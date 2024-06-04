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росія (63594) Глобальний саміт миру (278)

На Саміті миру будуть обговорювати залучення до переговорів РФ, - Bloomberg

Участь РФ у мирних перемовинах обговорюватимуть на зустрічі в Швейцарії

Залучення російських представників до мирних переговорів будуть обговорювати на Глобальному саміті миру, що відбудеться в Швейцарії 15-16 червня.

Про це пише видання пише Bloomberg із посиланням на проєкт документа, до якого редакція має доступ, передає Цензор.НЕТ.

В документі йдеться, що саміт присвячений трьом напрямам - питанням ядерної та продовольчої безпеки, а також поверненню полонених і викрадених дітей. Зокрема, на Саміті мають задвердити такі принципи:

  • Об’єкти ядерної енергетики мають бути безпечними, а будь-яка загроза використання ядерної зброї є "неприпустимою".
  • Продовольчу безпеку має гарантувати вільне судноплавство у Чорному та Азовському морях.
  • Усі військовополонені мають бути звільнені, включно з усіма викраденими дітьми та іншими цивільними.

Крім того, зустріч у Швейцарії спрямована на те, щоби прокласти шлях до залучення російських офіційних представників до майбутніх переговорів після досягнення угоди щодо трьох напрямів конференції.

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Хоча російські посадовці й не запрошені на зустріч, у проєкті йдеться про те, що для припинення війни мають залучати всі сторони.

"Тому ми домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників російської федерації", - цитує Bloomberg документ, який ще можуть змінити.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Без кацапів всі війни закінчаться.
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04.06.2024 22:55
+6
Балаболи які сидять у Польщі, більше нікому
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04.06.2024 23:20
+5
Якщо б навіть плешивого гітлера і запросили він би засцяв приїхати тому що Швейцарія приєднана до римського статуту і може заарештувати людожера. А всякі небензі нам там непотрібні…. До речі я би не запрошував на саміт країни (і відмовив їм у присутності) які вирішили прислати на саміт якихось другорядних клерків. Наприклад Індія збирається надіслати заступника секретаря МзС, ну і на йух він там потрібний???
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04.06.2024 22:51
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А як закінчити війну без кацапів?
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04.06.2024 22:48 Відповісти
Де ви це взяли в своїх головах? Хто вам це сказав? Чому вони мають закінчувати війну, якщо вони вважають, що Україна окупувала їх територію?
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04.06.2024 23:12 Відповісти
І хто і чим буде вибивати?
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04.06.2024 23:13 Відповісти
Балаболи які сидять у Польщі, більше нікому
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04.06.2024 23:20 Відповісти
Но ведь тебя не хватает, курва
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05.06.2024 01:38 Відповісти
Навіть якщо таке чудо буде, з якого фіга війна має закінчуватися?! Вони можуть нам хоть бескінечно взривати енергетику, потім мости, заводи і т.д. Да і пробувати лізти будуть постійно.
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04.06.2024 23:18 Відповісти
Пробувати взривати. Поки що з мостами в них ажніяк не виходить.
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05.06.2024 07:59 Відповісти
Без кацапів всі війни закінчаться.
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04.06.2024 22:55 Відповісти
Якщо б навіть плешивого гітлера і запросили він би засцяв приїхати тому що Швейцарія приєднана до римського статуту і може заарештувати людожера. А всякі небензі нам там непотрібні…. До речі я би не запрошував на саміт країни (і відмовив їм у присутності) які вирішили прислати на саміт якихось другорядних клерків. Наприклад Індія збирається надіслати заступника секретаря МзС, ну і на йух він там потрібний???
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04.06.2024 22:51 Відповісти
Переговори будуть у вигляді доведення до відома м0скалів узгодженої позиції країн світу. Саме тому спочатку країни світу домовляються між собою стосовно заходів забезпечення виконання москалями всіх пунктів, а тільки потім почнуть працювати з м0скалями щодо виконання ними цих пунктів.
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05.06.2024 07:51 Відповісти
Москалі їх шлють відкрито, потім всі виказують глибоке занепокоєння.
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05.06.2024 20:53 Відповісти
Брешеш троль. Сам кульбаба про це заявляв, про можливість залучення егресора до саміту
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05.06.2024 14:47 Відповісти
Мир настане коли буде знищено "в'язницю народів" та зникнуть "руськіє" - її вертухаї ...
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05.06.2024 16:11 Відповісти
Теперь понятно почему не будет Байдена. Во как запели зебилы, мол , на самит хутина ПОКА не будут запрашивать. Чи то вони для муйла капкан такий придумали? чьорт ногу сломит от таких фокусов.
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04.06.2024 22:55 Відповісти
Байдена не будет, потому что у него чрезвычайно важное и давно запланированное предвыборное мероприятие. Если он его пропустит, то поставит под угрозу свой второй президентский срок. А это угроза не только Байдену лично, но и всей Америке и Украине (потому что его оппонент уже не раз озвучивал и демонстрировал свои планы поддержки Украины, и, похоже, это не совсем то, что нам надо).
На саммит приедет Камала Харрис - второе лицо США, а это вполне высокий уровень!
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05.06.2024 10:06 Відповісти
Начали за здравие а выпили за упокой. Сразу подозревал что что-то не чисто с етим саммитом *мира*. Теперь понятно почему нам не торопятся F-16 давать. Будут *Стамбул 2* пропихивать. После етого Капитуляция и уже никакие самолеты как и оружие нам не нужны будут. И даже не свистите что такой саммит собирается ради обмена пленных. Чхали все на наших пленных. А ядерная безопасность обсуждается с МАГАТЕ на которое ***** ложил болт а МАГАТЕ его облизывает.
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04.06.2024 23:18 Відповісти
Так і є. На "саміті миру" не обговорюватиметься питання миру. Всі ключові гравці світу це підтвердили (а Байден взагалі проігнорує, хоча буквально у переддень буде у Римі, тобто поряд).
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04.06.2024 23:21 Відповісти
(під ключовими розуміється Шольц, наприклад.)
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04.06.2024 23:22 Відповісти
Торопляться чи не торопляться, а мінімум 40 F-16 буде. Домовленість вже давно досягнута і в процесі виконання.
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05.06.2024 07:54 Відповісти
Закладочка на возможности "***** соснуть". Чмо шмаркатое. Хоть поржем? Хуже не будет?
Ишак Оманский.
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04.06.2024 23:29 Відповісти
Сам соснуть не хочешь? Ой, а чего так? У вас же там в Ольгино все сосут….
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04.06.2024 23:39 Відповісти
ZEfanat , padgarelo tebe ?
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05.06.2024 00:05 Відповісти
Зе-фанати зазвичай це москворотики із прапорцями країн, куди вони втікли "хоть паржать" з безпечної відстані.
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05.06.2024 08:02 Відповісти
А тебе? Подхрюкиваешь ***** и медведю??? Ну ну… если с флагом не врешь, то скоро выгонят тебя оттуда к мяух собачьим, ************.
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05.06.2024 20:37 Відповісти
, smatriu ti samokritichni ochen ....
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05.06.2024 21:59 Відповісти
А шо на кирилицю з латиниці слабо перейти? Це ж дуже просто робиться! Га самокритичний? Чи ти тупе школоло, яке смайліками досі бавиться? Я в Україні, алоізій, на відміну від тебе, тут народився тут і помру. А ти пішов на йух, сцикун і посіпака рашистський.
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06.06.2024 09:30 Відповісти
A na latinicu slabo ? ruski , idiosh na ....... ! I etu esperanto , nu kirilicu v ....... !
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06.06.2024 19:04 Відповісти
Пішов ти на йух, школоло кацапське зі смайліками. Це таке ж есперанто як я вʼєтнамська балерина. Сцикло
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09.06.2024 09:09 Відповісти
"Договоримся по серединке" звузилось тики до трьох пунктів.А як спочатку піарілі цей сходняк,а "нетакіє руськіє" волали що все вирішіться влітку.
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05.06.2024 04:51 Відповісти
Просто це пункти, по яким всі країни-учасники згодні і вважають, що зможуть напрацювати підхід, як нагнути русню, щоб вони ці пункти виконали.

По іншим пунктам щє працювати і працювати, а деякі пункти взагалі почнуть обговорення після посилення позицій ЗСУ на полі бою і звільнення щє частки тимчасово окупованих територій.
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05.06.2024 07:58 Відповісти
Соромно за Захід; вони таки досі не перестають плазувати перед пуйлом.
А шо там "папа" ватіканський? Не пообіцяв у Швейцарії владнати "ситуацію"? Чи "на всьо воля божья"?
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05.06.2024 08:57 Відповісти
Роман Світан у своїх інтерв'ю чітко називає цю сходку прихованою капітуляцією України квартальними зрадниками в інтересах агресора.
https://www.youtube.com/watch?v=UXKtupfq79U
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05.06.2024 15:12 Відповісти
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05.06.2024 16:07 Відповісти
Читав на іншому ресурсі що стосовно саміту вже рішення прийняте і нічого хорошого там для України немає.
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05.06.2024 22:50 Відповісти
 
 