РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12510 посетителей онлайн
Новости
4 568 38

На Саммите мира будут обсуждать привлечение к переговорам РФ

Участь РФ у мирних перемовинах обговорюватимуть на зустрічі в Швейцарії

Привлечение российских представителей к мирным переговорам будут обсуждать на Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом пишет издание пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа, к которому редакция имеет доступ, передает Цензор.НЕТ.

В документе говорится, что саммит посвящен трем направлениям - вопросам ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращению пленных и похищенных детей. В частности, на Саммите должны утвердить следующие принципы:

  • Объекты ядерной энергетики должны быть безопасными, а любая угроза использования ядерного оружия является "недопустимой".
  • Продовольственную безопасность должно гарантировать свободное судоходство в Черноми Азовском морях.
  • Все военнопленные должны быть освобождены, включая всех похищенных детей и других гражданских лиц.

Кроме того, встреча в Швейцарии направлена на то, чтобы проложить путь к привлечению российских официальных представителей к будущим переговорам после достижения соглашения по трем направлениям конференции.

Также читайте: В России станет меньше на один самолет, - председатель комитета Бундестага рассказала, стоит ли опасаться, если Украина собьет российский истребитель над РФ западным оружием

Хотя российские чиновники и не приглашены на встречу, в проекте говорится о том, что для прекращения войны должны привлекать все стороны.

"Поэтому мы договорились осуществить конкретные шаги, которые могут служить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей российской федерации", - цитирует Bloomberg документ, который еще могут изменить.

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

россия (95526) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Без кацапів всі війни закінчаться.
показать весь комментарий
04.06.2024 22:55
+6
Балаболи які сидять у Польщі, більше нікому
показать весь комментарий
04.06.2024 23:20
+5
Якщо б навіть плешивого гітлера і запросили він би засцяв приїхати тому що Швейцарія приєднана до римського статуту і може заарештувати людожера. А всякі небензі нам там непотрібні…. До речі я би не запрошував на саміт країни (і відмовив їм у присутності) які вирішили прислати на саміт якихось другорядних клерків. Наприклад Індія збирається надіслати заступника секретаря МзС, ну і на йух він там потрібний???
показать весь комментарий
04.06.2024 22:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як закінчити війну без кацапів?
показать весь комментарий
04.06.2024 22:48 Ответить
Де ви це взяли в своїх головах? Хто вам це сказав? Чому вони мають закінчувати війну, якщо вони вважають, що Україна окупувала їх територію?
показать весь комментарий
04.06.2024 23:12 Ответить
І хто і чим буде вибивати?
показать весь комментарий
04.06.2024 23:13 Ответить
Балаболи які сидять у Польщі, більше нікому
показать весь комментарий
04.06.2024 23:20 Ответить
Но ведь тебя не хватает, курва
показать весь комментарий
05.06.2024 01:38 Ответить
Навіть якщо таке чудо буде, з якого фіга війна має закінчуватися?! Вони можуть нам хоть бескінечно взривати енергетику, потім мости, заводи і т.д. Да і пробувати лізти будуть постійно.
показать весь комментарий
04.06.2024 23:18 Ответить
Пробувати взривати. Поки що з мостами в них ажніяк не виходить.
показать весь комментарий
05.06.2024 07:59 Ответить
Без кацапів всі війни закінчаться.
показать весь комментарий
04.06.2024 22:55 Ответить
Якщо б навіть плешивого гітлера і запросили він би засцяв приїхати тому що Швейцарія приєднана до римського статуту і може заарештувати людожера. А всякі небензі нам там непотрібні…. До речі я би не запрошував на саміт країни (і відмовив їм у присутності) які вирішили прислати на саміт якихось другорядних клерків. Наприклад Індія збирається надіслати заступника секретаря МзС, ну і на йух він там потрібний???
показать весь комментарий
04.06.2024 22:51 Ответить
Переговори будуть у вигляді доведення до відома м0скалів узгодженої позиції країн світу. Саме тому спочатку країни світу домовляються між собою стосовно заходів забезпечення виконання москалями всіх пунктів, а тільки потім почнуть працювати з м0скалями щодо виконання ними цих пунктів.
показать весь комментарий
05.06.2024 07:51 Ответить
Москалі їх шлють відкрито, потім всі виказують глибоке занепокоєння.
показать весь комментарий
05.06.2024 20:53 Ответить
Брешеш троль. Сам кульбаба про це заявляв, про можливість залучення егресора до саміту
показать весь комментарий
05.06.2024 14:47 Ответить
Мир настане коли буде знищено "в'язницю народів" та зникнуть "руськіє" - її вертухаї ...
показать весь комментарий
05.06.2024 16:11 Ответить
Теперь понятно почему не будет Байдена. Во как запели зебилы, мол , на самит хутина ПОКА не будут запрашивать. Чи то вони для муйла капкан такий придумали? чьорт ногу сломит от таких фокусов.
показать весь комментарий
04.06.2024 22:55 Ответить
Байдена не будет, потому что у него чрезвычайно важное и давно запланированное предвыборное мероприятие. Если он его пропустит, то поставит под угрозу свой второй президентский срок. А это угроза не только Байдену лично, но и всей Америке и Украине (потому что его оппонент уже не раз озвучивал и демонстрировал свои планы поддержки Украины, и, похоже, это не совсем то, что нам надо).
На саммит приедет Камала Харрис - второе лицо США, а это вполне высокий уровень!
показать весь комментарий
05.06.2024 10:06 Ответить
Начали за здравие а выпили за упокой. Сразу подозревал что что-то не чисто с етим саммитом *мира*. Теперь понятно почему нам не торопятся F-16 давать. Будут *Стамбул 2* пропихивать. После етого Капитуляция и уже никакие самолеты как и оружие нам не нужны будут. И даже не свистите что такой саммит собирается ради обмена пленных. Чхали все на наших пленных. А ядерная безопасность обсуждается с МАГАТЕ на которое ***** ложил болт а МАГАТЕ его облизывает.
показать весь комментарий
04.06.2024 23:18 Ответить
Так і є. На "саміті миру" не обговорюватиметься питання миру. Всі ключові гравці світу це підтвердили (а Байден взагалі проігнорує, хоча буквально у переддень буде у Римі, тобто поряд).
показать весь комментарий
04.06.2024 23:21 Ответить
(під ключовими розуміється Шольц, наприклад.)
показать весь комментарий
04.06.2024 23:22 Ответить
Торопляться чи не торопляться, а мінімум 40 F-16 буде. Домовленість вже давно досягнута і в процесі виконання.
показать весь комментарий
05.06.2024 07:54 Ответить
Закладочка на возможности "***** соснуть". Чмо шмаркатое. Хоть поржем? Хуже не будет?
Ишак Оманский.
показать весь комментарий
04.06.2024 23:29 Ответить
Сам соснуть не хочешь? Ой, а чего так? У вас же там в Ольгино все сосут….
показать весь комментарий
04.06.2024 23:39 Ответить
ZEfanat , padgarelo tebe ?
показать весь комментарий
05.06.2024 00:05 Ответить
Зе-фанати зазвичай це москворотики із прапорцями країн, куди вони втікли "хоть паржать" з безпечної відстані.
показать весь комментарий
05.06.2024 08:02 Ответить
А тебе? Подхрюкиваешь ***** и медведю??? Ну ну… если с флагом не врешь, то скоро выгонят тебя оттуда к мяух собачьим, ************.
показать весь комментарий
05.06.2024 20:37 Ответить
, smatriu ti samokritichni ochen ....
показать весь комментарий
05.06.2024 21:59 Ответить
А шо на кирилицю з латиниці слабо перейти? Це ж дуже просто робиться! Га самокритичний? Чи ти тупе школоло, яке смайліками досі бавиться? Я в Україні, алоізій, на відміну від тебе, тут народився тут і помру. А ти пішов на йух, сцикун і посіпака рашистський.
показать весь комментарий
06.06.2024 09:30 Ответить
A na latinicu slabo ? ruski , idiosh na ....... ! I etu esperanto , nu kirilicu v ....... !
показать весь комментарий
06.06.2024 19:04 Ответить
Пішов ти на йух, школоло кацапське зі смайліками. Це таке ж есперанто як я вʼєтнамська балерина. Сцикло
показать весь комментарий
09.06.2024 09:09 Ответить
"Договоримся по серединке" звузилось тики до трьох пунктів.А як спочатку піарілі цей сходняк,а "нетакіє руськіє" волали що все вирішіться влітку.
показать весь комментарий
05.06.2024 04:51 Ответить
Просто це пункти, по яким всі країни-учасники згодні і вважають, що зможуть напрацювати підхід, як нагнути русню, щоб вони ці пункти виконали.

По іншим пунктам щє працювати і працювати, а деякі пункти взагалі почнуть обговорення після посилення позицій ЗСУ на полі бою і звільнення щє частки тимчасово окупованих територій.
показать весь комментарий
05.06.2024 07:58 Ответить
Соромно за Захід; вони таки досі не перестають плазувати перед пуйлом.
А шо там "папа" ватіканський? Не пообіцяв у Швейцарії владнати "ситуацію"? Чи "на всьо воля божья"?
показать весь комментарий
05.06.2024 08:57 Ответить
Роман Світан у своїх інтерв'ю чітко називає цю сходку прихованою капітуляцією України квартальними зрадниками в інтересах агресора.
https://www.youtube.com/watch?v=UXKtupfq79U
показать весь комментарий
05.06.2024 15:12 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2024 16:07 Ответить
Читав на іншому ресурсі що стосовно саміту вже рішення прийняте і нічого хорошого там для України немає.
показать весь комментарий
05.06.2024 22:50 Ответить
 
 