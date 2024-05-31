Країни НАТО мають узгодити довготривалу військову та фінансову допомогу Україні до саміту у Вашингтоні, - Столтенберг

Союзники по НАТО повинні надати довгострокову військову підтримку Україні з багаторічними фінансовими зобов’язаннями, включаючи координацію постачань озброєнь.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я очікую, що будуть нові рішення під час саміту, коли йдеться про допомогу Україні в обороні проти російської агресії. Це буде стосуватися більшої ролі НАТО в координації поставок зброї й боєприпасів, у наданні тренування для українських військових. Я також запропонував нові фінансові внески, щоб забезпечити більшу довгострокову передбачуваність, щоб уникнути того, що ми бачили протягом минулих місяців, коли були певні провали та затримки у постачанні", - зазначив він.

Столтенберг зауважив, що такі затримки з постачаннями дуже ускладнюють захист українців від російської агресії.

"Були серйозні затримки у поставках боєприпасів від союзників по НАТО. Зараз це вирішено. Але для того, щоб надати більше передбачуваності та забезпечити більш тверду підтримку, я очікую, що це - координація поставок та багаторічні фінансові зобов’язання, - буде зроблено до саміту", - наголосив генсек НАТО.

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