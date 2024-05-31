Страны НАТО должны согласовать долгосрочную военную и финансовую помощь Украине до саммита в Вашингтоне, - Столтенберг

Союзники по НАТО должны предоставить долгосрочную военную поддержку Украине с многолетними финансовыми обязательствами, включая координацию поставок вооружений.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я ожидаю, что будут новые решения во время саммита, когда речь идет о помощи Украине в обороне против российской агрессии. Это будет касаться большей роли НАТО в координации поставок оружия и боеприпасов, в предоставлении тренировки для украинских военных. Я также предложил новые финансовые взносы, чтобы обеспечить большую долгосрочную предсказуемость, чтобы избежать того, что мы видели в течение прошлых месяцев, когда были определенные провалы и задержки в поставках", - отметил он.

Столтенберг отметил, что такие задержки с поставками очень затрудняют защиту украинцев от российской агрессии.

"Были серьезные задержки в поставках боеприпасов от союзников по НАТО. Сейчас это решено. Но для того, чтобы предоставить больше предсказуемости и обеспечить более твердую поддержку, я ожидаю, что это - координация поставок и многолетние финансовые обязательства, - будет сделано до саммита", - подчеркнул генсек НАТО.

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