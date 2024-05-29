США готовы усилить санкции и экспортный контроль, чтобы предотвратить торговлю между Китаем и РФ, - Белый дом

Соединенные Штаты и их партнеры готовы использовать санкции и экспортный контроль для предотвращения торговли между Китаем и Россией, которая угрожает их безопасности на фоне войны в Украине.

Об этом заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Дейлип Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, страны могут также принять дальнейшие меры, чтобы увеличить стоимость использования Россией теневого флота для уклонения от верхнего предела цен на нефть, установленного странами "Большой семерки".

Они также могут расширить нынешние формулировки санкций относительно финансового содействия, учитывая шаги Москвы, направленные на перевод ее экономики на военные рельсы, хотя Сингх отказался сообщить, планируют ли США и их союзники вводить вторичные санкции.

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Сингх отметил, что Россия полностью зависит от Китая, что дает Пекину "огромные рычаги влияния" на военные возможности Москвы, а Китай также столкнулся с рисками и затратами, учитывая, что его совокупная торговля товарами с Европейским Союзом и США в семь раз превышает его торговлю с Россией.

"Для ясности: у нас нет желания нарушать всю торговлю между Россией и Китаем, но мы и наши партнеры готовы использовать наши санкции и наш экспортный контроль, чтобы предотвратить торговлю товарами и технологиями, которые угрожают нашей коллективной безопасности", - сказал представитель Белого дома.

Сингх добавил, что западным странам необходимо активизировать усилия, чтобы не допустить обхода Москвой санкций. Он призвал американские компании убедиться, что их продукция непреднамеренно не помогает военным усилиям России.

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