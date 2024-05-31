Столтенберг предложил выделять 40 млрд евро на военную помощь Украине каждый год
Союзники по НАТО должны обеспечивать выделение 40 млрд евро на помощь Украине ежегодно так долго, как это будет необходимо.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после неформального заседания министров иностранных дел стран - членов Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я предложил, чтобы союзники взяли на себя годовые финансовые обязательства по Украине. С начала полномасштабной войны в 2022-м, союзники предоставили около EUR40 млрд военной помощи Украине ежегодно. Мы должны обеспечивать по крайней мере этот уровень поддержки ежегодно так долго, как это необходимо. Я также предложил, чтобы союзники разделили эту нагрузку поровну. Это улучшит ответственность и предоставит Украине предсказуемости, которая нужна ей для долгосрочного планирования", - пояснил он.
Генсек НАТО убежден, что Альянс должен играть большую координационную роль в поставке оборудования и обучения Украине.
"Практически вся военная помощь Украине - 99% - идет от союзников по НАТО. Поэтому есть смысл, чтобы в этих усилиях НАТО играло большую роль. Это позволит нам использовать структуру НАТО, поставить нашу поддержку на устойчивую основу, предоставляя больше предсказуемости Киеву и решая как немедленные, так и долгосрочные потребности", - сказал Столтенберг.
Он констатировал, что "мы все хотим остановить эту войну".
"Но парадокс в том, чем лучше мы приготовимся к долгому пути, тем быстрее эта война закончится. Россия должна понять, что она не сможет нас переждать", - подытожил он.
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