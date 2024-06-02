Войну с Китаем можно избежать, нужно разговаривать с Пекином, – глава Пентагона Остин
Министр обороны США Ллойд Остин считает, что несмотря на рост напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, война с Китаем не является неизбежной: "необходимо общаться друг с другом".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, об этом глава Пентагона заявил на международной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 1 июня.
"По моему мнению, война или столкновение с Китаем не является неизбежным", - сказал Остин на следующий день после того, как он более часа встречался в кулуарах с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем.
Раскрывать детали этого разговора глава Минобороны США не стал, но отметил его важность.
"Пока мы разговариваем, мы можем определить те вопросы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы установили предохранители, чтобы не было ложных представлений и просчетов, которые могут выйти из-под контроля", - заявил он.
Остин добавил, что "не все разговоры будут приятными, но важно, чтобы мы продолжали разговаривать друг с другом", заверив, что Вашингтон и в дальнейшем будет обеспечивать защиту прав стран региона и их доступ к своим исключительным экономическим зонам.
Пожалуйста, подождите...
Захід навчив китайців їсти ложкою вилкою та ножем - а апетит приходить під час їжі
Війна НЕМИНУЧА - така природа людської жадності і егоїзму
(С) Митець
Якщо зараз вони у Європу полізуть, вони або виграють за рахунок м'яса й вже опита, або почнуть програвати й схопляться за ядерку як діючий аргумент. І переможуть переговорами, їм віддадуть пів Європи мінімум.
На цій грі, випущеній за часів Мао, виховувалося покоління ******** китайських керманичів.
Перспектива «мирного возз'єднання» з Тайванем стає все менш реалістичною - міністр оборони Китаю Дон Дзянь
Ще кілька, мʼяко кажучи, недружніх заяв міністра з полів саміту Діалог Шангрі-Ла у Сінгапурі.
«Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які свідчать про їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до ганебного стовпа в історії».
( джерело: https://t.me/operativnoZSU/147402 )
китай вже все прорахував : значить війна з Тайванем таки почнеться, бо Америка розділена всередині
оцей, хоче розмовляти.
хто, що, ще?
у сіня піня немає іншого виходу, ніж воювати.
Тайвань може й зачекати.
Китайський плакат початку 1950-х років. "Ось наша ціль, наш ворог, - американський імперіалізм! 那不是靶, 那是敌人, 是美帝国主义!"
https://youtu.be/mk0VnJtCLmM?si=fzHex3BP3XfXgd_m
Щоб як тільки китайці згадають скільки до Америки гребти, їм відпадала охота воювати.
Цей добрий чоловік не читав походу Макіавеллі.
в случае нападения кетайцы получат от Тайваня таких ********, что в ближайшие 700 лет нападать не будут
при этом амерские АУГ будут мирно плавать поблизости, наблюдать за ситуацией
А вони собі спокійно будуть зброю виробляти і накручувати в своїх змі що головний ворог у нин США...
усі магазини заповнені китайською продукцією,навіть прилади для городу вироблені в Китаї будь що вироблено в Китаї. Що тепер робити ? Прибирати усі придпріємства та західні компанії з Китаю
Якщо Рашка то бєнзоколонкв то Кітай виробляє усе.