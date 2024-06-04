На Саміті миру будуть обговорювати залучення до переговорів РФ, - Bloomberg

Залучення російських представників до мирних переговорів будуть обговорювати на Глобальному саміті миру, що відбудеться в Швейцарії 15-16 червня.

Про це пише видання пише Bloomberg із посиланням на проєкт документа, до якого редакція має доступ, передає Цензор.НЕТ.

В документі йдеться, що саміт присвячений трьом напрямам - питанням ядерної та продовольчої безпеки, а також поверненню полонених і викрадених дітей. Зокрема, на Саміті мають задвердити такі принципи:

Об’єкти ядерної енергетики мають бути безпечними, а будь-яка загроза використання ядерної зброї є "неприпустимою".

Продовольчу безпеку має гарантувати вільне судноплавство у Чорному та Азовському морях.

Усі військовополонені мають бути звільнені, включно з усіма викраденими дітьми та іншими цивільними.

Крім того, зустріч у Швейцарії спрямована на те, щоби прокласти шлях до залучення російських офіційних представників до майбутніх переговорів після досягнення угоди щодо трьох напрямів конференції.

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Хоча російські посадовці й не запрошені на зустріч, у проєкті йдеться про те, що для припинення війни мають залучати всі сторони.

"Тому ми домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників російської федерації", - цитує Bloomberg документ, який ще можуть змінити.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.