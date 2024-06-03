На Глобальный саммит мира от США поедет вице-президент Харрис и советник по нацбезопасности Салливан
США определились с представительством на Глобальном саммите мира: поедут вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена.
"Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена-Харрис поддержке усилий Украины относительно обеспечения справедливого и длительного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН", - говорится в заявлении.
Вместе с ней в Люцерн поедет советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Они будут вдвоем представлять на саммите Соединенные Штаты.
Глобальний саміт миру
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.
Пожалуйста, подождите...
У Камали Гарріс, хоча вона всім розказує, що є афроамериканкою, прапрапрадід - теж ірландець, який 180 років тому був плантатором-рабовласником на Ямайці. Прізвище його було Браун, і на його честь назвали місто на північному узбережжі Ямайки, - Браунтаун. Це місто існує і досі, і саме з нього родом батько Камали Гарріс, - ямайський мулат з багатої сім'ї нащадків плантаторів. Матір Камали за національністю тамілка (народ на півдні Індії з дравідської мовної сім'ї).
Чому не послали Блінкіна? Саліван це тільки «радник»… такій собі Ермак…
Взагалі не поява Байдена, Сі ( пониження рівня) це виглядае як »дія проти» української ініціативи.
Усьо пропало. сі сказав сосі, джо не приїжджо.
До речі, у Камали є харизма і це надасть саміту, якщо можна так сказати, вагомості.