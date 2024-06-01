НАТО способна и готова защитить всех союзников по Альянсу. Восточный фланг усиливается ПВО, - Столтенберг

Члены НАТО имеют "много возможностей" для усиления обороны восточного фланга, в том числе, и средствами ПВО. Страны инвестируют больше средств в противовоздушную оборону.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на страны НАТО приходится 50% военной мощи мира, а Соединенные Штаты, которые являются членом Альянса, на сегодня являются "сильнейшей военной державой в мире".

"Также мы согласовали новые расходы на оборону. Мы стали более амбициозными, потому что живем в более опасном мире. Следовательно, необходимо инвестировать больше, чтобы соответствовать требованиям, которые вытекают из новых расходов на оборону. Это также учитывает больше инвестиций в противовоздушную оборону", - сказал генсек НАТО.

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Столтенберг отметил, что союзники согласились приобрести или поставить на вооружение еще 700 истребителей пятого поколения.

"Это очень мощные системы для противовоздушной обороны. Германия и Соединенные Штаты только что согласились построить новый завод по производству ракет Patriot в Германии. Многие другие союзники наращивают производство. Поэтому будет больше, и мы больше вкладываем, в частности, в ПВО", - отметил он.

Генсек НАТО добавил, что в Альянсе за последние несколько лет удвоилось количество союзников, которые тратят 2% ВВП на оборону.

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