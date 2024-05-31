Украина имеет право на самооборону, это включает также возможность атаковать законные военные цели в России, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые страны Альянса пришли к выводу, что Украина может использовать полученное оружие для самообороны, включая поражение военных целей в самой России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Несколько союзников не вводили никаких ограничений изначально на использование оружия, которое они поставили Украине. Этот вопрос касается соблюдения международного права и права Украины оборонять себя. Именно Россия атаковала Украину, и Украина имеет право на самооборону. Это включает также возможность атаковать законные военные цели в России", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что Россия наносит удары по Украине с российской территории, с использованием артиллерии и ракет, концентрируя там свои войска. Это, безусловно, делает очень сложной задачей для Украины защищать себя, если она не имеет права использовать имеющиеся системы вооружения для отражения этих атак.

"Поэтому многие страны Альянса уже уточнили свою позицию и пришли к выводу, что Украина может использовать оружие, которое получила, для самообороны, включая поражение военных целей в самой России. Мы ожидаем, что это будет осуществляться в соответствии с международным правом и ответственным путем", - подчеркнул руководитель НАТО.

Он не стал комментировать удары Украины по российским радарным станциям на территории Российской Федерации, отметив, что не будет вдаваться в детализацию относительно использования Украиной оружия. Главным принципом, по его словам, является то, чтобы это оружие использовалось ответственно.

Напомним, на днях стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ при обороне Харьковщины.

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