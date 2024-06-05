МЗС відповіло на заяви Китаю щодо "мирного плану": Саме Україна, на території якої точиться війна, має визначати, яким буде мир

Єдиною справедливою основою для досягнення миру в Україні є Формула миру президента Володимира Зеленського. Саме Україна, яка зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир.

Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що взяли до уваги слова міністра закордонних справ КНР Ван Ї, який пояснив рішення не відправляти представника Пекіну на саміті у Швейцарії відсутністю умов для мирних переговорів між Україною та РФ.

А також на заяви Ван Ї щодо нового "мирного плану" Пекіну, який начебто підтримують 26 країн, а Україна та Росія окремо "підтвердили більшу частину змісту". Про це раніше писав Bloomberg.

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"Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт", - зазначили у МЗС.

Там також наголосили, що участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності.

"На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю", - вважають в українському відомстві.

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"Саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру президента України Володимира Зеленського", - резюмували у МЗС.

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який наступного місяця відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

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