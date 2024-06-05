Таиланд примет участие в Глобальном саммите мира

Таиланд будет участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня текущего года. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Thai PBS.

Источник издания утверждает, что Таиланд на саммите будет представлять заместитель министра иностранных дел Русс Джаличандра.

Кроме этого Таиланд выразил поддержку всем инициативам, направленным на скорейшее и мирное урегулирование ситуации в Украине.

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Китая не будет на Глобальном саммите мира

По данным СМИ, Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который пройдет в июне в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без позитива воспринимает этот факт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.

Байдена не будет на Глобальном саммите мира

Как сообщалось, на Глобальный саммит мира от США поедет вице-президент Гаррис и советник по нацбезопасности Салливан. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, участие в Глобальном саммите мира Харрис вместо Байдена не умаляет уровня поддержки Украины со стороны США,