко вставляє глибоко,то ми тут же починаєм робити заяви,що ми глибоко,дуже глибоко занепокоєні,стурбовані і обурені.
показати весь коментар
29.05.2024 02:33 Відповісти
F-35 розбився в Нью-Мексико, США. Пілота госпіталізували. На кадрах з місця катастрофи видно, що літак розбився незадовго від зльоту зі злітно-посадкової смуги після дозаправки. F-35 є одномісним літаком, тому під час катастрофи на борту не було жодного іншого екіпажу. Літак коштує близько $80 млн.

За словами чиновника, пілот Агентства з управління оборонними контрактами керував літаком, який передавався з заводу Lockheed Martin для передачі службі, на момент катастрофи.

За даними виробника Lockheed Martin, F-35 пережив близько 15 аварій, одна зі смертельними наслідками, протягом понад 840 000 льотних годин на більш ніж 990 літаках.
показати весь коментар
29.05.2024 03:21 Відповісти
Що ви там співпрацюєте? ЛОХИ.
показати весь коментар
29.05.2024 05:22 Відповісти
угу, співпрацюйте але гібридно, навіть з УЕФА не викинули а призупинили "гибридно", орки впевнені що "пабидят и вернутся"
показати весь коментар
29.05.2024 05:56 Відповісти
США співпрацюють з європейськими союзниками для посилення стійкості проти гібридних дій Росії

Точно?
Ну то молодці.
показати весь коментар
29.05.2024 06:15 Відповісти
якшо ви так невидіте штати, нашо в них клянчитe? - давайте самі....
і не треба мені за будапешт,
не були б дурнями - не віддали б і клованів не вибирали...
показати весь коментар
29.05.2024 06:25 Відповісти
Та тобі ніхто про Будапешт і не буде казати. Заспокойся.

Бо ти цьго не Розуміешь…
показати весь коментар
29.05.2024 07:14 Відповісти
я за вами гналася 3 квартали, що би вам сказати,
що я вам нічого не відповім, навіть якщо ви мене і не питали... 🤣
показати весь коментар
29.05.2024 07:18 Відповісти
Тіпа терпіти коли тобі відкрито погрожують ядерною зброєю і плюють на усі заборони🤦🤦🤦
показати весь коментар
29.05.2024 07:44 Відповісти
 
 