Столтенберг запропонував виділяти 40 млрд євро на військову допомогу Україні щороку

Союзники по НАТО мають забезпечувати виділення 40 млрд євро на допомогу Україні щороку так довго, як це буде необхідно.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після неформального засідання міністрів закордонних справ країн - членів Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запропонував, щоб союзники взяли на себе річні фінансові зобов'язання щодо України. Від початку повномасштабної війни у 2022-му, союзники надали близько EUR40 млрд військової допомоги Україні щороку. Ми маємо забезпечувати принаймні цей рівень підтримки щороку так довго, як це необхідно. Я також запропонував, щоб союзники розділили це навантаження порівну. Це покращить відповідальність і надасть Україні передбачуваності, яка потрібна їй для довгострокового планування", - пояснив він.

Генсек НАТО переконаний, що Альянс має відігравати більшу координаційну роль у постачанні обладнання та навчання Україні.

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"Практично вся військова допомога Україні - 99% - йде від союзників по НАТО. Тому є сенс, щоб у цих зусиллях НАТО відігравало більшу роль. Це дасть нам змогу використати структуру НАТО, поставити нашу підтримку на стійке підґрунтя, надаючи більше передбачуваності Києву й вирішуючи як негайні, так і довгострокові потреби", - сказав Столтенберг.

Він констатував, що "ми всі хочемо зупинити цю війну".

"Але парадокс у тому, що краще ми приготуємося до довгого шляху, то швидше ця війна закінчиться. Росія повинна зрозуміти, що вона не зможе нас перечекати", - підсумував він.

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