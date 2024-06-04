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Столтенберг разочарован отказом Китая от участия в Глобальном саммите мира: Нельзя одновременно поддерживать отношения с НАТО и Россией

Столтенберг розчарований відсутністю Китаю на Глобальному саміті миру

Генсек НАТО Йенс Столтенберг разочарован тем, что Китай не будет участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом он заявил в интервью NDR, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал "досадным" заявление Китая об отказе от участия в Саммите.

"Я считаю, что мирная конференция является важной платформой для обсуждения пути к длительному миру в Украине", - отметил он.

По его словам, на встрече можно было говорить о "кирпичиках", которые обеспечивают долгосрочный и справедливый мир в Украине: "Это и ядерная безопасность, и восстановление Украины, и такие вопросы, как экспорт зерна".

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Отказ от участия соответствует предыдущему поведению китайской стороны, добавил он.

Также Столтенберг раскритиковал Китай за поддержку российской военной экономики с начала полномасштабного вторжения.

"Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками по НАТО. В то же время он является важнейшим сторонником войны России против Украины, самой большой и непосредственной угрозы безопасности, с которой мы сталкиваемся здесь, в Европе. Конечно, Китай не может иметь и то, и другое одновременно", - подытожил генсек НАТО.

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Китая не будет на Глобальном саммите мира

По данным СМИ, Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который в следующем месяце состоится в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без позитива воспринимает этот факт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.

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Автор: 

Китай (2971) Столтенберг Йенс (1620) глобальный саммит мира (273)


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А у чому проблема? Нехай нато не підтримує відносини з кетаєм, ділов куча
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04.06.2024 16:59 Ответить
Якщо усвідомити, що китай - ворог, тоді і розчарування пройде.
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04.06.2024 16:59 Ответить
До сорому НАТО, тезу Столтенберга про неможливість мостити сраку на два стільця спростовує кремлівський членосмок Орбан.
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04.06.2024 17:04 Ответить
Для всіх хто підтримував комуняк.
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04.06.2024 17:25 Ответить
Значить треба канапатити Китай санкціями.
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04.06.2024 17:49 Ответить
А як же Туреччина, член НАТО який успішно допомагає РФ обходити санкції і не погано з цього прикурює...
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04.06.2024 18:28 Ответить
Не вірю,що той саміт допоможе українцям, а те що допоможе популізму можливо. Херня то все.
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04.06.2024 18:41 Ответить
>>Нельзя одновременно поддерживать отношения с НАТО и Россией>> Logichno, prosto mezhdu NATO i russnjoij Kitaij vibral russnju, chto tozhe logichno - NATO Kitaju 'nje po zubam', a russnja uzhe 'djevochka na pobegushkax'.
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04.06.2024 21:33 Ответить
Кажу в тисячний раз, Китай треба повернути в 90 роки, ніяких технологій, ніяких фабрик від західних фірм, і хай собі крутяться як хотять, від них одни проблеми!!!
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04.06.2024 21:57 Ответить
 
 