Украина имеет право на самооборону, это включает также возможность атаковать законные военные цели в России, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые страны Альянса пришли к выводу, что Украина может использовать полученное оружие для самообороны, включая поражение военных целей в самой России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.
"Несколько союзников не вводили никаких ограничений изначально на использование оружия, которое они поставили Украине. Этот вопрос касается соблюдения международного права и права Украины оборонять себя. Именно Россия атаковала Украину, и Украина имеет право на самооборону. Это включает также возможность атаковать законные военные цели в России", - заявил Столтенберг.
Он отметил, что Россия наносит удары по Украине с российской территории, с использованием артиллерии и ракет, концентрируя там свои войска. Это, безусловно, делает очень сложной задачей для Украины защищать себя, если она не имеет права использовать имеющиеся системы вооружения для отражения этих атак.
"Поэтому многие страны Альянса уже уточнили свою позицию и пришли к выводу, что Украина может использовать оружие, которое получила, для самообороны, включая поражение военных целей в самой России. Мы ожидаем, что это будет осуществляться в соответствии с международным правом и ответственным путем", - подчеркнул руководитель НАТО.
Он не стал комментировать удары Украины по российским радарным станциям на территории Российской Федерации, отметив, что не будет вдаваться в детализацию относительно использования Украиной оружия. Главным принципом, по его словам, является то, чтобы это оружие использовалось ответственно.
Напомним, на днях стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ при обороне Харьковщины.
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Усі прекрасно розуміють - так війну не виграти.
Це вже стає ганебним позориськом і НАТО, і США, і інших потужних країн.
2. Байдена не чіпати, він вже старенький і сам не все розуміє.
3. Столтенбергу подякувати.
А як же, раб, кріпак,... - жертва, - має покоритися насильнику.
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«Как только разрешение даст Джо Байден, остальные страны НАТО тоже не станут продлевать ограничения"
«Кроме прямого военного значения сам факт возможности обстрелов территории России мощным западным оружием может создать эффект сдерживания, - добавляет Давид Шарп. - Понимая, что в зоне действия украинских боеприпасов находятся различные важные объекты, в том числе двойного назначения, россияне могут более осторожно относиться к атакам на украинские города».
Когда это произойдет, ВСУ смогут начать «работать» по военным объектам вдоль линии границы на глубину в 300 километров. Это коснется Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской, Воронежской и других областей. Ракеты ATACMS с кассетными боеголовками позволяют эффективно обстреливать пусковые установки ракет С-300 и аэродромы, на которых сейчас базируются российские бомбардировщики. Речь идет примерно о 40 таких объектах, откуда для атак на Украину взлетают Су-24 и Су-34. Ближе к центру России таких аэродромов значительно меньше. Переместив самолеты на более дальние аэродромы, россияне вынуждены будут увеличить подлетное время, а значит, снизится число боевых вылетов».
Хіба це потрібно комусь доказувати?
доктрина уголовного законодательства США,
отрицающая необходимость отступления с законно занимаемой территории
при угрозе нападения.
и ЕСТЬ ДОЛГ КАЖДОГО НАРОДА
Стендаль
Ви серйозно?
"ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО"
Уинстон Черчилль