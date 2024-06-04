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Столтенберг розчарований відмовою Китаю від участі у Глобальному саміті миру: Не можна одночасно підтримувати відносини з НАТО та Росією

Столтенберг розчарований відсутністю Китаю на Глобальному саміті миру

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розчарований тим, що Китай не братиме участі у Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Про це він заявив в інтерв'ю NDR, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав "прикрою" заяву Китаю про відмову від участі в Саміті.

"Я вважаю, що мирна конференція є важливою платформою для обговорення шляху до тривалого миру в Україні", - зазначив він.

За його словами, на зустрічі можна було говорити про "цеглинки", які забезпечують довгостроковий і справедливий мир в Україні: "Це і ядерна безпека, і відновлення України, і такі питання, як експорт зерна".

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Відмова від участі відповідає попередній поведінці китайської сторони, додав він.

Також Столтенберг розкритикував Китай за підтримку російської військової економіки від початку повномасштабного вторгнення.

"Китай намагається підтримувати нормальні відносини з європейськими союзниками по НАТО. Водночас він є найважливішим прихильником війни Росії проти України, найбільшої і безпосередньої загрози безпеці, з якою ми стикаємося тут, в Європі. Звичайно, Китай не може мати і те, і інше одночасно", - підсумував генсек НАТО.

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Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який наступного місяця відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

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А у чому проблема? Нехай нато не підтримує відносини з кетаєм, ділов куча
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04.06.2024 16:59 Відповісти
Якщо усвідомити, що китай - ворог, тоді і розчарування пройде.
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04.06.2024 16:59 Відповісти
До сорому НАТО, тезу Столтенберга про неможливість мостити сраку на два стільця спростовує кремлівський членосмок Орбан.
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04.06.2024 17:04 Відповісти
Для всіх хто підтримував комуняк.
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04.06.2024 17:25 Відповісти
Значить треба канапатити Китай санкціями.
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04.06.2024 17:49 Відповісти
А як же Туреччина, член НАТО який успішно допомагає РФ обходити санкції і не погано з цього прикурює...
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04.06.2024 18:28 Відповісти
Не вірю,що той саміт допоможе українцям, а те що допоможе популізму можливо. Херня то все.
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04.06.2024 18:41 Відповісти
>>Нельзя одновременно поддерживать отношения с НАТО и Россией>> Logichno, prosto mezhdu NATO i russnjoij Kitaij vibral russnju, chto tozhe logichno - NATO Kitaju 'nje po zubam', a russnja uzhe 'djevochka na pobegushkax'.
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04.06.2024 21:33 Відповісти
Кажу в тисячний раз, Китай треба повернути в 90 роки, ніяких технологій, ніяких фабрик від західних фірм, і хай собі крутяться як хотять, від них одни проблеми!!!
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04.06.2024 21:57 Відповісти
 
 