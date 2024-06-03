107 стран и международных организаций подтвердили участие в Глобальном саммите мира, - Никифоров
Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ
"На сейчас 107 стран и международных организаций подтвердили участие в Саммите мира. Мы говорим о том, что в том или ином виде могут быть представлены Филиппины, Сингапур", - сказал он.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Пожалуйста, подождите...
Надеюсь и "гарантии" подпишут...
Тобто все це шоу заради самореклами простроченого вєчнолєгітімнава ...
Таке собі Глобальне ППР - посиділи, попи@діли, розійшлися. Потоужно, що сказати.
Замість зброї - сходняк.
На завершення- оплати української частки організаційного внеску
станом на 03.06.2024 р. Швейцарія ще не отримала.
Ключові слова - "в тому чи іншому вигляді".
Може бути посол тої чи іншої країни у Швейцарії , а може й ще нижчий ранг - радник посла , а може ще й нижчий рівень - коханець дружини радника посла ... я вже нічому не здивуюсь. Ніякий це не "самміт миру" , а по-факту черговий каламутний ЗЕ-перфоманс .
Вже й старець Байден на це натякнув, коли відмовився приймати участь в цьому каламутному східняку . І віцеПрезидента Камали Харріс не буде. І бразилець , і південоамериканець , і індус , і китаєць , і саудівець ... і ще багато інших реальних керівників країн відмовились від участі в цьому східняку.
А чого тут дивного ? Переважна більшість адекватних керівників країн не хоче зустрічатися з вже нелегитимним Вовой Квартальним, поскільки з 21 травня він вже перетворився по факту в Військогово Диктатора та Узурпатора Влади ! Це напряму читається з Конституції України, яку Зеленський під телекамери та оплески ЗЕотари73% нахабно згвалтував 20 травня 2019 року поклавши руку на Конституцію - я , каже , розпускаю Верховну Раду ... а в Конституції була заборона на це за рік до виборів ( лишалось тоді 5 місяців ).
Але Зеленський хоче на цей швейцарський східняк затягти як можна більше ... щоб ті , хто приїде підтвердили його легитимність як Президента .
Не вийде , Вова ... сбирай манатки - твоя легитимна п'ятирічка по Конституції вже СКІНЧИЛАСЯ. Тікай до Тель-Авіву поки ще це можливо . В Україні ти зі своїй ЗЕбригадой сядете дуже надовго за ваші "досягнення" з 2019 року.
А скільки галасу на телеМарафеті "Єдині новини" було та й зараз є про цей "самміт миру" ! А виходить ПШИК!
Путло , мабуть , надривається зі сміху , дилячись на підготовку ЗЕвладою цього східняка.
Ти , Вова , ще підпиши до "самміту" чергові "угоди безпеки" з Бурунді та Зімбабве - може тоді , нарешті, Путло помре ... зі сміху.
І дуже цікаво, з ким і з чим зібрався миритися ЗЕ?
Зацікавиться козюльками і займати людей своїми дурними ідеями не буде.
І гроши збережуть, і час.
А я до байки приладнав:
Нехай не забувають люди,
Що дурень всюди дурнем буде!
"Цяцькований осел"
Леонід Глібов.
Він знав!
Класика! От звідки це: і про осла, і про дурня?
Так он воно чьо?! В кінцевий момент як винирне кацапський чорт із табакерки, а тут хваць і zilts-узурпатор з терористом, масовим вбивцею і воєнним злочинцем всіх за один стіл усадив