Столтенберг разочарован отказом Китая от участия в Глобальном саммите мира: Нельзя одновременно поддерживать отношения с НАТО и Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг разочарован тем, что Китай не будет участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом он заявил в интервью NDR, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал "досадным" заявление Китая об отказе от участия в Саммите.

"Я считаю, что мирная конференция является важной платформой для обсуждения пути к длительному миру в Украине", - отметил он.

По его словам, на встрече можно было говорить о "кирпичиках", которые обеспечивают долгосрочный и справедливый мир в Украине: "Это и ядерная безопасность, и восстановление Украины, и такие вопросы, как экспорт зерна".

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Отказ от участия соответствует предыдущему поведению китайской стороны, добавил он.

Также Столтенберг раскритиковал Китай за поддержку российской военной экономики с начала полномасштабного вторжения.

"Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками по НАТО. В то же время он является важнейшим сторонником войны России против Украины, самой большой и непосредственной угрозы безопасности, с которой мы сталкиваемся здесь, в Европе. Конечно, Китай не может иметь и то, и другое одновременно", - подытожил генсек НАТО.

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Китая не будет на Глобальном саммите мира

По данным СМИ, Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который в следующем месяце состоится в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без позитива воспринимает этот факт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.

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