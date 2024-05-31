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Новини
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Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що деякі країни Альянсу дійшли висновку, що Україна може використовувати зброю, яку отримала, для самооборони, включаючи ураження військових цілей в самій Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Декілька союзників не запроваджували жодних обмежень від початку на використання зброї, яку вони поставили Україні. Це питання стосується дотримання міжнародного права, та права України обороняти себе. Саме Росія атакувала Україну, і Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що Росія завдає ударів по Україні з російської території, з використанням артилерії і ракет, концентруючи там свої війська. Це, безумовно, робить дуже складним завданням для України захищати себе, якщо вона не має права використовувати наявні розвинуті системи озброєння для відбиття цих атак.

"Тож багато країн Альянсу вже уточнили свою позицію, та дійшли висновку, що Україна може використовувати зброю, яку отримала, для самооборони, включаючи враження військових цілей в самій Росі. Ми очікуємо, що це буде здійснюватися відповідно до міжнародного права та відповідальним шляхом", - наголосив керівник НАТО.

Він не став коментувати удари України по російських радарних станціях на території Російської Федерації, зауваживши, що не буде вдаватися до деталізації щодо використання Україною зброї. Головним принципом, за його словами, є те, щоб ця зброя використовувалася відповідально.

Нагадаємо, днями стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні. Бити по цілях на території Росії не дозволяємо, - заступниця речника Пентагону Сінгх

Автор: 

НАТО (6440) зброя (7460) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+3
А стару дупу з ватикану спитали?
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31.05.2024 10:29
+2
1. Сінкгх тимчасово переселити у Харків, нехай працює віддалено (третє тисячоліття надворі).
2. Байдена не чіпати, він вже старенький і сам не все розуміє.
3. Столтенбергу подякувати.
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31.05.2024 10:47
+1
главно дело, шоб випадково не захєрачити з хаймарса у располагу під Бєлгородом.
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31.05.2024 10:24
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главно дело, шоб випадково не захєрачити з хаймарса у располагу під Бєлгородом.
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31.05.2024 10:24 Відповісти
А стару дупу з ватикану спитали?
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31.05.2024 10:29 Відповісти
Ця дупа сидить на російських мільярдах і танцює під кремлівські пісні
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31.05.2024 11:18 Відповісти
Стара дупа з Ватикану вже висловилася з цього приводу
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31.05.2024 10:36 Відповісти
Ага, вони там знову "аБЄСпакоїлись" не на жарт.
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31.05.2024 10:44 Відповісти
Розмови про неможливість нашим ЗСУ бити по рашці - це, конешно, повний триндець.
Усі прекрасно розуміють - так війну не виграти.
Це вже стає ганебним позориськом і НАТО, і США, і інших потужних країн.
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31.05.2024 10:36 Відповісти
Сінкгх каже не можна,це зрозуміло,жінка.Байден наче так,але є але.Столтенберг каже так,робіть що хочете.Кого слухати????
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31.05.2024 10:37 Відповісти
1. Сінкгх тимчасово переселити у Харків, нехай працює віддалено (третє тисячоліття надворі).
2. Байдена не чіпати, він вже старенький і сам не все розуміє.
3. Столтенбергу подякувати.
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31.05.2024 10:47 Відповісти
ОДНАК "У Ватикані стурбовані можливим дозволом для України завдавати ударів по РФ західною зброєю = Папа з Риму осуджує право жертви захищатися!

А як же, раб, кріпак,... - жертва, - має покоритися насильнику.
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«Как только разрешение даст Джо Байден, остальные страны НАТО тоже не станут продлевать ограничения"

«Кроме прямого военного значения сам факт возможности обстрелов территории России мощным западным оружием может создать эффект сдерживания, - добавляет Давид Шарп. - Понимая, что в зоне действия украинских боеприпасов находятся различные важные объекты, в том числе двойного назначения, россияне могут более осторожно относиться к атакам на украинские города».

Когда это произойдет, ВСУ смогут начать «работать» по военным объектам вдоль линии границы на глубину в 300 километров. Это коснется Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской, Воронежской и других областей. Ракеты ATACMS с кассетными боеголовками позволяют эффективно обстреливать пусковые установки ракет С-300 и аэродромы, на которых сейчас базируются российские бомбардировщики. Речь идет примерно о 40 таких объектах, откуда для атак на Украину взлетают Су-24 и Су-34. Ближе к центру России таких аэродромов значительно меньше. Переместив самолеты на более дальние аэродромы, россияне вынуждены будут увеличить подлетное время, а значит, снизится число боевых вылетов».
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31.05.2024 10:50 Відповісти
Будь-яка людина, будь-яка країна має право на самооборону.
Хіба це потрібно комусь доказувати?
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31.05.2024 10:51 Відповісти
«Право на защиту территории» (Stand-your-ground law) -

доктрина уголовного законодательства США,

отрицающая необходимость отступления с законно занимаемой территории

при угрозе нападения.
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31.05.2024 10:53 Відповісти
https://gigabaza.ru/doc/154015.html Всякое восстание против чужеземных захватчиков дело ЗАКОННОЕ

и ЕСТЬ ДОЛГ КАЖДОГО НАРОДА

Стендаль
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31.05.2024 11:09 Відповісти
.ru?

Ви серйозно?
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31.05.2024 11:53 Відповісти
Був би головнокомандуючим Залужний, то вже давно б дали зброю і дозвіл на відповідальний захист. Хто дасть гарантію, що ОП російського шпигуна не дасть команду вдарити з цієї зброї по цивільним?
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31.05.2024 11:14 Відповісти
НЕЛЬЗЯ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПОД ЛОЗУНГОМ

"ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО"

Уинстон Черчилль
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31.05.2024 11:20 Відповісти
Зеленському вже всі сказали, що так, бій по раше, але він за свою дупу тільки турбуєтся - йому на папері дайте будь ласка!
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31.05.2024 11:47 Відповісти
 
 