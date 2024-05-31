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Новости Война
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Поддержка Китаем России очень влияет на ситуацию на поле боя в Украине. В Европе понимают угрозы, - Блинкен

Підтримка КНР РФ впливає на ситуацію на полі бою – Блінкен

Поддержка со стороны Китая позволяет России укреплять свою военно-промышленную базу, а это напрямую влияет на ситуацию на поле боя. В Европе обеспокоены тем, что Пекин фактически помогает РФ в войне против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

У госсекретаря спросили, что США и Европа собираются делать с тем фактом, что поддержка Китая помогает России подпитывать ее военно-промышленный косплекс в условиях санкций.

Блинкен заявил, что в Европе понимают угрозы сотрудничества между Пекином и Москвой. Он отметил, что этот вопрос широко обсуждался во время встречи министров иностранных дел НАТО в Праге 31 мая.

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"То что Россия получает поддержку от Китая, как сказал генсек, сейчас очень влияет на ситуацию на поле боя... Из того что как слышал сегодня - европейцы также очень серьезно относятся к этому, и я ожидаю, что Европа начнет что-то делать", - заявил Блинкен.

Дипломат также напомнил, что под санкции США уже попал ряд китайских компаний, которые были вовлечены в схемы обхода санкций или поддержку российского ВПК.

Ранее Энтони Блинкен заявлял, что Китай оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе РФ в виде поставок микроэлектроники. Это дает возможность России быстрыми темпами производить вооружение, которое потом применяется на войне против Украины.

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Автор: 

Китай (2966) россия (95502) Блинкен Энтони (937)


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Що тут говорити, коли Китай є призвідцем війни, позаяк дав ***** благословення на її початок.
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31.05.2024 17:06 Ответить
"У Європі стурбовані..."
"Шахова думка Стурбованість... перетвориться в прикладну науку і винайде способи міжпланетного зв'язку."
О.Бендер.
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31.05.2024 17:17 Ответить
китай *********
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31.05.2024 17:25 Ответить
навіть в європі загрозу китаю зрозуміли, а для зе-лупи на пару з дєрьмачнею, здається, це розуміння не доступне.
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31.05.2024 18:11 Ответить
 
 