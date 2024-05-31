У НАТО ще не погодилися координувати постачання військової допомоги Україні, але вже досягнуто значного прогресу, - Столтенберг

Міністри закордонних справ країн НАТО ще не ухвалили остаточного рішення про передачу Альянсу ролі координатора у постачанні військової допомоги Україні. Але є значний прогрес.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не було ухвалено жодних остаточних рішень, але ми досягли значного прогресу з трьох питань. По-перше, у планах НАТО відігравати більш активну координуючу роль у наданні обладнання та навчанні", - зазначив генсек за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Празі.

Столтенберг нагадав, що майже 99 відсотків усієї військової допомоги Україні походить від країн-членів Альянсу. Тому логічно, щоб НАТО відігравало активнішу роль у координації.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Контактну групу з оборони України (формат "Рамштайн") хочуть передати під контроль НАТО.

Рішення про передачу "Рамштайну" під контроль НАТО можуть ухвалити на саміті у Вашингтоні, який відбудеться на початку липня.