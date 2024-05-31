Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що деякі країни Альянсу дійшли висновку, що Україна може використовувати зброю, яку отримала, для самооборони, включаючи ураження військових цілей в самій Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Декілька союзників не запроваджували жодних обмежень від початку на використання зброї, яку вони поставили Україні. Це питання стосується дотримання міжнародного права, та права України обороняти себе. Саме Росія атакувала Україну, і Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що Росія завдає ударів по Україні з російської території, з використанням артилерії і ракет, концентруючи там свої війська. Це, безумовно, робить дуже складним завданням для України захищати себе, якщо вона не має права використовувати наявні розвинуті системи озброєння для відбиття цих атак.

"Тож багато країн Альянсу вже уточнили свою позицію, та дійшли висновку, що Україна може використовувати зброю, яку отримала, для самооборони, включаючи враження військових цілей в самій Росі. Ми очікуємо, що це буде здійснюватися відповідно до міжнародного права та відповідальним шляхом", - наголосив керівник НАТО.

Він не став коментувати удари України по російських радарних станціях на території Російської Федерації, зауваживши, що не буде вдаватися до деталізації щодо використання Україною зброї. Головним принципом, за його словами, є те, щоб ця зброя використовувалася відповідально.

Нагадаємо, днями стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини.

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