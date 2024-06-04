Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль на Саміті миру, але він допомагає РФ відновити оборонно-промислову базу, - Держдеп

Сполучені Штати підтримують український Саміт миру та хочуть, щоб він був успішним, але не бачать, як саме цьому може сприяти китайська сторона.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само", - пояснив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

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