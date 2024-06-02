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Новости Война
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Китай (2790) США (24808) Остин Ллойд (408)

Войну с Китаем можно избежать, нужно разговаривать с Пекином, – глава Пентагона Остин

остін,ллойд

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что несмотря на рост напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, война с Китаем не является неизбежной: "необходимо общаться друг с другом".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, об этом глава Пентагона заявил на международной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 1 июня.

"По моему мнению, война или столкновение с Китаем не является неизбежным", - сказал Остин на следующий день после того, как он более часа встречался в кулуарах с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем.

Раскрывать детали этого разговора глава Минобороны США не стал, но отметил его важность.

"Пока мы разговариваем, мы можем определить те вопросы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы установили предохранители, чтобы не было ложных представлений и просчетов, которые могут выйти из-под контроля", - заявил он.

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Остин добавил, что "не все разговоры будут приятными, но важно, чтобы мы продолжали разговаривать друг с другом", заверив, что Вашингтон и в дальнейшем будет обеспечивать защиту прав стран региона и их доступ к своим исключительным экономическим зонам.
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Топ комментарии
+22
Блін, лохи якісь. А з чого ви вирішили що поки Китай з вами розмовляє він не готується до війни? Що з РФ що з Китаєм - розмовляти вони хочуть. А вас вони тримають за ідіотів - і правду мають
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02.06.2024 07:31
+21
"Не вірю я у силу слова, а вірю я у силу піздюлєй"
(С) Митець
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02.06.2024 07:33
+14
уникнути не вдасться, бо ***** вони такими темпами будують такий флот... Чи оті всі корита у судобудівних доках по всьому узбережжю після ваших розмов почнуть різати на метал для свого автопрому, який буде імпортувати авто до вас?
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02.06.2024 07:37
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Блін, лохи якісь. А з чого ви вирішили що поки Китай з вами розмовляє він не готується до війни? Що з РФ що з Китаєм - розмовляти вони хочуть. А вас вони тримають за ідіотів - і правду мають
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02.06.2024 07:31 Ответить
Поки китайці їли паличками гнилий рис - думали лише про голод, а не війну
Захід навчив китайців їсти ложкою вилкою та ножем - а апетит приходить під час їжі
Війна НЕМИНУЧА - така природа людської жадності і егоїзму
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02.06.2024 11:59 Ответить
"Не вірю я у силу слова, а вірю я у силу піздюлєй"
(С) Митець
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02.06.2024 07:33 Ответить
Чому вони вважають що війна з Китаєм це нормально (постійно говорять і готуються), а з рашкою навіть говорити про це табу.
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02.06.2024 07:34 Ответить
Тому що у рашки набагато більше стратегічних ядерних боєголовок, і засобів доставки. А з Китаєм вони думають що сами *************, та й годі.
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02.06.2024 07:54 Ответить
А мені здається тому що єдиним серйозним противником Америка вважає Китай. Рашка як всбесівшаяся ісламістська Туреччина, яку Захід повністю ігнорить. Скоро дружина Анального все виправить і кацапи ************ проти справжнього суперника.
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02.06.2024 08:05 Ответить
Так було б без ядерної зброї у гральних картах. Китай може досягти будь якої мети без застосування ядерки, рашка ні.
Якщо зараз вони у Європу полізуть, вони або виграють за рахунок м'яса й вже опита, або почнуть програвати й схопляться за ядерку як діючий аргумент. І переможуть переговорами, їм віддадуть пів Європи мінімум.
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02.06.2024 08:23 Ответить
За-ца!
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02.06.2024 08:28 Ответить
Китайці будуть грати не в карти, а в настільну гру, яка називається "Поховаємо американських імперіалістів у безкрайньому океані народної війни" 把美帝埋葬在人民战争的汪洋大海之中
На цій грі, випущеній за часів Мао, виховувалося покоління ******** китайських керманичів.

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02.06.2024 08:49 Ответить
так і є, інтереси штатів і росії напряму не пересікаються і економічно вони теж не великі конкуренти. Звісно через війну зараз всі тільки і балакають про штати і росію, але насправді один одного вони мало цікавлять. З Китаєм зовсім інша ситуація.
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02.06.2024 12:44 Ответить
Заговорювати ім зуби?
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02.06.2024 07:35 Ответить
Поки пробують заговорювати зуби, але...

Перспектива «мирного возз'єднання» з Тайванем стає все менш реалістичною - міністр оборони Китаю Дон Дзянь

Ще кілька, мʼяко кажучи, недружніх заяв міністра з полів саміту Діалог Шангрі-Ла у Сінгапурі.

«Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які свідчать про їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до ганебного стовпа в історії».

( джерело: https://t.me/operativnoZSU/147402 )
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02.06.2024 12:02 Ответить
С рашей по говорили?
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02.06.2024 07:35 Ответить
З кацапстаном вони вже домовилися, з косоокими комуняками ще ні.
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02.06.2024 08:47 Ответить
У Китая одна ахиллесова пята это экспорт,если американцы себе в убыток его прикроют то китайцам кирдык.
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02.06.2024 07:36 Ответить
Думаю, вже пізно. Китай досяг максимуму на який здатен, він має технології, він має заводи. І тепер він все буде інвестувати в "велич" тобто війну. Він вже на прикладі Московії бачить всю нікчемність санкцій. Він не демократія, і не залежить від думки своїх громадян. Коли влада блокувала будинки із хворими на COVID-19 в середені, то не було ніяких протестів, хоча були випадки що люди вішались в середені. Проте коли була якась криза із Японією то обурений натовп йшов громити заводи японських фірм, очевидно не без санкції влади. Доречі, це було задовго до пандемії, і ніяк не вплинуло на бажання світу інвестувати в Китай. Зараз будь які санкції проти Китаю бьють у відповідь. І навіть при однакових втратах, для Заходу вони все одно згубніші бо можуть призвести до поразки на виборах партій які їх ініціюють. США та західний світ демонструє свою слабкість, і поки він буде продовжувати демонструвати то війна неминуча
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02.06.2024 07:53 Ответить
Так але в Китая є нікчемна армія слабка, Китай вже 300 років не перемагав у війнах. Крім того якщо Європа і США забере свій бізнес і перенесе його в інші країни типу Індії, Індонезії і так далі то Китаю торба
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02.06.2024 22:25 Ответить
Все міняється. Колись думали що США сила і лише захоче то Московії кирдик... А Маск тим часом відкрив новий завод для виробництва Тесли в Китаї. Капіталісти продадуть мотузку на якій їх і повісять.
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04.06.2024 19:52 Ответить
В чем собственно будет кирдык? Меньше резаной бумаги будут складировать в банках? Зарплаты упадут? Ну так они работали за 1% от нынешней зарплаты раньше и не жаловались. В чем кирдык ? Китаю ничего особо не нужно от мира.
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02.06.2024 07:59 Ответить
китай прекрасно знає про внутрішній розкол в США, пане міністре

китай вже все прорахував : значить війна з Тайванем таки почнеться, бо Америка розділена всередині
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02.06.2024 07:36 Ответить
уникнути не вдасться, бо ***** вони такими темпами будують такий флот... Чи оті всі корита у судобудівних доках по всьому узбережжю після ваших розмов почнуть різати на метал для свого автопрому, який буде імпортувати авто до вас?
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02.06.2024 07:37 Ответить
Майбутнь війну з Кітаем та війну в Україне і війну в Ізраіле можливо було уникнути, як шо б США, разом з ЕС, на протязи майже 40 років не викармливали б ціх кровожерливих потвор, КНР, РФ, Іран тощо.
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02.06.2024 07:52 Ответить
100%
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02.06.2024 08:40 Ответить
Один Найвеличніший лідор світу стверджував те саме, але про кацапів: мовляв, треба з кацапами розмовляти, дивитися їм в очі і т.п. Цим тільки і спонукав кацапів до нападу на країну, яка мала нещастя вибрати його керівником. Бо потенційні агресори вірять, що такі розмови ведуть сцикуни, не готові до опору.
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02.06.2024 07:55 Ответить
Точно.
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02.06.2024 08:41 Ответить
один, той, що не вміє рахувати до п'яти, хотів дивитися.
оцей, хоче розмовляти.
хто, що, ще?
у сіня піня немає іншого виходу, ніж воювати.
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02.06.2024 07:57 Ответить
На мою думку війна не розпочнеться доки у Китаю є зростанням економіки. За минулий рік таке зростання було 5.5 процентів. У Китаю не має внутрішніх суперечок.
Тайвань може й зачекати.
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02.06.2024 08:04 Ответить
Війну не здатні виграти старі, хворі й немічні. Тут потрібні молоді, енергійні й агресивні. Справа навіть не у віці. Але 82-річний президент у парі з хворим міністром оборони - лузерьский дует
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02.06.2024 08:11 Ответить
Наш Президент уже заглядав в очі х@йлу. Дозаглядався.
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02.06.2024 08:22 Ответить
Спочатку про інвестували створення китайського монстра, а тепер з ним будуть розмовляти
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02.06.2024 08:24 Ответить
Додам трохи: спочатку бізнес озолотився на дешевому китайському крамі, а тепер буде мати космічну маржу на продажу військової продукції проти того самого китаю. Висновок простий: політикою на цій грішній землі керує бізнес.
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02.06.2024 09:00 Ответить
Загравати з агресивними режимами, - все одно, що добровільно наїстися гімна.
Китайський плакат початку 1950-х років. "Ось наша ціль, наш ворог, - американський імперіалізм! 那不是靶, 那是敌人, 是美帝国主义!"

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02.06.2024 08:29 Ответить
Недалека більшість, яка у всіх країнах завжди більшість, вибирає демократично популістів, які і ведуть політику у всьому догоджати виборцям. Умовний захід хотів дешеву китайську продукцію, він її отримав. Як побічний продукт агресивний комуністичний монстр, який потребує експансії. І навіть зараз умовний захід не береться за голову. Бо який західний політик при здоровому глузду скаже своїм дурненьким і лінивим виборцям, що треба відмовлятись від китайського і робити своє, яке буде суттєво дорожче китайського. Тобто знижувати свій рівень життя до трішки вищого, ніж в Китаї? З рашкою інша ситуація.Захід по великому рахунку від неї так глобально не залежить. Але дешевші енергоносії і досить невеликий ринок збуту і санкції вже не дотримуються. Плюс хворобливий паралізуючи й страх перед ядерним потенціалом мордора, який паралізує бажання опиратися.
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02.06.2024 08:53 Ответить
Один в очко хуцлу заглядав, а цей вирішив усім китайцям позаглядати. Світ ідіотів.
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02.06.2024 08:30 Ответить
Так це ж вже було! з Україною
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02.06.2024 08:39 Ответить
За вікном 21-е століття, але світовий бізнес вирішив таки повернутися у кам'яний вік.
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02.06.2024 08:42 Ответить
З кацапами вже дорозмовлялися.
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02.06.2024 09:09 Ответить
UAS EXPO 2024 Международная выставка Дронов в Китае.
https://youtu.be/mk0VnJtCLmM?si=fzHex3BP3XfXgd_m
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02.06.2024 09:19 Ответить
Шашлыков захотелось?
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02.06.2024 09:24 Ответить
Дивує світова політика ...обіс *ратися ...і води не знайти , цяцкалися з режимами ,будували там свою індустрію ,розвивали їх економіку ...а от з України, хліб вивозили , цукор , яйця , корисні копалини, останню шкуру здирализ людей з пересічного українця , разом, під контролем США ,Захід з московією ...і ніколи не хотіли розмовляти, про те як ми живемо ...
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02.06.2024 09:28 Ответить
Ага. Поразгаваривайте. С ****** уже разгаваривали и что с етого вышло. ***** только убедился что в США отсохли яйца и можно нападать. Придурки
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02.06.2024 09:29 Ответить
Ще не набалакалися ні про що? Ну-ну.
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02.06.2024 09:46 Ответить
Колись з Гітлером теж домовлялись !
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02.06.2024 09:51 Ответить
"необхідно спілкуватися один з одним" - так це просто, не вмішуватись в те що хоче Китай - тоді нічого не буде
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02.06.2024 09:59 Ответить
Треба ділитись із Китаєм технологіми настільки, щоб військові кораблі ходили на веслах.
Щоб як тільки китайці згадають скільки до Америки гребти, їм відпадала охота воювати.
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02.06.2024 10:07 Ответить
Війни не можна уникнути, її можна лише відстрочити до вигоди вашого супротивника.
Цей добрий чоловік не читав походу Макіавеллі.
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02.06.2024 10:14 Ответить
войны не будет по одной простой причине (не считая экономической зависимости Китая от Запада, долгов, кризисов и прочей х*йни)
в случае нападения кетайцы получат от Тайваня таких ********, что в ближайшие 700 лет нападать не будут
при этом амерские АУГ будут мирно плавать поблизости, наблюдать за ситуацией
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02.06.2024 10:27 Ответить
По суті Китай дав добро Раші на війну в Україні, світ поділився одні бажать миру а інші територій
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02.06.2024 10:51 Ответить
американці починають сипатися як картковий будиночок, вже всім зрозуміло у світі, що війна в Україні - це насправді проксі-війна між США та Китаєм. А вони хочуть домовлятися за рахунок наших територій та сотень тисяч вбитих людей? Країну стирають, відбувається справжній геноцид, а всім по великому рахунку ***** - ми територія, поле битви, де починається третя світова війна...
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02.06.2024 10:57 Ответить
Так треба для них ринок відкритий тримати, інвестувати, туди дальше... і ще дозволяти їм у орків купляти ресурси дешевше... щоб їхня продукція була поза конкуренцією... Передавати їм останні технології, що взагалі нонсенс...

А вони собі спокійно будуть зброю виробляти і накручувати в своїх змі що головний ворог у нин США...
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02.06.2024 11:11 Ответить
Це супер-ілюстративний приклад того, коли Остін говорить (на публіку) одне, а на думці має зовсім інше. Навіть протилежне.
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02.06.2024 11:56 Ответить
Перенесли виробництво всього чого тільки можна в Комуняцкій Китай а зараз думають як боротися і хочуть розмовляти.
усі магазини заповнені китайською продукцією,навіть прилади для городу вироблені в Китаї будь що вироблено в Китаї. Що тепер робити ? Прибирати усі придпріємства та західні компанії з Китаю
Якщо Рашка то бєнзоколонкв то Кітай виробляє усе.
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02.06.2024 12:10 Ответить
Навіть українські фірмочки замовляють виробництво в кетаї - там є виробничі потужності і достатньо робочих рук. Це треба подякувати кісенджеру, який умовив кетай відійти від спвєйського союзу в обмін на зазідні інвестиції. Боялись тоді цього зловісного тандему, бояться і зараз - комуняцьку ідеологію не добили, і вона знову відроджується. І це не про світле майбутнє, це про тотальний контроль. Тепер от і цифровий, проте, концтабори ніхто не відміняв.
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02.06.2024 12:20 Ответить
А кіт ва сь ка соухає та їсть
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02.06.2024 12:13 Ответить
Він помиляється
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02.06.2024 12:47 Ответить
Надо просто не начинать стрелять, посмотреть сі в глаза і готовиться до шашлыков. Ми це вже проходили, тепер давайте ви.
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02.06.2024 21:29 Ответить
Терпіла кончений війну з Китаєм не зупинити вона і так відбудеться так краще вдарити на випередження, бо тільки так можна зупинити вісь зла, штучне стримування конфлікту не допоможе який же він терпіла
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02.06.2024 22:22 Ответить
 
 