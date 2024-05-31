Підтримка Китаєм Росії дуже впливає на ситуацію на полі бою в Україні. У Європі розуміють загрози, - Блінкен

Підтримка з боку Китаю дає змогу Росії зміцнювати свою військово-промислову базу, а це безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. У Європі стурбовані тим, що Пекін фактично допомагає РФ у війні проти України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

У держсекретаря запитали, що США та Європа збираються робити з тим фактом, що підтримка Китаю допомагає Росії підживлювати її військово-промисловий косплекс в умовах санкцій.

Блінкен заявив, що у Європі розуміють загрози співпраці між Пекіном та Москвою. Він зазначив, що це питання широко обговорювалося під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі 31 травня.

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"Те що Росія отримує підтримку від Китаю, як сказав генсек, зараз дуже впливає на ситуацію на полі бою… З того що як чув сьогодні – європейці також дуже серйозно ставляться до цього, і я очікую, що Європа почне щось робити", - заявив Блінкен.

Дипломат також нагадав, що під санкції США вже потрапила низка китайських компаній, які були залучені у схеми обходу санкцій або підтримку російського ВПК.

Раніше Ентоні Блінкен заявляв, що Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ у вигляді поставок мікроелектроніки. Це дає можливість Росії швидкими темпами виробляти озброєння, яке потім застосовується на війні проти України.

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