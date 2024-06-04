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Госдепартамент США (1791) Китай (2792) глобальный саммит мира (273)

Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль на Саммите мира, но помогает РФ восстановить оборонно-промышленную базу, - Госдеп

міллер

Соединенные Штаты поддерживают украинский Саммит мира и хотят, чтобы он был успешным, но не видят, как именно этому может способствовать китайская сторона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы захотел. Но пока трудно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России. Поэтому мы и в дальнейшем будем четко объяснять Китаю, что мы против таких действий, и будем привлекать к ответственности причастные к этому организации. Мы уже слышали, что наши европейские коллеги планируют делать так же", - пояснил он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.

Также читайте: В Китае прокомментировали слова Зеленского о попытке срыва Глобального саммита мира: Мы никогда не раздували огонь
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Топ комментарии
+11
Звичайно що мерзенні брехливі лицемірні китайці не можуть зіграти позитивну роль-бо вони мерзенні брехливі лицеміри...
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04.06.2024 07:33
+11
https://twitter.com/Monyavolya/status/1797578644698878321?t=K4BWWIImRvyDXetuGp4zjg&s=19 @ "В*%бали хаймарсами по Курской колонне и тем *******,что за Блэтгородом прятались,и били оттуда из С-300 по Харькову- под 400 жмуров и никакого жалеза.И тишина.И только трёхсотых вдоль дороги собирают.Но главное-по Харькову не стреляли.
Таким должен быть внятный язык переговоров.".
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04.06.2024 07:54
+8
Китай ще наробить лиха. Але провина лежить і на заході. Захід накачує Китай технологіями, промисловістю і грошима; переносить у Китай виробництво і таке інше. Це схоже як німці за величезні гроші набудували у рашкостані військових бункерів.
Ще Ленін казав - капіталісти настількі жадібні, що продадуть нам мило і мотузку, на якій ми їх повісимо. Не можна надавати перевагу недругу.
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04.06.2024 07:40
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Звичайно що мерзенні брехливі лицемірні китайці не можуть зіграти позитивну роль-бо вони мерзенні брехливі лицеміри...
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04.06.2024 07:33 Ответить
Лицемірні й брехливі китайці можуть тільки позитивну реакцію на ковід створити
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04.06.2024 07:37 Ответить
Ще напевно невідомо, хто створив ковід: косоокі чи кацапи. Але і кацапи, і косоокі наввипередки поспішають насрати цивілізованому світові у штани.
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04.06.2024 08:54 Ответить
Яким-яким... Якщо комплектуючі рашці не даватимуть то і роль буде.
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04.06.2024 07:37 Ответить
зато наш лідор баче
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04.06.2024 07:37 Ответить
Китай ще наробить лиха. Але провина лежить і на заході. Захід накачує Китай технологіями, промисловістю і грошима; переносить у Китай виробництво і таке інше. Це схоже як німці за величезні гроші набудували у рашкостані військових бункерів.
Ще Ленін казав - капіталісти настількі жадібні, що продадуть нам мило і мотузку, на якій ми їх повісимо. Не можна надавати перевагу недругу.
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04.06.2024 07:40 Ответить
Вы немножко опоздали с таким мнением. Сейчас процесс разворачивается в сторону Индии.
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04.06.2024 08:20 Ответить
Ви не праві .... в Індію переносять електроніку, причому це ще довгий процес... а енергоємке виробництво та ресурсозалежне наооборот в Китай... тому що немає альтернативи цьому для західних компаній... ресурси туди з раші заходять з 20-30% знижкою...

Офіційно це не відображається тому що ніхто заводи туди не переносить а просто замовляють по аусорсингу у китайських виробників та продають під своїм брендом.... легко можна побачити по товарообороту між Китаєм та США
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04.06.2024 09:21 Ответить
яким? - ввести невеличкий розвідувально-штурмовий батальон червоних чоловічків в кількості 4-5 млн. особин у забайкалля...
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04.06.2024 07:42 Ответить
https://twitter.com/Monyavolya/status/1797578644698878321?t=K4BWWIImRvyDXetuGp4zjg&s=19 @ "В*%бали хаймарсами по Курской колонне и тем *******,что за Блэтгородом прятались,и били оттуда из С-300 по Харькову- под 400 жмуров и никакого жалеза.И тишина.И только трёхсотых вдоль дороги собирают.Но главное-по Харькову не стреляли.
Таким должен быть внятный язык переговоров.".
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04.06.2024 07:54 Ответить
"США не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль". І це дійсно так. Зокрема. (1) Китай та РФія ідеологічно дуже близбкі, а от з найбільшим союзником України, завдяки якому і підтримується спроможність вести війну, з США, Китай у повному протистоянні. З країнами ЄС, які підтримують Україну у війні, Китай має позитивні відносини лише з тими країнами ЄС, котрі виступають проти підтримки України у війні. (2) Китай також влаштовує позиція, котру демонструє в Раді Безпеки ООН москва. Це дозволяє Китаю проводити певні рішення, які суперечать інтересам Заходу, в тому числі і Україні та демократичного світу Людства. Отож, інтереси Китаю далекі від інтересів України.
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04.06.2024 07:56 Ответить
Зелідер бачить, він все хоче заглянути в очі Сі. Заглядав в очко ху.., зараз мріє подивитися що там в очку у сі.
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04.06.2024 08:08 Ответить
"Українська криза" (Китайська казка), "цей конфлікт" (США), "СВО (рф)... Усій цивілізованій дипломатій світу варто принципово дати ЄДИНЕ ФАКТИЧНЕ визначення - РОСІЙСЬКА НЕСПРОВОКОВАНА АГРЕСІЯ! Все інше - ігнорувати!
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04.06.2024 08:10 Ответить
А НАТА знає що ВОНИ воюють з підорашкою?
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04.06.2024 08:54 Ответить
Не купляйте китайське.
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04.06.2024 08:51 Ответить
Як саме це зробити... навіть всі дрони звідти... більшість запчастин до авто... масова електроніка... всі іграшки
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04.06.2024 09:22 Ответить
...от нічого і не купуйте (перефраз вислову професора Преображенського)
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04.06.2024 14:14 Ответить
кетаю потрібен Тайвань з потужностями TSMC, без них він їм на#єр не здався. кацапів він надрочив на завоювання України - логістичні шляхи в ЄС, продовольство і залишки ракетної та авіаційної промисловості, ну, ще металургія, корисні копалини, та, бл@дь, багато чого. І картина маслом: мікросхеми, продовольство, така-сяка важка промисловість у кетаю, расєя з її газом/нафтою теж бере усіх за горло, усьо - кінець історії, перерозподіл світового панування. У ср@ку штати та ЄС - демократам сидіти тихо і вчити цитати великих кормчих. Ось така #єрня, малята
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04.06.2024 09:36 Ответить
 
 