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МЗС відповіло на заяви Китаю щодо "мирного плану": Саме Україна, на території якої точиться війна, має визначати, яким буде мир

МЗС України відповіло на заяви Китаю про мирний план

Єдиною справедливою основою для досягнення миру в Україні є Формула миру президента Володимира Зеленського. Саме Україна, яка зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир.

Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що взяли до уваги слова міністра закордонних справ КНР Ван Ї, який пояснив рішення не відправляти представника Пекіну на саміті у Швейцарії відсутністю умов для мирних переговорів між Україною та РФ.

А також на заяви Ван Ї щодо нового "мирного плану" Пекіну, який начебто підтримують 26 країн, а Україна та Росія окремо "підтвердили більшу частину змісту". Про це раніше писав Bloomberg.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг розчарований відмовою Китаю від участі у Глобальному саміті миру: Не можна одночасно підтримувати відносини з НАТО та Росією

"Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт", - зазначили у МЗС.

Там також наголосили, що участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності.

"На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю", - вважають в українському відомстві.

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"Саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру президента України Володимира Зеленського", - резюмували у МЗС.

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який наступного місяця відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

Також читайте: На Саміті миру будуть обговорювати залучення до переговорів РФ

Автор: 

Китай (4600) МЗС (4123) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+37
Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто врить комуністам-китайцям - довбойоб в кубі.
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05.06.2024 08:42
+12
Пропозиція: не вірити коммі-партії загалом і Свіні Пуху - персонально.
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05.06.2024 09:16
+10
Досить соплі розпускати. Все ж давно зрозуміло. Китай замовив агресію проти України,як пробний камінь перед вторгненням на Тайвань-кацапня виконує.
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05.06.2024 08:46
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Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто врить комуністам-китайцям - довбойоб в кубі.
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05.06.2024 08:42 Відповісти
Які конкретно пропозиції?
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05.06.2024 09:09 Відповісти
Пропозиція: не вірити коммі-партії загалом і Свіні Пуху - персонально.
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05.06.2024 09:16 Відповісти
узкоглазі шльондри,а як же тайвань ?
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05.06.2024 12:20 Відповісти
Пане Миколо, не ображайте професію - повій.. Краще вже - жовта чума.. мені чогось так здається.... : )
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05.06.2024 13:35 Відповісти
Ну они как бы не совсем коммунисты, или точнее совсем не. Но ясное дело что интересы у них всегда свои. Но так ведь и должно быть, или нет?
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06.06.2024 05:18 Відповісти
Досить соплі розпускати. Все ж давно зрозуміло. Китай замовив агресію проти України,як пробний камінь перед вторгненням на Тайвань-кацапня виконує.
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05.06.2024 08:46 Відповісти
То все з 2014 р. Китай винен ?
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05.06.2024 08:56 Відповісти
Навіть не з 2014. Це триває з Корейської війни. І це не сарказм.
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05.06.2024 09:02 Відповісти
Поцікавтеся,як довго Китай має претензії на Тайвань.
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05.06.2024 09:35 Відповісти
Китай не має претензій на Тайвань, Китай складається з земель і островів, серед яких є Тайвань.

Китайська народна республіка і республіка Китай мають претензії на Тайвань.
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05.06.2024 10:22 Відповісти
До чого цей лікбез? Чи ви думаєте що я саме так це все хотів розписувати? А інакше не зрозуміло?
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05.06.2024 17:08 Відповісти
можна і так сказати, бо в 2013-му Сі прийшов до влади і з тих пір почалося його тісне лобизання з ху йлом. та й відразу після анексії Криму, комуняки зробили заяву про дружбу з кацапами і їх підтримку.
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05.06.2024 10:20 Відповісти
Схоже, ******** диктатор - рашист Пу і диктатор - комуніст Сі підтримують одне одного для "дружби навік" , так само, як фашист Гітлер і комуніст Сталін у 1939-му для "справедливого" поділу Європи.
Цікаво, чи підписали вони аналогічні договір про ненапад і таємні протоколи "Молотова-Рібентропа" до нього?
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05.06.2024 20:56 Відповісти
я думаю, що ви тут максимально близькі до істини. тільки тоді сралін і гітлер вважали, що вони паритетні у своїх силах у поділі Європи, а тепер якщо так вважає ще ху йло, то Сі вважає ху йла своїм васалом. просто у них зараз максимально співпадають стратегічні інтереси. Однак коли для Сі прийде час зупинитись, бо ж він далеко не лох, щоб втрачати американський і європейський ринки, то тоді він усю свою увагу зосередить на федерації. і зараз коли кацапи щось там бикують із тим силою сибіру-2, тобто хочуть, щоб його будували китайці за власний кошт чи щось подібне, то Сі може взагалі сказати, що якщо не хочете так, то тоді ми змусимо вас піти на ще більші поступки. мабуть ж неспроста китайці раніше надрукували карти, де Хабаровськ, Комсомольськ і навіть Владік на китайських картах були названі китайською назвою..
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06.06.2024 08:49 Відповісти
І цей пробний камінь вже повибивав агресору половину зубів...
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05.06.2024 09:18 Відповісти
І шо , а як що Ароххамія хоче товарищувати з кітаєм, так що робити ???? Та з Іраном
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05.06.2024 08:49 Відповісти
Пфи... Ответ - проще пареной репы, мол если хочешь... сунь муй в цяй - вынь су хим... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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05.06.2024 08:56 Відповісти
Тю, про Иран не прописал... Да выпусти его среди иранских грузчиков в Лэнге - примут за своего. Там предки давно потоваришували з iранцями.
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05.06.2024 09:02 Відповісти
і чай пей сам
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05.06.2024 09:03 Відповісти
ВУ-у... ( это высшая степень удовлетворения, або высшая степень припадочного состояния - выбирайте на вкус)))
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05.06.2024 09:06 Відповісти
люблю Одесу
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05.06.2024 09:07 Відповісти
Я тоже .. Да вот люблю то люблю, но около семи с воздушной тревогой чекав во время тревоги мощного е-бабах. Пронесло. Слава богу свою спрятал в центре Украины. ЗЫ... мож вы шо слышали, типо шо-та не слышно насчет ***** х уя, де вiн лiкуе розiрване кульковою бомбочкою вiд цапорилих свое гузно.
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05.06.2024 09:15 Відповісти
Знаю точно за Чекіту (нардепа) - в Хайфе щас. Марков Ігорьоха в москве. Кум его - Сергуня (*****, фамилия) Коротич по жене, бивш.ген.директор Одесского Укртелекома тоже с ним. Баймуратов с юрки - не знаю. Ну а Кидалов - х.з., может мигрировать, поц.
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05.06.2024 09:21 Відповісти
Думаете гузно латать в миграции поц(ладен).
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05.06.2024 09:40 Відповісти
95-97, а потом 2006-2013. Це пісец. Везде кризис (2008), а среди людей депресии - 0...На приколах в транспорте, на приколах в магазах, на приколах и позитиве везде...такой народ
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05.06.2024 09:11 Відповісти
Ну да, анеГдот того времети: отдыхающий вываливает на одесский перон из купейного вагона и тут же прикопался к первому попавшемуся одесситу, спрашивает, мол а правда , шо у вас на вопрос отвечают вопросом... Одессит сморщил губы и удивленно ответил, типо, да, а шо такое?.
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05.06.2024 09:19 Відповісти
Тогда вся Одесса была расписана граффити - https://youtu.be/Epj84QVw2rc?list=RDiIyrLRixMs8 Depeche Mode.
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05.06.2024 09:37 Відповісти
най товарищує в приватному порядку. тільки це товариство до кобзона його доведе.
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05.06.2024 09:19 Відповісти
Я не пойму, вы че прикалываетесь если думаете что Китаю нужен мир каким вы себе представляете? Да Китай и подбил ***** на ету войну и сейчас его поддерживает. Китай мало того что благодаря войне сейчас за бесценок забирает ресурсы и земли рашки так он еще руками рашистов захватывает мир. Хитрожопые китаезы поняли что если китайцы полезут завоевывать планету так весь мир сразу на уши станет. А вот если руками рашистов захватывать мир то рашистам все сходит с рук патаму шта дастаевский, лермонтов и пушкин... А уже потом рашисты передадут Китаю захваченные страны на блюдечке с голубой каемочкой так как передали Беларашку.
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05.06.2024 09:00 Відповісти
"Мир" і "зохвачєниє страни", це типу Авдіївка, Очеретино і 30% Вовчаньска?
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05.06.2024 09:21 Відповісти
Нема формули миру Зєлєнского. Є формула води, формула Енштейна, формули миру нема, бо поведінку людини не можна загнати у формулу - надто багато чинників на неї впливає, до тоно ж і число цих чинників і їхня кількість не є сталим і точно є невідомим. Є певні умови для встановлення миру., а формули нема. Але любов шоумена Зєлєнского до гучниз ефектів і породжує цей збочений новояз - замість умов - формкла, замість Адміністрації - Офіс, замість озброєння - асфальт, замість роботи - імітація.
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05.06.2024 09:00 Відповісти
Не умничал бы, если не знаешь. Формула от лат. formula - форма, правило, предписание.
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05.06.2024 09:15 Відповісти
Ще раз - поведінка навіть однієї окремої людини не вписується в жодне правило. А тут мова про мільйони. І до таке формула, я знав ще 35 років тому. Власне тому і пишу, що іормули (правила) нема, є певні умови.
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05.06.2024 09:52 Відповісти
саміт для того і потрібен, щоб розробити стратегію примусу до виконання цих умов т.з. "формули".
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05.06.2024 10:23 Відповісти
Серйозно? 😲 А це можна зробити без підтримки США і Китаю? 🤔 Хочу вам поввдомити, що ці дві країни ігнорцють як сам свміт так і "формулу". Ваш аргумент сходиц на аргумент загіпнотищованих Голобородькою зебілів, які стверджують, шо якби не побудовані Зєлєнскім дороги, то було б важко вивозити поранених із щони бойових дій. І не розуміють, що новозбудовані за великі гроші, частина з яких вкрадена, дороги і так роздовбані артилерією, і часто-густо їж використовує ворог для швидкого просування і власної логістики на ТОТ. Окрім того, яаби кишти вкладалися не в дороги, а в оборону, то повномасштабної війни б не було, а отже не було б і самих поранених.
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05.06.2024 11:54 Відповісти
колись, коли Тімашонка була прем'єршою, то на автомобілях для сільськихї медиків писали програма прем'єрши Тімашонки. Всралося вОна з тою програмою, бо машини були галімі і корупція була при закупівлі. ну то таке, не цей ....... придумав цю т.з формулу, щоб скрізь тулити що то типа його формула, це формула миру України, а воно не Україна.
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05.06.2024 13:02 Відповісти
Та до них вже хер достукаєшся - амери не можуть іх в позу поставити
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05.06.2024 09:08 Відповісти
Китаю вигідно купувати нафту та гас за безцінь у параші, то йому вигідна ця війна, інакше вона б закінчилася без підтримки китаєм росії
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05.06.2024 09:17 Відповісти
Всі ж прекрасно розуміють, що в контексті мирних перемовин Україна ніяких ключових рішень приймати сама не буде. На жаль.
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05.06.2024 09:33 Відповісти
Якщо Україна не буде приймати ніяких рішень в мирних перемовинах, то це означає, що мирні перемовини будуть про Україну в кордонах 1991 року...
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05.06.2024 10:35 Відповісти
Якщо трохи визирнути з війни, то все просто - маєте тепер зрозуміти наскільки "жирними" були 90-ті та початок 2000-х, а тепер попереду холодна війна, де по один бік Захід, а по іншу сторону КНР, Іран, РФ, КНДР. Поле "бою" - всі інші країни. А все в основному через Сі Цзіньпіня, та його амбіції. Замість почекати 30-50 років, поки зростаюча економіка Китаю "задавить" усіх, він вирішив вписати себе в історію. А інші лише його маріонетки,, десь більш самостійні (Путлєр), десь менш (Кім).
Ще цікаве питання, що робитиме Індія, де в Моді, теж немалі амбіції і т.п.
І от тепер по перше потрібно розуміти, які перспективи і шанси прогавила Україна (а саме народ), поки в 90-х займались незрозуміло чим, а по друге - якщо звернути з дороги до Заходу, то буде лише гірше.
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05.06.2024 09:34 Відповісти
Сумніваюсь що Індуси воюватимуть якщо на нихне нападуть
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05.06.2024 09:52 Відповісти
На них давно вже напали і триває конфлікт, який знов вийшов з замороженої фази у 2020.

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05.06.2024 10:26 Відповісти
Я про те що у Моді поки нема імперських амбіцій до завоювання нових земель
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05.06.2024 11:57 Відповісти
А хотіли загравати з китаєм раніше. Тільки зараз наважились висловлюватись проти них
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05.06.2024 09:51 Відповісти
Судячи по розмазаному повторному російському нахрюку на Харків, москалі не дуже розраховують побачити в своєму житті "останнього українця"...
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05.06.2024 10:30 Відповісти
Да-да, именно для этого ты, российский бот, зарегистрировался вчера на цензоре, чтобы пересказывать нам свою кремлевскую методичку. Но мы в курсе, что цель РФ - уничтожение украинского народа как такового.
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05.06.2024 11:38 Відповісти
Правильна ця заява МЗС України.

Треба і надалі сміливо говорити правду.
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05.06.2024 10:04 Відповісти
Мир - це не той стан, коли не стріляють, а це той стан, коли злочинці не вчиняють злочинів. (Приблизно)
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05.06.2024 10:09 Відповісти
Китайокомунякам немає віри , це після рашки найбільші п@здуни .
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05.06.2024 13:29 Відповісти
Китай це Ворог України
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05.06.2024 19:49 Відповісти
Правда в том, что Китай действует настолько цинично, насколько это для него возможно. Он не поддерживает исключительно рф, как некоторые тут пишут. Китай продает все и всем, имея на этом хороший гешефт. Если бы Китай играл только за мордор - не было бы у нас ни Мавиков, ни китайских комплектующих для наших дронов, кучи ништяков для солдат, а также не было бы 90% товаров для бедных - от презервативов до бойлеров и 3-D принтеров. Китай делает все для процветания Китая (какая неожиданность), а лучший итог войны для них - не поражение, но и не победа россии с ее усилением. Лучший итог - россия, ослабленная экономически и сильно зависящая в области ВПК и торговых отношений от Китая , и запуганный Запад, готовый пожертвовать Тайванем, и умоляющий
Си уговорить путина не идти дальше на Европу.

В общем, Китай играет за себя и против всех.
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05.06.2024 23:29 Відповісти
Якщо світ хоче миру, то треба якось вирішувати китайсько москальське питання.
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05.06.2024 23:39 Відповісти
 
 