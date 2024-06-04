На Саммите мира будут обсуждать привлечение к переговорам РФ
Привлечение российских представителей к мирным переговорам будут обсуждать на Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.
Об этом пишет издание пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа, к которому редакция имеет доступ, передает Цензор.НЕТ.
В документе говорится, что саммит посвящен трем направлениям - вопросам ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращению пленных и похищенных детей. В частности, на Саммите должны утвердить следующие принципы:
- Объекты ядерной энергетики должны быть безопасными, а любая угроза использования ядерного оружия является "недопустимой".
- Продовольственную безопасность должно гарантировать свободное судоходство в Черноми Азовском морях.
- Все военнопленные должны быть освобождены, включая всех похищенных детей и других гражданских лиц.
Кроме того, встреча в Швейцарии направлена на то, чтобы проложить путь к привлечению российских официальных представителей к будущим переговорам после достижения соглашения по трем направлениям конференции.
Хотя российские чиновники и не приглашены на встречу, в проекте говорится о том, что для прекращения войны должны привлекать все стороны.
"Поэтому мы договорились осуществить конкретные шаги, которые могут служить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей российской федерации", - цитирует Bloomberg документ, который еще могут изменить.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
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На саммит приедет Камала Харрис - второе лицо США, а это вполне высокий уровень!
Ишак Оманский.
По іншим пунктам щє працювати і працювати, а деякі пункти взагалі почнуть обговорення після посилення позицій ЗСУ на полі бою і звільнення щє частки тимчасово окупованих територій.
А шо там "папа" ватіканський? Не пообіцяв у Швейцарії владнати "ситуацію"? Чи "на всьо воля божья"?
https://www.youtube.com/watch?v=UXKtupfq79U