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У НАТО ще не погодилися координувати постачання військової допомоги Україні, але вже досягнуто значного прогресу, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Міністри закордонних справ країн НАТО ще не ухвалили остаточного рішення про передачу Альянсу ролі координатора у постачанні військової допомоги Україні. Але є значний прогрес.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ. 

"Сьогодні не було ухвалено жодних остаточних рішень, але ми досягли значного прогресу з трьох питань. По-перше, у планах НАТО відігравати більш активну координуючу роль у наданні обладнання та навчанні", - зазначив генсек за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Празі.

Столтенберг нагадав, що майже 99 відсотків усієї військової допомоги Україні походить від країн-членів Альянсу. Тому логічно, щоб НАТО відігравало активнішу роль у координації.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Контактну групу з оборони України (формат "Рамштайн") хочуть передати під контроль НАТО.

Рішення про передачу "Рамштайну" під контроль НАТО можуть ухвалити на саміті у Вашингтоні, який відбудеться на початку липня.

Автор: 

НАТО (6441) допомога (8343) Столтенберг Єнс (1596)


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31.05.2024 16:16 Відповісти
Ще років 10 і НАТО складе план. НАТО поспішати нема куди
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31.05.2024 16:27 Відповісти
Iшак та падiшах.
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31.05.2024 16:29 Відповісти
Через 4 млрд лет Солнце погаснет! Тогда ваш прогресс особо не пригодиться!
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31.05.2024 16:51 Відповісти
 
 