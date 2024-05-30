США обвинили руководство Китая в поддержке войны РФ против Украины и предупредили о санкциях
В среду, 29 мая, Соединенные Штаты обвинили Китай в поддержке войны России против Украины и предупредили, что Пекин может столкнуться с дальнейшими санкциями со стороны США и других стран НАТО.
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл во время визита в Брюссель, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас существует насущная необходимость в том, чтобы страны Европы и НАТО "направили Китаю коллективное сообщение об обеспокоенности его действиями, которые, по нашему мнению, дестабилизируют ситуацию в самом сердце Европы".
Кэмпбелл отметил, что поддержка Китая помогает РФ восстанавливать элементы ее вооружения, включая дальнобойные ракеты, артиллерию, беспилотники, а также способность отслеживать передвижения на поле боя.
"То, что мы видим со стороны Китая в России, не является одноразовым случаем или парой фирм-изгоев, участвующих в поддержке России. Это постоянные, всеобъемлющие усилия, которые поддерживаются руководством Китая и направлены на то, чтобы оказать России всяческую поддержку за кулисами", - заявил Кэмпбелл.
Заместитель госсекретаря США подчеркнул, что действия Китая создали потенциал для России не только на поле боя в Украине, но и позволили "бросить стратегический вызов другим странам Европы".
В то же время, как пишет Reuters, Кэмпбелл отказался уточнять, какими могут быть дальнейшие шаги США.
"Я думаю, что нам нужно будет послать четкий, недвусмысленный сигнал Пекину о том, что такие шаги, которые делает Китай, опасны для долгосрочной стабильности в Европе", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Це війна цивілізованого світу з КНР. Більше того це лише її початок, далі економічний тиск з боку китайців, все більше агресії з боку КНДР, Тайвань......
І розуміння цього українцями дуже важливе, адже в певний момент прийдуть дипломати-"миротворці" з Пекіну, інвестори для "відновлення" звідти і якщо влада продовжить бездумно приймати "допомогу" з рук справжнього агресора, то в якийсь момент над Хрещатиком може піднятись червоне полотнище з 5 зірочками.
китай хоче подивитися реакцію заходу, на військове вторгнення в європу.
плєшивий, щось ніяк не наважиться.
І вишенька на торті це все купляється за юані які Китай сам друкує в любій кількості, причому ці юані фактично орки не мають де потратити тільки на купівлю китайської продукції
Чому штати нічого з цим не роблять а Байден відкрив свій ринок, та все просто дешеві ресурси з раші купляють всі компанії які мають там виробництво в тому числі і американські, і також ті що замовляють там продукцію і продають під своїми брендами...