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Держдепартамент США (1584) Китай (4355) Глобальний саміт миру (278)

Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль на Саміті миру, але він допомагає РФ відновити оборонно-промислову базу, - Держдеп

міллер

Сполучені Штати підтримують український Саміт миру та хочуть, щоб він був успішним, але не бачать, як саме цьому може сприяти китайська сторона.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само", - пояснив він. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Китаї прокоментували слова Зеленського про спробу зриву Глобального саміту миру: Ми ніколи не роздмухували вогонь

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Топ коментарі
+11
Звичайно що мерзенні брехливі лицемірні китайці не можуть зіграти позитивну роль-бо вони мерзенні брехливі лицеміри...
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04.06.2024 07:33
+11
https://twitter.com/Monyavolya/status/1797578644698878321?t=K4BWWIImRvyDXetuGp4zjg&s=19 @ "В*%бали хаймарсами по Курской колонне и тем *******,что за Блэтгородом прятались,и били оттуда из С-300 по Харькову- под 400 жмуров и никакого жалеза.И тишина.И только трёхсотых вдоль дороги собирают.Но главное-по Харькову не стреляли.
Таким должен быть внятный язык переговоров.".
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04.06.2024 07:54
+8
Китай ще наробить лиха. Але провина лежить і на заході. Захід накачує Китай технологіями, промисловістю і грошима; переносить у Китай виробництво і таке інше. Це схоже як німці за величезні гроші набудували у рашкостані військових бункерів.
Ще Ленін казав - капіталісти настількі жадібні, що продадуть нам мило і мотузку, на якій ми їх повісимо. Не можна надавати перевагу недругу.
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04.06.2024 07:40
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Звичайно що мерзенні брехливі лицемірні китайці не можуть зіграти позитивну роль-бо вони мерзенні брехливі лицеміри...
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04.06.2024 07:33 Відповісти
Лицемірні й брехливі китайці можуть тільки позитивну реакцію на ковід створити
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04.06.2024 07:37 Відповісти
Ще напевно невідомо, хто створив ковід: косоокі чи кацапи. Але і кацапи, і косоокі наввипередки поспішають насрати цивілізованому світові у штани.
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04.06.2024 08:54 Відповісти
Яким-яким... Якщо комплектуючі рашці не даватимуть то і роль буде.
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04.06.2024 07:37 Відповісти
зато наш лідор баче
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04.06.2024 07:37 Відповісти
Китай ще наробить лиха. Але провина лежить і на заході. Захід накачує Китай технологіями, промисловістю і грошима; переносить у Китай виробництво і таке інше. Це схоже як німці за величезні гроші набудували у рашкостані військових бункерів.
Ще Ленін казав - капіталісти настількі жадібні, що продадуть нам мило і мотузку, на якій ми їх повісимо. Не можна надавати перевагу недругу.
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04.06.2024 07:40 Відповісти
Вы немножко опоздали с таким мнением. Сейчас процесс разворачивается в сторону Индии.
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04.06.2024 08:20 Відповісти
Ви не праві .... в Індію переносять електроніку, причому це ще довгий процес... а енергоємке виробництво та ресурсозалежне наооборот в Китай... тому що немає альтернативи цьому для західних компаній... ресурси туди з раші заходять з 20-30% знижкою...

Офіційно це не відображається тому що ніхто заводи туди не переносить а просто замовляють по аусорсингу у китайських виробників та продають під своїм брендом.... легко можна побачити по товарообороту між Китаєм та США
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04.06.2024 09:21 Відповісти
яким? - ввести невеличкий розвідувально-штурмовий батальон червоних чоловічків в кількості 4-5 млн. особин у забайкалля...
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04.06.2024 07:42 Відповісти
https://twitter.com/Monyavolya/status/1797578644698878321?t=K4BWWIImRvyDXetuGp4zjg&s=19 @ "В*%бали хаймарсами по Курской колонне и тем *******,что за Блэтгородом прятались,и били оттуда из С-300 по Харькову- под 400 жмуров и никакого жалеза.И тишина.И только трёхсотых вдоль дороги собирают.Но главное-по Харькову не стреляли.
Таким должен быть внятный язык переговоров.".
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04.06.2024 07:54 Відповісти
"США не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль". І це дійсно так. Зокрема. (1) Китай та РФія ідеологічно дуже близбкі, а от з найбільшим союзником України, завдяки якому і підтримується спроможність вести війну, з США, Китай у повному протистоянні. З країнами ЄС, які підтримують Україну у війні, Китай має позитивні відносини лише з тими країнами ЄС, котрі виступають проти підтримки України у війні. (2) Китай також влаштовує позиція, котру демонструє в Раді Безпеки ООН москва. Це дозволяє Китаю проводити певні рішення, які суперечать інтересам Заходу, в тому числі і Україні та демократичного світу Людства. Отож, інтереси Китаю далекі від інтересів України.
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04.06.2024 07:56 Відповісти
Зелідер бачить, він все хоче заглянути в очі Сі. Заглядав в очко ху.., зараз мріє подивитися що там в очку у сі.
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04.06.2024 08:08 Відповісти
"Українська криза" (Китайська казка), "цей конфлікт" (США), "СВО (рф)... Усій цивілізованій дипломатій світу варто принципово дати ЄДИНЕ ФАКТИЧНЕ визначення - РОСІЙСЬКА НЕСПРОВОКОВАНА АГРЕСІЯ! Все інше - ігнорувати!
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04.06.2024 08:10 Відповісти
А НАТА знає що ВОНИ воюють з підорашкою?
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04.06.2024 08:54 Відповісти
Не купляйте китайське.
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04.06.2024 08:51 Відповісти
Як саме це зробити... навіть всі дрони звідти... більшість запчастин до авто... масова електроніка... всі іграшки
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04.06.2024 09:22 Відповісти
...от нічого і не купуйте (перефраз вислову професора Преображенського)
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04.06.2024 14:14 Відповісти
кетаю потрібен Тайвань з потужностями TSMC, без них він їм на#єр не здався. кацапів він надрочив на завоювання України - логістичні шляхи в ЄС, продовольство і залишки ракетної та авіаційної промисловості, ну, ще металургія, корисні копалини, та, бл@дь, багато чого. І картина маслом: мікросхеми, продовольство, така-сяка важка промисловість у кетаю, расєя з її газом/нафтою теж бере усіх за горло, усьо - кінець історії, перерозподіл світового панування. У ср@ку штати та ЄС - демократам сидіти тихо і вчити цитати великих кормчих. Ось така #єрня, малята
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04.06.2024 09:36 Відповісти
 
 