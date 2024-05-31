Поддержка Китаем России очень влияет на ситуацию на поле боя в Украине. В Европе понимают угрозы, - Блинкен

Поддержка со стороны Китая позволяет России укреплять свою военно-промышленную базу, а это напрямую влияет на ситуацию на поле боя. В Европе обеспокоены тем, что Пекин фактически помогает РФ в войне против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

У госсекретаря спросили, что США и Европа собираются делать с тем фактом, что поддержка Китая помогает России подпитывать ее военно-промышленный косплекс в условиях санкций.

Блинкен заявил, что в Европе понимают угрозы сотрудничества между Пекином и Москвой. Он отметил, что этот вопрос широко обсуждался во время встречи министров иностранных дел НАТО в Праге 31 мая.

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"То что Россия получает поддержку от Китая, как сказал генсек, сейчас очень влияет на ситуацию на поле боя... Из того что как слышал сегодня - европейцы также очень серьезно относятся к этому, и я ожидаю, что Европа начнет что-то делать", - заявил Блинкен.

Дипломат также напомнил, что под санкции США уже попал ряд китайских компаний, которые были вовлечены в схемы обхода санкций или поддержку российского ВПК.

Ранее Энтони Блинкен заявлял, что Китай оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе РФ в виде поставок микроэлектроники. Это дает возможность России быстрыми темпами производить вооружение, которое потом применяется на войне против Украины.

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