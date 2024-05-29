США співпрацюють з європейськими союзниками для посилення стійкості проти гібридних дій Росії - Білий дім
Сполучені Штати ведуть роботу з європейськими союзниками для ефективного протистояння гібридним діям РФ.
Про це заявив у вівторок у Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми наполегливо працюємо з нашими європейськими колегами, щоби зробити все можливе для підвищення стійкості (до гібридних дій РФ - Ред.) не лише у себе в країні, але й для них за кордоном", - сказав він.
За його словами, Сполучені Штати "з великим занепокоєнням" відстежують зловмисну активність РФ, у тому числі, втручання у процеси виборів, спроби інформаційного впливу, а також диверсійні акції.
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А не про що!
Так, черговий виступ про наміри…
Telegram став основним інструментом для поширення російської дезінформації в ЄС, - BNN BloombergДжерело:
За словами чиновника, пілот Агентства з управління оборонними контрактами керував літаком, який передавався з заводу Lockheed Martin для передачі службі, на момент катастрофи.
За даними виробника Lockheed Martin, F-35 пережив близько 15 аварій, одна зі смертельними наслідками, протягом понад 840 000 льотних годин на більш ніж 990 літаках.
Точно?
Ну то молодці.
і не треба мені за будапешт,
не були б дурнями - не віддали б і клованів не вибирали...
Бо ти цьго не Розуміешь…
що я вам нічого не відповім, навіть якщо ви мене і не питали... 🤣