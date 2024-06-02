Війни з Китаєм можна уникнути, потрібно розмовляти з Пекіном, - глава Пентагону Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що попри зростання напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, війна з Китаєм не є неминучою: "необхідно спілкуватися один з одним".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це очільник Пентагону заявив на міжнародній безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла" у Сингапурі 1 червня.
"На мою думку, війна або сутичка з Китаєм не є неминучою", - сказав Остін наступного дня після того, як він понад годину зустрічався в кулуарах з главою Міноборони Китаю Дун Цзюнем.
Розкривати деталі цієї розмови глава Міноборони США не став, але наголосив на її важливості.
"Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті питання, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми встановили запобіжники, щоб не було хибних уявлень і прорахунків, які можуть вийти з-під контролю", - заявив він.
Остін додав, що "не всі розмови будуть приємними, але важливо, щоб ми продовжували розмовляти один з одним", запевнивши, що Вашингтон і надалі забезпечуватиме захист прав країн регіону та їхній доступ до своїх виключних економічних зон.
Будь ласка, зачекайте...
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Війна НЕМИНУЧА - така природа людської жадності і егоїзму
(С) Митець
Якщо зараз вони у Європу полізуть, вони або виграють за рахунок м'яса й вже опита, або почнуть програвати й схопляться за ядерку як діючий аргумент. І переможуть переговорами, їм віддадуть пів Європи мінімум.
На цій грі, випущеній за часів Мао, виховувалося покоління ******** китайських керманичів.
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Ще кілька, мʼяко кажучи, недружніх заяв міністра з полів саміту Діалог Шангрі-Ла у Сінгапурі.
«Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які свідчать про їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до ганебного стовпа в історії».
( джерело: https://t.me/operativnoZSU/147402 )
китай вже все прорахував : значить війна з Тайванем таки почнеться, бо Америка розділена всередині
оцей, хоче розмовляти.
хто, що, ще?
у сіня піня немає іншого виходу, ніж воювати.
Тайвань може й зачекати.
Китайський плакат початку 1950-х років. "Ось наша ціль, наш ворог, - американський імперіалізм! 那不是靶, 那是敌人, 是美帝国主义!"
https://youtu.be/mk0VnJtCLmM?si=fzHex3BP3XfXgd_m
Щоб як тільки китайці згадають скільки до Америки гребти, їм відпадала охота воювати.
Цей добрий чоловік не читав походу Макіавеллі.
в случае нападения кетайцы получат от Тайваня таких ********, что в ближайшие 700 лет нападать не будут
при этом амерские АУГ будут мирно плавать поблизости, наблюдать за ситуацией
А вони собі спокійно будуть зброю виробляти і накручувати в своїх змі що головний ворог у нин США...
усі магазини заповнені китайською продукцією,навіть прилади для городу вироблені в Китаї будь що вироблено в Китаї. Що тепер робити ? Прибирати усі придпріємства та західні компанії з Китаю
Якщо Рашка то бєнзоколонкв то Кітай виробляє усе.