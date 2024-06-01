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НАТО спроможне і готове захистити всіх союзників по Альянсу. Східний фланг посилюється ППО, - Столтенберг

Єнс Столтенберг про захист східного флангу НАТО

Члени НАТО мають "багато можливостей" для посилення оборони східного флангу, зокрема й засобами ППО. Країни інвестують більше коштів у протиповітряну оборону.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу, а Сполучені Штати, які є членом Альянсу, на сьогодні є "найсильнішою військовою державою у світі".

"Також ми погодили нові витрати на оборону. Ми стали амбіційнішими, бо живемо в більш небезпечному світі. Отже, необхідно інвестувати більше, щоб відповідати вимогам, які випливають із нових витрат на оборону. Це також враховує більше інвестицій у протиповітряну оборону", - сказав генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг запропонував виділяти 40 млрд євро на військову допомогу Україні щороку

Столтенберг зазначив, що союзники погодилися придбати або поставити на озброєння ще 700 винищувачів п’ятого покоління.

"Це дуже потужні системи для протиповітряної оборони. Німеччина та Сполучені Штати щойно погодилися збудувати новий завод із виробництва ракет Patriot у Німеччині. Чимало інших союзників нарощують виробництво. Тож буде більше, і ми більше вкладаємо, зокрема, в ППО", - зауважив він.

Генсек НАТО додав, що в Альянсі за останні кілька років подвоїлась кількість союзників, що витрачають 2% ВВП на оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО ще не погодилися координувати постачання військової допомоги Україні, але вже досягнуто значного прогресу, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6441) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+4
...на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу...

То-то ви ріденько під себе ходите через кацапські "ескалації". Від могутності...
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01.06.2024 08:59
+4
700 літаків тільки 5 покоління!І це тільки плюс до цих тисяч що вже є!!!Я вже промовчу про 4 покоління,4+,їх там взагалі не порахувати.А нам кільканадцять Ф 16 роками дають,ніяк не дадуть....
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01.06.2024 09:07
+3
НАТО спроможне і готове захистити всіх союзників по Альянсу. Східний фланг посилюється ППО, - Столтенберг

НАТО спроможне і готове...?! Сказав євнух...

А тим часом Путін безкарно методично тотально руйнує Україну і нарощує, нарощує. Чому? Тому що в Кремля є вірні партнери союзники і не тільки в Ірані, Північній Кореї, а в тому ж НАТО, ЄС, в ООН, МАГАТЕ... у Вашінгтоні - хто куплений, хто боїться, кому байдуже.

А папа з Риму взагалі без всякого властивого його сану лукавства і фарисейства, - адвокат і ангел хранитель Путіна...

А хто ще має оберігати зло, як не папа з Риму...
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01.06.2024 09:23
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...на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу...

То-то ви ріденько під себе ходите через кацапські "ескалації". Від могутності...
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01.06.2024 08:59 Відповісти
700 літаків тільки 5 покоління!І це тільки плюс до цих тисяч що вже є!!!Я вже промовчу про 4 покоління,4+,їх там взагалі не порахувати.А нам кільканадцять Ф 16 роками дають,ніяк не дадуть....
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01.06.2024 09:07 Відповісти
700 літаків не могли вернуть украденные буйки на реке.
Завтра на место буйков станет кацапский корабль.
700 самолетов его будут бомбить?
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01.06.2024 10:11 Відповісти
Та бачу їхню бойовитісь.Можуть хіба що повернутиь задом і вистрілити два рази
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01.06.2024 10:36 Відповісти
якби росія раптом почала розвалюватись, то тоді вже і зброї не буде потрібно, бо загрози вже не буде.
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01.06.2024 09:14 Відповісти
'росія' вже колись розвалювалася, бо совок був практично розширеною росією, і зброя стала дуже необхідна через 20 років.
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01.06.2024 09:24 Відповісти
теж вірно.
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01.06.2024 10:11 Відповісти
Зараз там навряд чи є чому відвалюватись,все перемішане,склеєєне дідоваєвальством,ностальгією за совком,ненавистю до всіх навколо,і жадобою реваншу.І центробіжних тенденцій поки що не видно
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01.06.2024 10:42 Відповісти
Не довіряють нам.Вибрали б януковича,чи ще якесь прокацапське опудало,і воно б позливало все кацапам і вже.І що в такому випадку робити натівцям???Тільки не кажіть що це неможливо.Наш народ кого завгодно може здивувати,навіть себе самого
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01.06.2024 09:22 Відповісти
В Болгарії навіть зараз половина населення любить росію і путіна. В Франції велика частина населення вважає, що знаходиться в окупації США. Натівці якось живуть з цим усім.
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01.06.2024 09:28 Відповісти
Не порівнюйте,там немає спільного кордону
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01.06.2024 10:38 Відповісти
А нам старий мотлох роками тягнуть не хочуть передати..
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01.06.2024 09:22 Відповісти
НАТО спроможне і готове захистити всіх союзників по Альянсу. Східний фланг посилюється ППО, - Столтенберг

НАТО спроможне і готове...?! Сказав євнух...

А тим часом Путін безкарно методично тотально руйнує Україну і нарощує, нарощує. Чому? Тому що в Кремля є вірні партнери союзники і не тільки в Ірані, Північній Кореї, а в тому ж НАТО, ЄС, в ООН, МАГАТЕ... у Вашінгтоні - хто куплений, хто боїться, кому байдуже.

А папа з Риму взагалі без всякого властивого його сану лукавства і фарисейства, - адвокат і ангел хранитель Путіна...

А хто ще має оберігати зло, як не папа з Риму...
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01.06.2024 09:23 Відповісти
"Він() нагадав, що на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу, а Сполучені Штати, які є членом Альянсу, на сьогодні є "найсильнішою військовою державою у світі"(с)...это лишний раз подтверждает всю сцыкливость НАТы...
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01.06.2024 09:38 Відповісти
Нато фуято, а світ окуповує темрява нажаль. Такій наті, яка зараз ледве дригається, залишилося недовго.
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01.06.2024 09:44 Відповісти
В НАТО є Угорщина і цим все сказано, захищайтесь скільки завгодно.
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01.06.2024 09:44 Відповісти
У Польщі відзвітували про "довгу і напружену ніч" для своєї ППО через удари по Україні

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що в ніч проти 1 червня залучало свою авіацію та авіацію союзників у зв'язку з загрозою російських ракетних ударів по території України.


"Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", - зазначили в оперативному командуванні Війська Польського.

Розгортання польської та союзної авіації припинилось до 6:00, коли рівень загрози ракетних ударів російської авіації по території України знизився.

"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - запевнили там.
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01.06.2024 10:22 Відповісти
Просто посміховисько дике і безглузде(
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01.06.2024 10:48 Відповісти
Дивна ситуація, чомусь, раніше, я вважала, що на таких значущих посадах на Заході, знаходяться виключно серьозні і далекоглядні люди, професіонали своєї справи, люди, які чітко бачать на десять крлків вперед результат кожного їх кроку або бездіяльності. Але це виявилось маренням, дешевим коміксом, який з реальним станом речей НЕ МАЄ нічого спільного!!!!
Як люди обтяжені владою не можуть зрозуміти, що відбиватися від загрози власній домівці і власному життю треба починати на достатній відстані, а не біля власних дверей, дверей достатньо хлипких, якщо чесно?
Всі ці мантри не від сили, а від неусвідомоення своєї відповідальності.
Страшна річ, вбивча.
Гановна Європа, той хто марить пограбуваннями осель на Донбасі і в салах України, більш за все марить можливістю грабувати вагі оселі і отримати гматок землі не у щруйновпному Вовчанську, а в зруйнованому Берліні, Каннах і на худий кінець в підкореному Будапешті, бо ваші оселі НАБАГАТО ЖИРНІШІ ніж українські. Майте це на увазі. Бо це і є найбільша мотивація росіян.
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01.06.2024 10:47 Відповісти
Вы пробовали это сделать? Или сказать, ради сказать!?
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01.06.2024 11:06 Відповісти
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01.06.2024 11:49 Відповісти
 
 