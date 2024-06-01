НАТО спроможне і готове захистити всіх союзників по Альянсу. Східний фланг посилюється ППО, - Столтенберг

Члени НАТО мають "багато можливостей" для посилення оборони східного флангу, зокрема й засобами ППО. Країни інвестують більше коштів у протиповітряну оборону.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу, а Сполучені Штати, які є членом Альянсу, на сьогодні є "найсильнішою військовою державою у світі".

"Також ми погодили нові витрати на оборону. Ми стали амбіційнішими, бо живемо в більш небезпечному світі. Отже, необхідно інвестувати більше, щоб відповідати вимогам, які випливають із нових витрат на оборону. Це також враховує більше інвестицій у протиповітряну оборону", - сказав генсек НАТО.

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Столтенберг зазначив, що союзники погодилися придбати або поставити на озброєння ще 700 винищувачів п’ятого покоління.

"Це дуже потужні системи для протиповітряної оборони. Німеччина та Сполучені Штати щойно погодилися збудувати новий завод із виробництва ракет Patriot у Німеччині. Чимало інших союзників нарощують виробництво. Тож буде більше, і ми більше вкладаємо, зокрема, в ППО", - зауважив він.

Генсек НАТО додав, що в Альянсі за останні кілька років подвоїлась кількість союзників, що витрачають 2% ВВП на оборону.

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