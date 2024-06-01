НАТО спроможне і готове захистити всіх союзників по Альянсу. Східний фланг посилюється ППО, - Столтенберг
Члени НАТО мають "багато можливостей" для посилення оборони східного флангу, зокрема й засобами ППО. Країни інвестують більше коштів у протиповітряну оборону.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу, а Сполучені Штати, які є членом Альянсу, на сьогодні є "найсильнішою військовою державою у світі".
"Також ми погодили нові витрати на оборону. Ми стали амбіційнішими, бо живемо в більш небезпечному світі. Отже, необхідно інвестувати більше, щоб відповідати вимогам, які випливають із нових витрат на оборону. Це також враховує більше інвестицій у протиповітряну оборону", - сказав генсек НАТО.
Столтенберг зазначив, що союзники погодилися придбати або поставити на озброєння ще 700 винищувачів п’ятого покоління.
"Це дуже потужні системи для протиповітряної оборони. Німеччина та Сполучені Штати щойно погодилися збудувати новий завод із виробництва ракет Patriot у Німеччині. Чимало інших союзників нарощують виробництво. Тож буде більше, і ми більше вкладаємо, зокрема, в ППО", - зауважив він.
Генсек НАТО додав, що в Альянсі за останні кілька років подвоїлась кількість союзників, що витрачають 2% ВВП на оборону.
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То-то ви ріденько під себе ходите через кацапські "ескалації". Від могутності...
Завтра на место буйков станет кацапский корабль.
700 самолетов его будут бомбить?
НАТО спроможне і готове...?! Сказав євнух...
А тим часом Путін безкарно методично тотально руйнує Україну і нарощує, нарощує. Чому? Тому що в Кремля є вірні партнери союзники і не тільки в Ірані, Північній Кореї, а в тому ж НАТО, ЄС, в ООН, МАГАТЕ... у Вашінгтоні - хто куплений, хто боїться, кому байдуже.
А папа з Риму взагалі без всякого властивого його сану лукавства і фарисейства, - адвокат і ангел хранитель Путіна...
А хто ще має оберігати зло, як не папа з Риму...
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що в ніч проти 1 червня залучало свою авіацію та авіацію союзників у зв'язку з загрозою російських ракетних ударів по території України.
"Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", - зазначили в оперативному командуванні Війська Польського.
Розгортання польської та союзної авіації припинилось до 6:00, коли рівень загрози ракетних ударів російської авіації по території України знизився.
"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - запевнили там.
Як люди обтяжені владою не можуть зрозуміти, що відбиватися від загрози власній домівці і власному життю треба починати на достатній відстані, а не біля власних дверей, дверей достатньо хлипких, якщо чесно?
Всі ці мантри не від сили, а від неусвідомоення своєї відповідальності.
Страшна річ, вбивча.
Гановна Європа, той хто марить пограбуваннями осель на Донбасі і в салах України, більш за все марить можливістю грабувати вагі оселі і отримати гматок землі не у щруйновпному Вовчанську, а в зруйнованому Берліні, Каннах і на худий кінець в підкореному Будапешті, бо ваші оселі НАБАГАТО ЖИРНІШІ ніж українські. Майте це на увазі. Бо це і є найбільша мотивація росіян.