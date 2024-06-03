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США (24834) Харрис (122) глобальный саммит мира (273)

На Глобальный саммит мира от США поедет вице-президент Харрис и советник по нацбезопасности Салливан

Камала Гарріс

США определились с представительством на Глобальном саммите мира: поедут вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена.

"Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена-Харрис поддержке усилий Украины относительно обеспечения справедливого и длительного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН", - говорится в заявлении.

Вместе с ней в Люцерн поедет советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Они будут вдвоем представлять на саммите Соединенные Штаты.

Читайте также: На Глобальном саммите мира Индия будет представлена ​​секретарем МИД или заместителем советника по национальной безопасности, - Hindustan Times

Глобальний саміт миру

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.
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Топ комментарии
+12
зеленский, кого ты хочешь нае бать, пыжась что ты ещё президент. Ты просрочка воняющая, как таракан и ху йло. И другие президенты тебе на дипломатическом языке это тупому объясняют
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03.06.2024 18:48
+4
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/06/2/7187269/ Зеленський: Є шанс, що Байден приїде на Саміт миру

Усьо пропало. сі сказав сосі, джо не приїжджо.
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03.06.2024 18:51
+3
это ноль
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03.06.2024 19:10
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салливан неоднозначная фигура_)
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03.06.2024 18:38 Ответить
В Білому домі - ірландська мафія. Байден - ірландець, Салліван - ірландець.
У Камали Гарріс, хоча вона всім розказує, що є афроамериканкою, прапрапрадід - теж ірландець, який 180 років тому був плантатором-рабовласником на Ямайці. Прізвище його було Браун, і на його честь назвали місто на північному узбережжі Ямайки, - Браунтаун. Це місто існує і досі, і саме з нього родом батько Камали Гарріс, - ямайський мулат з багатої сім'ї нащадків плантаторів. Матір Камали за національністю тамілка (народ на півдні Індії з дравідської мовної сім'ї).
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03.06.2024 19:27 Ответить
Худшу команду взагалі важко уявити…

Чому не послали Блінкіна? Саліван це тільки «радник»… такій собі Ермак…

Взагалі не поява Байдена, Сі ( пониження рівня) це виглядае як »дія проти» української ініціативи.
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03.06.2024 20:41 Ответить
Хоч побалакають
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03.06.2024 18:43 Ответить
Головне Камалу не розсмішити, бо весь форум розбіжиться.
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03.06.2024 18:43 Ответить
зеленский, кого ты хочешь нае бать, пыжась что ты ещё президент. Ты просрочка воняющая, как таракан и ху йло. И другие президенты тебе на дипломатическом языке это тупому объясняют
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03.06.2024 18:48 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/06/2/7187269/ Зеленський: Є шанс, що Байден приїде на Саміт миру

Усьо пропало. сі сказав сосі, джо не приїжджо.
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03.06.2024 18:51 Ответить
байден як завжди грає на пуйла
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03.06.2024 18:53 Ответить
Не Байден. Саліван/Бернс ( та Трамп)грають на ху&ла…
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03.06.2024 20:45 Ответить
Ну всё, через две недели точно будет мир обезпечен
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03.06.2024 18:56 Ответить
Пішло нах.. звідси каzапаське лайно.
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03.06.2024 19:07 Ответить
It's not worth while.
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03.06.2024 18:59 Ответить
Even more so! Sometimes a cold drink is tripled, so you will bring a person with an overheated head to his senses.
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03.06.2024 19:49 Ответить
Це зрада чи перемога ?
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03.06.2024 18:59 Ответить
это ноль
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03.06.2024 19:10 Ответить
Вистачило би і одного сального Вані.
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03.06.2024 19:00 Ответить
Байден лайно
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03.06.2024 19:05 Ответить
On chto , tebe igrushku atnial ? Nichevo , padazhdi , mama pridiot tebia zabirati , razberiotsa sa vsem .....
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03.06.2024 19:36 Ответить
они-бы ещё бёрнса туда послали... вот почему не Ники Хейли?
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03.06.2024 19:09 Ответить
бо всі прекрасно розуміють, що це пустослівний трьоп на якому наш протермінований шашлик пижитиметься як павлін..... Кому цей саміт потрібен?
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03.06.2024 19:24 Ответить
Саміт то такий концерт на якому не підписують документів .
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03.06.2024 19:45 Ответить
Sullivan - "Ich verstehe Putin". Redhair fkn asshole.
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03.06.2024 19:51 Ответить
Це вагомо. Дійсно, хотілося б, що Джо Байден був присутній, але віце-президент, враховуючи пребвиборчу компанію в Сполучених штатах, можна вважати, що сам Джо.
До речі, у Камали є харизма і це надасть саміту, якщо можна так сказати, вагомості.
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03.06.2024 20:07 Ответить
Тут Зеля молодець, домігся таки!
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03.06.2024 20:22 Ответить
 
 