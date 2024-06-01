НАТО способна и готова защитить всех союзников по Альянсу. Восточный фланг усиливается ПВО, - Столтенберг
Члены НАТО имеют "много возможностей" для усиления обороны восточного фланга, в том числе, и средствами ПВО. Страны инвестируют больше средств в противовоздушную оборону.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что на страны НАТО приходится 50% военной мощи мира, а Соединенные Штаты, которые являются членом Альянса, на сегодня являются "сильнейшей военной державой в мире".
"Также мы согласовали новые расходы на оборону. Мы стали более амбициозными, потому что живем в более опасном мире. Следовательно, необходимо инвестировать больше, чтобы соответствовать требованиям, которые вытекают из новых расходов на оборону. Это также учитывает больше инвестиций в противовоздушную оборону", - сказал генсек НАТО.
Столтенберг отметил, что союзники согласились приобрести или поставить на вооружение еще 700 истребителей пятого поколения.
"Это очень мощные системы для противовоздушной обороны. Германия и Соединенные Штаты только что согласились построить новый завод по производству ракет Patriot в Германии. Многие другие союзники наращивают производство. Поэтому будет больше, и мы больше вкладываем, в частности, в ПВО", - отметил он.
Генсек НАТО добавил, что в Альянсе за последние несколько лет удвоилось количество союзников, которые тратят 2% ВВП на оборону.
Пожалуйста, подождите...
То-то ви ріденько під себе ходите через кацапські "ескалації". Від могутності...
Завтра на место буйков станет кацапский корабль.
700 самолетов его будут бомбить?
НАТО спроможне і готове...?! Сказав євнух...
А тим часом Путін безкарно методично тотально руйнує Україну і нарощує, нарощує. Чому? Тому що в Кремля є вірні партнери союзники і не тільки в Ірані, Північній Кореї, а в тому ж НАТО, ЄС, в ООН, МАГАТЕ... у Вашінгтоні - хто куплений, хто боїться, кому байдуже.
А папа з Риму взагалі без всякого властивого його сану лукавства і фарисейства, - адвокат і ангел хранитель Путіна...
А хто ще має оберігати зло, як не папа з Риму...
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що в ніч проти 1 червня залучало свою авіацію та авіацію союзників у зв'язку з загрозою російських ракетних ударів по території України.
"Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", - зазначили в оперативному командуванні Війська Польського.
Розгортання польської та союзної авіації припинилось до 6:00, коли рівень загрози ракетних ударів російської авіації по території України знизився.
"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - запевнили там.
Як люди обтяжені владою не можуть зрозуміти, що відбиватися від загрози власній домівці і власному життю треба починати на достатній відстані, а не біля власних дверей, дверей достатньо хлипких, якщо чесно?
Всі ці мантри не від сили, а від неусвідомоення своєї відповідальності.
Страшна річ, вбивча.
Гановна Європа, той хто марить пограбуваннями осель на Донбасі і в салах України, більш за все марить можливістю грабувати вагі оселі і отримати гматок землі не у щруйновпному Вовчанську, а в зруйнованому Берліні, Каннах і на худий кінець в підкореному Будапешті, бо ваші оселі НАБАГАТО ЖИРНІШІ ніж українські. Майте це на увазі. Бо це і є найбільша мотивація росіян.