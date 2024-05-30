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Китай (2792) санкции (11044) США (24852)

США обвинили руководство Китая в поддержке войны РФ против Украины и предупредили о санкциях

США попередили Китай про санкції за допомогу РФ 

В среду, 29 мая, Соединенные Штаты обвинили Китай в поддержке войны России против Украины и предупредили, что Пекин может столкнуться с дальнейшими санкциями со стороны США и других стран НАТО.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл во время визита в Брюссель, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас существует насущная необходимость в том, чтобы страны Европы и НАТО "направили Китаю коллективное сообщение об обеспокоенности его действиями, которые, по нашему мнению, дестабилизируют ситуацию в самом сердце Европы".

Кэмпбелл отметил, что поддержка Китая помогает РФ восстанавливать элементы ее вооружения, включая дальнобойные ракеты, артиллерию, беспилотники, а также способность отслеживать передвижения на поле боя.

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"То, что мы видим со стороны Китая в России, не является одноразовым случаем или парой фирм-изгоев, участвующих в поддержке России. Это постоянные, всеобъемлющие усилия, которые поддерживаются руководством Китая и направлены на то, чтобы оказать России всяческую поддержку за кулисами", - заявил Кэмпбелл.

Заместитель госсекретаря США подчеркнул, что действия Китая создали потенциал для России не только на поле боя в Украине, но и позволили "бросить стратегический вызов другим странам Европы".

В то же время, как пишет Reuters, Кэмпбелл отказался уточнять, какими могут быть дальнейшие шаги США.

"Я думаю, что нам нужно будет послать четкий, недвусмысленный сигнал Пекину о том, что такие шаги, которые делает Китай, опасны для долгосрочной стабильности в Европе", - добавил он.

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Топ комментарии
+8
Я б не став називати це підтримкою з боку китайців, це скоріше війна Китаю проти Заходу, яку вони ведуть на території України, руками росіян вбиваючи українців. Чи поставили б снаряди і ракети КНДР, якби не якісь домовленості з Китаєм? Чи постачали б Шахеди та ймовірно ракети з Ірану, якби не постачання туди комплектуючих з китайських заводів? Чи продовжувався б такий темп випуску *********** в ерефії, якби не сировина з КНР? І т.п. Та врешті-решт, чи вирішив би Путлєр почати війну, якби не погодження цього з Сі? Збрехав звісно про побідоносні 3 дні, але для Пекіну було цікаво подивитись на реакцію Заходу, порівняти ситуацію з Тайванем.
Це війна цивілізованого світу з КНР. Більше того це лише її початок, далі економічний тиск з боку китайців, все більше агресії з боку КНДР, Тайвань......
І розуміння цього українцями дуже важливе, адже в певний момент прийдуть дипломати-"миротворці" з Пекіну, інвестори для "відновлення" звідти і якщо влада продовжить бездумно приймати "допомогу" з рук справжнього агресора, то в якийсь момент над Хрещатиком може піднятись червоне полотнище з 5 зірочками.
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30.05.2024 11:31
+7
Попередження потужне?
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30.05.2024 11:02
+7
ключове слово в цьому всьому висері - ЗАНЕПОКОЯНІСТЬ
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30.05.2024 11:03
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Попередження потужне?
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30.05.2024 11:02 Ответить
Ага, вже аж третій рік попереджають
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30.05.2024 11:14 Ответить
11 рік грозяться варварам, а віз і нині там.
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30.05.2024 11:26 Ответить
ключове слово в цьому всьому висері - ЗАНЕПОКОЯНІСТЬ
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30.05.2024 11:03 Ответить
світ переконався ,за більше як двох річні "пекельні санкції" США проти куйла, що все це є чергова американська "3,14сдьож"
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30.05.2024 11:07 Ответить
Якщо за попередженнями не слідують дії, то наступні попередження ігноруються.
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30.05.2024 11:12 Ответить
..колективне повідомлення про занепокоєність....
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30.05.2024 11:20 Ответить
Фуууух, аж легше стало!
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30.05.2024 11:20 Ответить
Де відповід найвеличеішого про потужну відповідь-вдаримо по кітаю дронами-асфальтом.
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30.05.2024 11:24 Ответить
Так Саліван же після заяви Британії сказав, що все під контролем і це ледь не наклеп на косооких))). Навіть Блінкін їздив до Китаю, лякати руйнівними наслідками .
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30.05.2024 11:26 Ответить
ну китай двумя щелчками пальцев можно на сракку санкциями посадить учитывая что 80% економики китайцев это торговля с западом,тут главное желание
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30.05.2024 11:32 Ответить
Можна, але цього не роблять і в найближчі роки не зроблять, поки не перенесуть виробництва до інших країн. Бо такі санкції вдарять і по багатьох країнах Заходу. Чи ви вважаєте, що чверть трилоьна доларів на рік, це копійки для Німеччини?
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30.05.2024 11:52 Ответить
Ці попередження, занепокоєння та інша словесна хрінь нічого не дасть.
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30.05.2024 11:28 Ответить
Я б не став називати це підтримкою з боку китайців, це скоріше війна Китаю проти Заходу, яку вони ведуть на території України, руками росіян вбиваючи українців. Чи поставили б снаряди і ракети КНДР, якби не якісь домовленості з Китаєм? Чи постачали б Шахеди та ймовірно ракети з Ірану, якби не постачання туди комплектуючих з китайських заводів? Чи продовжувався б такий темп випуску *********** в ерефії, якби не сировина з КНР? І т.п. Та врешті-решт, чи вирішив би Путлєр почати війну, якби не погодження цього з Сі? Збрехав звісно про побідоносні 3 дні, але для Пекіну було цікаво подивитись на реакцію Заходу, порівняти ситуацію з Тайванем.
Це війна цивілізованого світу з КНР. Більше того це лише її початок, далі економічний тиск з боку китайців, все більше агресії з боку КНДР, Тайвань......
І розуміння цього українцями дуже важливе, адже в певний момент прийдуть дипломати-"миротворці" з Пекіну, інвестори для "відновлення" звідти і якщо влада продовжить бездумно приймати "допомогу" з рук справжнього агресора, то в якийсь момент над Хрещатиком може піднятись червоне полотнище з 5 зірочками.
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30.05.2024 11:31 Ответить
Китайская лапша на уши. На Западе не дураки. Понимают что санкционная война с китаезами только на руку рашке.
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30.05.2024 11:32 Ответить
китаю, не цікава війна в україні!
китай хоче подивитися реакцію заходу, на військове вторгнення в європу.
плєшивий, щось ніяк не наважиться.
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30.05.2024 11:54 Ответить
Чому це не цікава поки орки воюють в Україні, вони змушені продавати Китаю ресурси дешевше риночної вартості, це міліарди доларів прибутку... враховуючи що Байден зняв додаткові мита на їх товари які був ввів Трамп і відкрив їм повністю ринок США то це подвійний профіт в умовах світової інфляції....

І вишенька на торті це все купляється за юані які Китай сам друкує в любій кількості, причому ці юані фактично орки не мають де потратити тільки на купівлю китайської продукції

Чому штати нічого з цим не роблять а Байден відкрив свій ринок, та все просто дешеві ресурси з раші купляють всі компанії які мають там виробництво в тому числі і американські, і також ті що замовляють там продукцію і продають під своїми брендами...
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30.05.2024 12:41 Ответить
попэрэдили, так загрозливо звучить, прям си обісрався на ті пропєредження
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30.05.2024 13:53 Ответить
 
 