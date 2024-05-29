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США готові посилити санкції та експортний контроль, щоб запобігти торгівлі між Китаєм та РФ, - Білий дім

Представник Білого дому Дейліп Сінгх

Сполучені Штати та їхні партнери готові використовувати санкції та експортний контроль для запобігання торгівлі між Китаєм і Росією, яка загрожує їхній безпеці на тлі війни в Україні.

Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Дейліп Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, країни можуть також вжити подальших заходів, щоб збільшити вартість використання Росією тіньового флоту для ухилення від верхньої межі цін на нафту, встановленої країнами "Великої сімки".

Вони також можуть розширити нинішні формулювання санкцій щодо фінансового сприяння, враховуючи кроки Москви, спрямовані на переведення її економіки на військові рейки, хоча Сінгх відмовився повідомити, чи планують США і їхні союзники запроваджувати вторинні санкції.

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Сінгх зазначив, що Росія повністю залежить від Китаю, що дає Пекіну "величезні важелі впливу" на військові можливості Москви, а Китай також зіткнувся з ризиками та витратами, враховуючи, що його сукупна торгівля товарами з Європейським Союзом та США у сім разів перевищує його торгівлю з Росією.

"Для ясності: у нас немає бажання порушувати всю торгівлю між Росією та Китаєм, але ми й наші партнери готові використати наші санкції та наш експортний контроль, щоб запобігти торгівлі товарами та технологіями, які загрожують нашій колективній безпеці", - сказав представник Білого дому.

Сінгх додав, що західним країнам необхідно активізувати зусилля, щоб не допустити обходу Москвою санкцій. Він закликав американські компанії переконатися, що їхня продукція ненавмисно не допомагає військовим зусиллям Росії.

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До сраки ваші санкції,як виявляється.
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29.05.2024 09:02 Відповісти
але ж, продовжують купувати нафту юралс.
десь, у цій будівлі, пороблено.....
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29.05.2024 09:03 Відповісти
Прийшла пора вводити санкції на експорт кедрових горіхів.
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29.05.2024 09:12 Відповісти
- готові посилити
- можемо посилити
- вторинні санкції не передбачено

Потужно та незламно !
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29.05.2024 10:11 Відповісти
Опять пустая болтовня и 0 действий.
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29.05.2024 10:20 Відповісти
Аж стає страшно від збільшення рашистсько- китайських прибутків .які надає "американське посилення санкцій , в добавку до вже діючих американських "пекельних санкцій" ...(боюся)
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29.05.2024 10:43 Відповісти
в США рашисткие хоккеисты и др. спортсмены, зарабатывают десятки миллионов долларов, отчисляя на войну против Украини огромные суммы
жто все что нужно знать о санкциях США
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29.05.2024 11:20 Відповісти
 
 