В НАТО еще не согласились координировать поставки военной помощи Украине, но уже достигнут значительный прогресс, - Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО еще не приняли окончательного решения о передаче Альянсу роли координатора в поставках военной помощи Украине. Но есть значительный прогресс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ .

"Сегодня не было принято никаких окончательных решений, но мы достигли значительного прогресса по трем вопросам. Во-первых, в планах НАТО играть более активную координирующую роль в предоставлении оборудования и обучении", - отметил генсек по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге.

Столтенберг напомнил, что почти 99 процентов всей военной помощи Украине происходит от стран-членов Альянса. Поэтому логично, чтобы НАТО играло более активную роль в координации.

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Напомним, ранее сообщалось, что Контактную группу по обороне Украины (формат "Рамштайн") хотят передать под контроль НАТО.

Решение о передаче "Рамштайн" под контроль НАТО могут принять на саммите в Вашингтоне, который состоится в начале июля.