Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що деякі країни Альянсу дійшли висновку, що Україна може використовувати зброю, яку отримала, для самооборони, включаючи ураження військових цілей в самій Росії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.
"Декілька союзників не запроваджували жодних обмежень від початку на використання зброї, яку вони поставили Україні. Це питання стосується дотримання міжнародного права, та права України обороняти себе. Саме Росія атакувала Україну, і Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії", - заявив Столтенберг.
Він наголосив, що Росія завдає ударів по Україні з російської території, з використанням артилерії і ракет, концентруючи там свої війська. Це, безумовно, робить дуже складним завданням для України захищати себе, якщо вона не має права використовувати наявні розвинуті системи озброєння для відбиття цих атак.
"Тож багато країн Альянсу вже уточнили свою позицію, та дійшли висновку, що Україна може використовувати зброю, яку отримала, для самооборони, включаючи враження військових цілей в самій Росі. Ми очікуємо, що це буде здійснюватися відповідно до міжнародного права та відповідальним шляхом", - наголосив керівник НАТО.
Він не став коментувати удари України по російських радарних станціях на території Російської Федерації, зауваживши, що не буде вдаватися до деталізації щодо використання Україною зброї. Головним принципом, за його словами, є те, щоб ця зброя використовувалася відповідально.
Нагадаємо, днями стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини.
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Усі прекрасно розуміють - так війну не виграти.
Це вже стає ганебним позориськом і НАТО, і США, і інших потужних країн.
2. Байдена не чіпати, він вже старенький і сам не все розуміє.
3. Столтенбергу подякувати.
А як же, раб, кріпак,... - жертва, - має покоритися насильнику.
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«Как только разрешение даст Джо Байден, остальные страны НАТО тоже не станут продлевать ограничения"
«Кроме прямого военного значения сам факт возможности обстрелов территории России мощным западным оружием может создать эффект сдерживания, - добавляет Давид Шарп. - Понимая, что в зоне действия украинских боеприпасов находятся различные важные объекты, в том числе двойного назначения, россияне могут более осторожно относиться к атакам на украинские города».
Когда это произойдет, ВСУ смогут начать «работать» по военным объектам вдоль линии границы на глубину в 300 километров. Это коснется Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской, Воронежской и других областей. Ракеты ATACMS с кассетными боеголовками позволяют эффективно обстреливать пусковые установки ракет С-300 и аэродромы, на которых сейчас базируются российские бомбардировщики. Речь идет примерно о 40 таких объектах, откуда для атак на Украину взлетают Су-24 и Су-34. Ближе к центру России таких аэродромов значительно меньше. Переместив самолеты на более дальние аэродромы, россияне вынуждены будут увеличить подлетное время, а значит, снизится число боевых вылетов».
Хіба це потрібно комусь доказувати?
доктрина уголовного законодательства США,
отрицающая необходимость отступления с законно занимаемой территории
при угрозе нападения.
и ЕСТЬ ДОЛГ КАЖДОГО НАРОДА
Стендаль
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"ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО"
Уинстон Черчилль