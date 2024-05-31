РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9932 посетителя онлайн
Новости
1 162 16

Украина имеет право на самооборону, это включает также возможность атаковать законные военные цели в России, - Столтенберг

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые страны Альянса пришли к выводу, что Украина может использовать полученное оружие для самообороны, включая поражение военных целей в самой России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Несколько союзников не вводили никаких ограничений изначально на использование оружия, которое они поставили Украине. Этот вопрос касается соблюдения международного права и права Украины оборонять себя. Именно Россия атаковала Украину, и Украина имеет право на самооборону. Это включает также возможность атаковать законные военные цели в России", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что Россия наносит удары по Украине с российской территории, с использованием артиллерии и ракет, концентрируя там свои войска. Это, безусловно, делает очень сложной задачей для Украины защищать себя, если она не имеет права использовать имеющиеся системы вооружения для отражения этих атак.

"Поэтому многие страны Альянса уже уточнили свою позицию и пришли к выводу, что Украина может использовать оружие, которое получила, для самообороны, включая поражение военных целей в самой России. Мы ожидаем, что это будет осуществляться в соответствии с международным правом и ответственным путем", - подчеркнул руководитель НАТО.

Он не стал комментировать удары Украины по российским радарным станциям на территории Российской Федерации, отметив, что не будет вдаваться в детализацию относительно использования Украиной оружия. Главным принципом, по его словам, является то, чтобы это оружие использовалось ответственно.

Напомним, на днях стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ при обороне Харьковщины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помощь по безопасности, которую мы предоставляем Украине, должна использоваться в Украине. Бить по целям на территории России не разрешаем, - заместитель спикера Пентагона Сингх

Автор: 

НАТО (9980) оружие (10215) Столтенберг Йенс (1619)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
А стару дупу з ватикану спитали?
показать весь комментарий
31.05.2024 10:29
+2
1. Сінкгх тимчасово переселити у Харків, нехай працює віддалено (третє тисячоліття надворі).
2. Байдена не чіпати, він вже старенький і сам не все розуміє.
3. Столтенбергу подякувати.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:47
+1
главно дело, шоб випадково не захєрачити з хаймарса у располагу під Бєлгородом.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главно дело, шоб випадково не захєрачити з хаймарса у располагу під Бєлгородом.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:24 Ответить
А стару дупу з ватикану спитали?
показать весь комментарий
31.05.2024 10:29 Ответить
Ця дупа сидить на російських мільярдах і танцює під кремлівські пісні
показать весь комментарий
31.05.2024 11:18 Ответить
Стара дупа з Ватикану вже висловилася з цього приводу
показать весь комментарий
31.05.2024 10:36 Ответить
Ага, вони там знову "аБЄСпакоїлись" не на жарт.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:44 Ответить
Розмови про неможливість нашим ЗСУ бити по рашці - це, конешно, повний триндець.
Усі прекрасно розуміють - так війну не виграти.
Це вже стає ганебним позориськом і НАТО, і США, і інших потужних країн.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:36 Ответить
Сінкгх каже не можна,це зрозуміло,жінка.Байден наче так,але є але.Столтенберг каже так,робіть що хочете.Кого слухати????
показать весь комментарий
31.05.2024 10:37 Ответить
1. Сінкгх тимчасово переселити у Харків, нехай працює віддалено (третє тисячоліття надворі).
2. Байдена не чіпати, він вже старенький і сам не все розуміє.
3. Столтенбергу подякувати.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:47 Ответить
ОДНАК "У Ватикані стурбовані можливим дозволом для України завдавати ударів по РФ західною зброєю = Папа з Риму осуджує право жертви захищатися!

А як же, раб, кріпак,... - жертва, - має покоритися насильнику.
*************************************************************************

«Как только разрешение даст Джо Байден, остальные страны НАТО тоже не станут продлевать ограничения"

«Кроме прямого военного значения сам факт возможности обстрелов территории России мощным западным оружием может создать эффект сдерживания, - добавляет Давид Шарп. - Понимая, что в зоне действия украинских боеприпасов находятся различные важные объекты, в том числе двойного назначения, россияне могут более осторожно относиться к атакам на украинские города».

Когда это произойдет, ВСУ смогут начать «работать» по военным объектам вдоль линии границы на глубину в 300 километров. Это коснется Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской, Воронежской и других областей. Ракеты ATACMS с кассетными боеголовками позволяют эффективно обстреливать пусковые установки ракет С-300 и аэродромы, на которых сейчас базируются российские бомбардировщики. Речь идет примерно о 40 таких объектах, откуда для атак на Украину взлетают Су-24 и Су-34. Ближе к центру России таких аэродромов значительно меньше. Переместив самолеты на более дальние аэродромы, россияне вынуждены будут увеличить подлетное время, а значит, снизится число боевых вылетов».
показать весь комментарий
31.05.2024 10:50 Ответить
Будь-яка людина, будь-яка країна має право на самооборону.
Хіба це потрібно комусь доказувати?
показать весь комментарий
31.05.2024 10:51 Ответить
«Право на защиту территории» (Stand-your-ground law) -

доктрина уголовного законодательства США,

отрицающая необходимость отступления с законно занимаемой территории

при угрозе нападения.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:53 Ответить
https://gigabaza.ru/doc/154015.html Всякое восстание против чужеземных захватчиков дело ЗАКОННОЕ

и ЕСТЬ ДОЛГ КАЖДОГО НАРОДА

Стендаль
показать весь комментарий
31.05.2024 11:09 Ответить
.ru?

Ви серйозно?
показать весь комментарий
31.05.2024 11:53 Ответить
Був би головнокомандуючим Залужний, то вже давно б дали зброю і дозвіл на відповідальний захист. Хто дасть гарантію, що ОП російського шпигуна не дасть команду вдарити з цієї зброї по цивільним?
показать весь комментарий
31.05.2024 11:14 Ответить
НЕЛЬЗЯ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПОД ЛОЗУНГОМ

"ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО"

Уинстон Черчилль
показать весь комментарий
31.05.2024 11:20 Ответить
Зеленському вже всі сказали, що так, бій по раше, але він за свою дупу тільки турбуєтся - йому на папері дайте будь ласка!
показать весь комментарий
31.05.2024 11:47 Ответить
 
 