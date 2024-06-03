У Китаї прокоментували слова Зеленського про спробу зриву Глобального саміту миру: Ми ніколи не роздмухували вогонь

У Китаї заявили, що ніколи не "роздмухували вогонь і не підживлювали полум’я" війни в Україні. Так в МЗС КНР відреагували на слова президента Зеленського, який сказав, що Китай відмовляє інші країни від участі у Глобальному саміті миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

За її словами, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.

Мао Нін додала, що Китай надає великого значення відносинам з Україною та залишається її найбільшим торговельним партнером. Водночас, сказала вона, позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою".

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", - додала речниця.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі у Глобальному саміті миру, який у середині червня відбудеться у Швейцарії.

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