США готові посилити санкції та експортний контроль, щоб запобігти торгівлі між Китаєм та РФ, - Білий дім

Сполучені Штати та їхні партнери готові використовувати санкції та експортний контроль для запобігання торгівлі між Китаєм і Росією, яка загрожує їхній безпеці на тлі війни в Україні.

Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Дейліп Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, країни можуть також вжити подальших заходів, щоб збільшити вартість використання Росією тіньового флоту для ухилення від верхньої межі цін на нафту, встановленої країнами "Великої сімки".

Вони також можуть розширити нинішні формулювання санкцій щодо фінансового сприяння, враховуючи кроки Москви, спрямовані на переведення її економіки на військові рейки, хоча Сінгх відмовився повідомити, чи планують США і їхні союзники запроваджувати вторинні санкції.

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Сінгх зазначив, що Росія повністю залежить від Китаю, що дає Пекіну "величезні важелі впливу" на військові можливості Москви, а Китай також зіткнувся з ризиками та витратами, враховуючи, що його сукупна торгівля товарами з Європейським Союзом та США у сім разів перевищує його торгівлю з Росією.

"Для ясності: у нас немає бажання порушувати всю торгівлю між Росією та Китаєм, але ми й наші партнери готові використати наші санкції та наш експортний контроль, щоб запобігти торгівлі товарами та технологіями, які загрожують нашій колективній безпеці", - сказав представник Білого дому.

Сінгх додав, що західним країнам необхідно активізувати зусилля, щоб не допустити обходу Москвою санкцій. Він закликав американські компанії переконатися, що їхня продукція ненавмисно не допомагає військовим зусиллям Росії.

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