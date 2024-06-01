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НАТО (8633) Столтенберг (1619)

НАТО способна и готова защитить всех союзников по Альянсу. Восточный фланг усиливается ПВО, - Столтенберг

Єнс Столтенберг про захист східного флангу НАТО

Члены НАТО имеют "много возможностей" для усиления обороны восточного фланга, в том числе, и средствами ПВО. Страны инвестируют больше средств в противовоздушную оборону.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на страны НАТО приходится 50% военной мощи мира, а Соединенные Штаты, которые являются членом Альянса, на сегодня являются "сильнейшей военной державой в мире".

"Также мы согласовали новые расходы на оборону. Мы стали более амбициозными, потому что живем в более опасном мире. Следовательно, необходимо инвестировать больше, чтобы соответствовать требованиям, которые вытекают из новых расходов на оборону. Это также учитывает больше инвестиций в противовоздушную оборону", - сказал генсек НАТО.

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Столтенберг отметил, что союзники согласились приобрести или поставить на вооружение еще 700 истребителей пятого поколения.

"Это очень мощные системы для противовоздушной обороны. Германия и Соединенные Штаты только что согласились построить новый завод по производству ракет Patriot в Германии. Многие другие союзники наращивают производство. Поэтому будет больше, и мы больше вкладываем, в частности, в ПВО", - отметил он.

Генсек НАТО добавил, что в Альянсе за последние несколько лет удвоилось количество союзников, которые тратят 2% ВВП на оборону.

Также читайте: В НАТО еще не согласились координировать поставки военной помощи Украине, но уже достигнут значительный прогресс, - Столтенберг
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Топ комментарии
+4
...на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу...

То-то ви ріденько під себе ходите через кацапські "ескалації". Від могутності...
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01.06.2024 08:59
+4
700 літаків тільки 5 покоління!І це тільки плюс до цих тисяч що вже є!!!Я вже промовчу про 4 покоління,4+,їх там взагалі не порахувати.А нам кільканадцять Ф 16 роками дають,ніяк не дадуть....
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01.06.2024 09:07
+3
НАТО спроможне і готове захистити всіх союзників по Альянсу. Східний фланг посилюється ППО, - Столтенберг

НАТО спроможне і готове...?! Сказав євнух...

А тим часом Путін безкарно методично тотально руйнує Україну і нарощує, нарощує. Чому? Тому що в Кремля є вірні партнери союзники і не тільки в Ірані, Північній Кореї, а в тому ж НАТО, ЄС, в ООН, МАГАТЕ... у Вашінгтоні - хто куплений, хто боїться, кому байдуже.

А папа з Риму взагалі без всякого властивого його сану лукавства і фарисейства, - адвокат і ангел хранитель Путіна...

А хто ще має оберігати зло, як не папа з Риму...
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01.06.2024 09:23
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...на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу...

То-то ви ріденько під себе ходите через кацапські "ескалації". Від могутності...
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01.06.2024 08:59 Ответить
700 літаків тільки 5 покоління!І це тільки плюс до цих тисяч що вже є!!!Я вже промовчу про 4 покоління,4+,їх там взагалі не порахувати.А нам кільканадцять Ф 16 роками дають,ніяк не дадуть....
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01.06.2024 09:07 Ответить
700 літаків не могли вернуть украденные буйки на реке.
Завтра на место буйков станет кацапский корабль.
700 самолетов его будут бомбить?
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01.06.2024 10:11 Ответить
Та бачу їхню бойовитісь.Можуть хіба що повернутиь задом і вистрілити два рази
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01.06.2024 10:36 Ответить
якби росія раптом почала розвалюватись, то тоді вже і зброї не буде потрібно, бо загрози вже не буде.
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01.06.2024 09:14 Ответить
'росія' вже колись розвалювалася, бо совок був практично розширеною росією, і зброя стала дуже необхідна через 20 років.
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01.06.2024 09:24 Ответить
теж вірно.
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01.06.2024 10:11 Ответить
Зараз там навряд чи є чому відвалюватись,все перемішане,склеєєне дідоваєвальством,ностальгією за совком,ненавистю до всіх навколо,і жадобою реваншу.І центробіжних тенденцій поки що не видно
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01.06.2024 10:42 Ответить
Не довіряють нам.Вибрали б януковича,чи ще якесь прокацапське опудало,і воно б позливало все кацапам і вже.І що в такому випадку робити натівцям???Тільки не кажіть що це неможливо.Наш народ кого завгодно може здивувати,навіть себе самого
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01.06.2024 09:22 Ответить
В Болгарії навіть зараз половина населення любить росію і путіна. В Франції велика частина населення вважає, що знаходиться в окупації США. Натівці якось живуть з цим усім.
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01.06.2024 09:28 Ответить
Не порівнюйте,там немає спільного кордону
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01.06.2024 10:38 Ответить
А нам старий мотлох роками тягнуть не хочуть передати..
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01.06.2024 09:22 Ответить
НАТО спроможне і готове захистити всіх союзників по Альянсу. Східний фланг посилюється ППО, - Столтенберг

НАТО спроможне і готове...?! Сказав євнух...

А тим часом Путін безкарно методично тотально руйнує Україну і нарощує, нарощує. Чому? Тому що в Кремля є вірні партнери союзники і не тільки в Ірані, Північній Кореї, а в тому ж НАТО, ЄС, в ООН, МАГАТЕ... у Вашінгтоні - хто куплений, хто боїться, кому байдуже.

А папа з Риму взагалі без всякого властивого його сану лукавства і фарисейства, - адвокат і ангел хранитель Путіна...

А хто ще має оберігати зло, як не папа з Риму...
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01.06.2024 09:23 Ответить
"Він() нагадав, що на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу, а Сполучені Штати, які є членом Альянсу, на сьогодні є "найсильнішою військовою державою у світі"(с)...это лишний раз подтверждает всю сцыкливость НАТы...
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01.06.2024 09:38 Ответить
Нато фуято, а світ окуповує темрява нажаль. Такій наті, яка зараз ледве дригається, залишилося недовго.
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01.06.2024 09:44 Ответить
В НАТО є Угорщина і цим все сказано, захищайтесь скільки завгодно.
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01.06.2024 09:44 Ответить
У Польщі відзвітували про "довгу і напружену ніч" для своєї ППО через удари по Україні

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що в ніч проти 1 червня залучало свою авіацію та авіацію союзників у зв'язку з загрозою російських ракетних ударів по території України.


"Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", - зазначили в оперативному командуванні Війська Польського.

Розгортання польської та союзної авіації припинилось до 6:00, коли рівень загрози ракетних ударів російської авіації по території України знизився.

"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - запевнили там.
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01.06.2024 10:22 Ответить
Просто посміховисько дике і безглузде(
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01.06.2024 10:48 Ответить
Дивна ситуація, чомусь, раніше, я вважала, що на таких значущих посадах на Заході, знаходяться виключно серьозні і далекоглядні люди, професіонали своєї справи, люди, які чітко бачать на десять крлків вперед результат кожного їх кроку або бездіяльності. Але це виявилось маренням, дешевим коміксом, який з реальним станом речей НЕ МАЄ нічого спільного!!!!
Як люди обтяжені владою не можуть зрозуміти, що відбиватися від загрози власній домівці і власному життю треба починати на достатній відстані, а не біля власних дверей, дверей достатньо хлипких, якщо чесно?
Всі ці мантри не від сили, а від неусвідомоення своєї відповідальності.
Страшна річ, вбивча.
Гановна Європа, той хто марить пограбуваннями осель на Донбасі і в салах України, більш за все марить можливістю грабувати вагі оселі і отримати гматок землі не у щруйновпному Вовчанську, а в зруйнованому Берліні, Каннах і на худий кінець в підкореному Будапешті, бо ваші оселі НАБАГАТО ЖИРНІШІ ніж українські. Майте це на увазі. Бо це і є найбільша мотивація росіян.
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01.06.2024 10:47 Ответить
Вы пробовали это сделать? Или сказать, ради сказать!?
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01.06.2024 11:06 Ответить
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01.06.2024 11:49 Ответить
 
 