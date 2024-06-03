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Венгрия (1836) Сийярто (296) глобальный саммит мира (273)

Венгрия не планирует участвовать в Глобальном саммите мира: Эта война не является "своей" для Будапешта, - Сийярто

сійярто

В Венгрии заявили, что не видят смысла ехать на Саммит мира в Швейцарию, потому что там не будет представлена Россия. Однако окончательное решение относительно присутствия Венгрии на саммите еще не принято

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью провластному белорусскому изданию ОНТ.

Сийярто подчеркнул, что в Будапеште уважают усилия Швейцарии остановить войну, но они не видят смысла в конференции, если там не будет представлена Россия.

"Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, - стремления к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", - заявил Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что эта война идет между Украиной и Россией, поэтому она не является "своей" для Будапешта.

Сийярто объяснил, что у Венгрии другой подход к российской войне против Украины, поскольку в Европе многие видят опасность и чувствуют себя в состоянии войны, тогда как в Венгрии этого нет.

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"Россия не нападала на нас. Украина не борется за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и на другие государства Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО говорил четко, что ни один из союзников альянса не находится под военной угрозой. Поэтому если мы не находимся под военной угрозой, то почему мы считаем, что это наша война?" - заявил глава венгерского МИД.

Петер Сийярто также повторил свой недавний тезис, что "война приносит очень много разрушений, поэтому мирные переговоры - единственный путь остановить войну".

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
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Топ комментарии
+33
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03.06.2024 07:59
+29
Венгрия традиционно на стороне нацистов. Ничего нового
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03.06.2024 08:06
+23
повітря буде свіжішим...
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03.06.2024 08:01
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03.06.2024 07:59 Ответить
На Бівіса схож.
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03.06.2024 08:51 Ответить
На гітлерівського прихвостня схожий
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03.06.2024 09:19 Ответить
На нацистських агітаційних плакатах «істинними арійцями» зображені були особи схожі на цього ******..
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03.06.2024 10:47 Ответить
хай спитає у кацапів: "чиє Закарпаття ?"
у відповідь почує: "Закарпатьє, канєчна ісконно совєцкоє !"

рібентроп доморощений
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03.06.2024 12:18 Ответить
повітря буде свіжішим...
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03.06.2024 08:01 Ответить
ну так давайте всіх нах, будем самі з собою сидіти розмовляти -- дурка...

Єдиний сенс в цьому саміті був би якби прийшли 100+ країн і сказали б там рашці -- або припиняєте війну, або вам *******.

А так це реально перетворюється в легитізацію зеклоуна
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03.06.2024 09:01 Ответить
Так изначально было понятно что подпевалы ***** не явиться. Или вы думаете если бы даже оно явилось то не продвигало бы тезисы рос.пропаганды?
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03.06.2024 09:19 Ответить
Ага, казав би що то на нього напали, а він жертва, і все перетворилось би на фарс
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03.06.2024 09:22 Ответить
Так там вже 106 країн, чого стогнеш? Тримай конфєтку смоктунець
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03.06.2024 09:20 Ответить
От скажіть, чому ті, хто падкі на російську пропаганду і потім транслюють саме їх наративи, такі безграмотні. Може тому і падкі?

Бо в них як не "нелегитивний", то "легитізація зеклоуна"
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03.06.2024 09:36 Ответить
Він "вчорашній", ще не освоїв перекладач
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03.06.2024 10:41 Ответить
їх сіломіць тягнути, чи як? чи повзати на колінах, ласкаво запрошуючи?... (це безвідносно до цілей та спроможностей цього форуму)
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03.06.2024 21:40 Ответить
Треба, щоб тобі, гніда, пару кинджалів "подарували"або С300. Вибирай.
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03.06.2024 08:02 Ответить
Яйцеголовый ,всегда был подстилкой путина!
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03.06.2024 08:02 Ответить
що заважає вєнгрєє вліца в одкакбє?
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03.06.2024 08:03 Ответить
Сцуть, що грошовий потік дотацій припиниться..
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03.06.2024 08:06 Ответить
Природня серливість заважа.
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03.06.2024 08:22 Ответить
Подібні какцапські смокталки і підтстилки не дуже там і потрібні.
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03.06.2024 08:05 Ответить
ПІСЯ-ЯРТО ФАЙНО СИДИТЬ НА ДВУХ СТІЛЬЦЯХ...МАБУТЬ ПОТРІБНО РОЗХИТАТИ ПІ..ОРАСІВ З ОДНОГО СТІЛЬЦЯ
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03.06.2024 08:05 Ответить
Венгрия традиционно на стороне нацистов. Ничего нового
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03.06.2024 08:06 Ответить
Сейчас он с Путей посоветуется. Может тот скажет: "Едь, послушай, потом расскажешь"...
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03.06.2024 08:10 Ответить
значца уграм не нужен мир !
даешь пуйловские танки на Венгрию !
надо повторить !
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03.06.2024 08:10 Ответить
2 Мировая война на самом деле началась на полгода раньше- с нападения мАдярщины на Карпатскую Украину в марте 1939 г. До этого Германия оккупировала другие страны относительно мирно. мАдяры и тут высрались первыми...
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03.06.2024 08:11 Ответить
У них коротка пам'ять, це дуже зручно.
«Ми не хотіли брати участь у Першій та Другій світових війнах… Ми не дозволимо втягнути угорців у війну втретє» /Орбан, 03 травня, 2024/
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03.06.2024 10:46 Ответить
Кто такой Хорти, это чмо парашное тоже не помнит.
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03.06.2024 12:02 Ответить
Ібанати!
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03.06.2024 08:12 Ответить
Цей саміт, і російський "форум", зрештою покажуть, хто на чиєму боці, а хто вирішив постоять в сторонє.
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03.06.2024 08:12 Ответить
Так і хочеться сказать Сійярто - "Ви або хреста зніміть - або труси натягніть!" Верещали про закінчення війни шляхом мирних перемовин - а від самміту миру відмовляєтеся! А чому? Бо Путін забороняє!
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03.06.2024 08:12 Ответить
Була-б моя воля, я-би всю цю мадьярську срань гнав-би з ЕС та НАТО. Едине, на що здатні ці ******** - це гадити Україні.
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03.06.2024 08:12 Ответить
Кому це цікаво? Йдіть нах,придурки угорські. На всіх кутках верещать про свою важливість. Та пох на вас.
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03.06.2024 08:17 Ответить
Обсереця зелений виродок на тому саміті, як і планував Елдак.
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03.06.2024 08:19 Ответить
Угорці ненавиділи совок за Закарпаття. Тепер черга України. Це глибинне у всіх народів. Ті ж поляки.
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03.06.2024 08:21 Ответить
Проте зкрп угри дрочат на совок 24/7
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03.06.2024 09:10 Ответить
ПІДАР !!
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03.06.2024 08:25 Ответить
Як онуки, тих угорців, що боролися за Свободу Угорщини з московськими танками у 1956 році, зрадили за гроші московські, пам'ять своїх Героїв!!
Гроші московії і посади привладні…..

Такі ж, і в Україні сидять, ригоАНАЛИ з симоненками та мартиненками… та слугами!!
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03.06.2024 08:27 Ответить
Якщо Україна не погонить мітлою ******** із Закарпаття і те безмозгле бидло, що їх підтримує, і, майже не говорить українською мовою, буде точнісінько як на Донбасі.
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03.06.2024 08:28 Ответить
Мразота! Рашистська устілка!
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03.06.2024 08:30 Ответить
То на стороні Гітлера, то на стороні Путіна...
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03.06.2024 08:31 Ответить
Іншими словами: етнічні угорці закарпаття(і не тільки), які воюють з окупантом: ви не угорці. Привіт 128 ГШБр! Ви тепер знаєте мерзоту в обличчя
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03.06.2024 08:41 Ответить
Как они быстро забыли 56 год..
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03.06.2024 08:43 Ответить
Для него будет наверное шоком, но Германию не пригласили на Ялтинскую конференцию в 1945г
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03.06.2024 08:58 Ответить
Зараз прискаче дехто під ніком і заявить "Як ти собі уявляєш саміт щодо досягнення миру і припинення вогню без участі Росії?". І ще назве вас хом'ячком і клоуном
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03.06.2024 10:54 Ответить
Угорщина буде першою країною,яку вишвирнуть із НАТО.
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03.06.2024 09:01 Ответить
Угорщина- троянський кінь рашки в НАТО і ЄС.
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03.06.2024 09:02 Ответить
Тогда, официальный Будапешт и вся Венгрия не есть "своей" для стран всего цивилизованного мира!
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03.06.2024 09:06 Ответить
Мад'ярсткий вилупок, йди з орбаном смоктати пісю ху#ла! 🤬
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03.06.2024 09:14 Ответить
Отже мадярська м**вошка.. Для чого таке ЄС тримати?
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03.06.2024 09:23 Ответить
Трава - зелена, небо - блакитне, мадяри - підараси.

Це аксіоми.
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03.06.2024 09:24 Ответить
То вони прям всираються за етнічних угорців в Україні - переживають за їх права і за це викручуть руки Україні там, де тільки можуть.

А тут раптом забули про своїх українських угорців, і війна вже не "своя"
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03.06.2024 09:31 Ответить
Мад'ярський туалетний папір з венгрів , для кремля ...
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03.06.2024 09:36 Ответить
Ні паскуда, це ваша війна, проти України.
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03.06.2024 09:48 Ответить
...коли буде війна своєю,не встигнете зібрати саміт миру.
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03.06.2024 10:12 Ответить
Magyarország egy buzi!
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03.06.2024 10:19 Ответить
Ну взагалі то там буде саміт миру , а не довбой.бів , то ж угорщина може розслабитись ,, їхати їй нікуди не потрібно .
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03.06.2024 10:27 Ответить
Угорські *****, "троянський кінь" РФ у Європі.
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03.06.2024 11:35 Ответить
Ваша війна, хортисти, ще попереду!
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03.06.2024 12:11 Ответить
У 1956 р в угорців була своя війна під рашистськими танками. Хотят павтарить!
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03.06.2024 14:44 Ответить
потрібно, щоб вони, мад'яри, якось перестали брати участь в самітах Євросоюзу та НАТО...
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03.06.2024 21:18 Ответить
А ще у 2018 році Угорщина була проти розміщення в Берогово окремого батальйону 128-ї Закарпатської гірсько-піхотної бригади. Мовляв там служитимуть місцеві угорці.
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07.06.2024 14:04 Ответить
 
 