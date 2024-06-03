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Зеленський (22448) Китай (4355) Глобальний саміт миру (278)

У Китаї прокоментували слова Зеленського про спробу зриву Глобального саміту миру: Ми ніколи не роздмухували вогонь

У Китаї прокоментували слова Зеленського про саміт миру

У Китаї заявили, що ніколи не "роздмухували вогонь і не підживлювали полум’я" війни в Україні. Так в МЗС КНР відреагували на слова президента Зеленського, який сказав, що Китай відмовляє інші країни від участі у Глобальному саміті миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

За її словами, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.

Мао Нін додала, що Китай надає великого значення відносинам з Україною та залишається її найбільшим торговельним партнером. Водночас, сказала вона, позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою".

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", - додала речниця.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі у Глобальному саміті миру, який у середині червня відбудеться у Швейцарії.

Читайте: Китай вимагає від Росії продавати газ за внутрішніми російськими цінами, – FT

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Топ коментарі
+31
Ми ніколи не говоримо правду!
******* завжди і скрізь - основа нашої політики.
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03.06.2024 13:26
+17
Брехливі,цинічні покидьки!
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03.06.2024 13:26
+16
Ну тоді назвіть війну агресію і геноцидом українського народу.А ви кажете що то внутрішній конфлікт.Брехуни і фальшиві.
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03.06.2024 13:31
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А ********* світі 5% багатих, 95% бідних. В якому світі ви живете? Зніміть рожеві окуляри, які вам наділи ЗМІ земних багатіїв.
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03.06.2024 16:53 Відповісти

Ржунімагу! (с)
Видно, подоляк своїм "плоскогубцям" спустив нову директиву - зображати з себе камсамольцав.
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03.06.2024 18:20 Відповісти
А й дійсно: навіщо роздмухувати, якщо можна підливати бензинчик? ****** кетайські пандочки
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03.06.2024 15:30 Відповісти
Ви його ретельно плекали, зберігали й оберігали. Тихенько так, по-китайськи.
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03.06.2024 16:02 Відповісти
китайози руками дурнуватих кацапів ведуть цю війну проти України, тому китай для України ворог, тим більше вони з кацапами атіннарот
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03.06.2024 16:09 Відповісти
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