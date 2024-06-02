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Новости Война
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Венгрия (1832) россия (92990) Виктор Орбан (426)

Орбан хочет создать в Европарламенте пророссийскую коалицию, чтобы давить на Украину

орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует создать "трансатлантическую коалицию мира" в Европарламенте после того, как там состоятся выборы. Таким образом он хочет давить на Украину относительно проведения мирных переговоров с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут ABC News, 24.hu и Index.hu.

Глава правительства Венгрии сосредоточил свою кампанию по выборам в Европарламент на войне России против Украины.

Так, на "марше мира", который состоялся 1 июня в Будапеште, Орбан отметил, что через неделю на общеевропейских выборах будут соревноваться те, кто готовы воевать с Россией, и те, кто заинтересованы в мире с ней. Венгрия, по его словам, представляет вторую категорию.

"Целью избирательной армии венгров является сохранение мира. Мы являемся самым большим корпусом мира в Европе, самой большой миротворческой силой в Европе. Нам нужно выиграть европейские выборы, чтобы бюрократы в Брюсселе открыли нам ворота города и поспешно ушли", - заявил Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что после победы пророссийских сил в Брюсселе там будет создана "коалиция мира", которую якобы готов будет поддержать Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента США.

Он подчеркнул, что потом "коалиции мира" нужно будет заняться переговорами между РФ и Украиной, ведь, как он считает, "победить Россию невозможно".

Напомним, на днях стало известно, что Венгрия договорилась с Беларусью о строительстве ядерного реактора. Средства на это строительство выделила Россия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о разрешении Украине бить западным оружием по РФ: Это приближает Европу к разрушению
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Топ комментарии
+24
ЕС таке потужне що не може спрвитись із одним придурком який є головою малої і нищої країни - це просто фантастика якась
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02.06.2024 08:08
+19
Перемогти росію неможливо ? Та ти шо .?? Справді ?
А ось таваріщ сталін наприклад - так не вважав .
-----------------------------------------------
«История России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно.

И.В. Сталин
4 февраля 1931 года.
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02.06.2024 08:12
+18
Немає чому дивуватись, пять років тому 73% українських виборців теж проголосували за мир з кацапстаном і дружбу з мишебратьямі. Забули? Я ні
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02.06.2024 08:14
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Продажна шавка путлєра, що сидить на газовій голці.Гроші не пахнуть , правда, модьяр?
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02.06.2024 08:04 Ответить
Орбан на гачку ФСБ через його звязки з кацапським кримінальним авторитетом Сємьоном Могілєвичем. Могілєвич входить у список 10 найбільш розшукуваних ФБР злочинців, і одночасно має угорське громадянство і живе у Будапешті.
Про Орбана і Могілєвича на Ютубі - https://www.youtube.com/watch?v=q_unDRch9NA&t=1819s

А все відео називається "Семен Могілевич - бос босів | Хто насправді керує Україною вже протягом 30 років?"

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02.06.2024 09:28 Ответить
Не може вгомонитись - це піздєц - ніякоі управи
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02.06.2024 08:04 Ответить
ЕС таке потужне що не може спрвитись із одним придурком який є головою малої і нищої країни - це просто фантастика якась
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02.06.2024 08:08 Ответить
Гарно заштопані, навіть стібків не видно
Мені цікаво, що тримає угорців у НАТО?
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02.06.2024 08:45 Ответить
А острів угорщина не хоче створити віктор орбан ?
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02.06.2024 08:10 Ответить
Продирявити орбарана і в коаліцію до фіцо. Буде дирява коаліція цапосмоктучих
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02.06.2024 08:12 Ответить
Шкода, що у письменника, який стріляв у Фіцо, немає спів-авторів...
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02.06.2024 09:05 Ответить
Перемогти росію неможливо ? Та ти шо .?? Справді ?
А ось таваріщ сталін наприклад - так не вважав .
-----------------------------------------------
«История России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно.

И.В. Сталин
4 февраля 1931 года.
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02.06.2024 08:12 Ответить
Немає чому дивуватись, пять років тому 73% українських виборців теж проголосували за мир з кацапстаном і дружбу з мишебратьямі. Забули? Я ні
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02.06.2024 08:14 Ответить
Ну скільки можна порохоботити свого збитого льотчика? Невидомо, як би шоколадник себе повів під час широкомасштабного вторгнення. Зате дуже відомо, що він робив після вторгнення 2014 року.
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02.06.2024 08:31 Ответить
При Пороху армія будувалась,разом з нептунами і вільхами,чонгар не розміновували,при такому розкладі широкомасштабки не було б,а якби і стався напад то відстрілювались би точно не асфальтом.
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02.06.2024 08:40 Ответить
А близько 8 тис. добровольців при якій владі по тюрмах сиділи? Генерала-мільйонера та прокурва Матіоса забули?
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02.06.2024 08:57 Ответить
8 тисяч добровольців? Це дуже нагадує "збагатився в 80 разів", вбив свого брата, не хоче миру з "браЦьким" народом...
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02.06.2024 09:13 Ответить
Ми дуже добре пам'ятаємо, що робив (чотири рази) в 2014 році твій зелений буратіно, і не забудемо, як не забудемо 2022 (з шашликами) рік.
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02.06.2024 08:56 Ответить
"Невидомо, як би шоколадник себе повів під час широкомасштабного вторгнення."(с)...Зате дуже добре вiдомо як вiв (i веде) себе найвелитнiйший боневтiк пiд керiвницьтвом свого завгоспа...
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02.06.2024 09:11 Ответить
Організм, ти в окопі? Відповідаєш за свій вибір?
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02.06.2024 12:02 Ответить
Так припиніть утримувати цих *******! Вони ж на шию ЄС сіли й ніжки звісили..
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02.06.2024 08:15 Ответить
Утримують мадяр як буферну зону,якщо перестати їх кормити і вигнати з НАТО то путін створить там нову білорусь, Європі дешевше кормити ту клоаку,чим мати ще одного ворога в центрі ЄС.
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02.06.2024 08:48 Ответить
Вони й так ворог. П'ята колона в ЄС, яка не дає приймати рішення, які невгодні кремлю.
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02.06.2024 08:55 Ответить
Мадяри ворог для нас,а європейцям є на кого з'їхати,мовляв ми допомогу дали б,ми хароші,але угорці блокують що ж ми зробимо.
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02.06.2024 12:35 Ответить
Європарламенті починається боротьба лівих і правих. Дійшло до того що Качинський і Туск називають один одного пропутінцями.
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02.06.2024 08:15 Ответить
А чому дивуватися,мадярські порнозірки завжди приймають участь в груповухах)
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02.06.2024 08:16 Ответить
Они лидеры в ЕС по суицидам и давно, очень не стойкие браки, проституция скрытая массово, туда едут, доступные цены, есть очень бедные регионы, преступность выше средней по ЕС, проблем социальных много.
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02.06.2024 18:45 Ответить
У них що, традиція прислужувати нацистам?
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02.06.2024 08:22 Ответить
Підкацапники мадярські, ви ще за Корюківку - 1943 відповідати будете!
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02.06.2024 08:26 Ответить
у мадьярської свині немає клепки у мізках, бо забув будапешську резню у 1956 році, коли совок танками розстрілював мадьяр.
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02.06.2024 08:34 Ответить
Для ЄС такий" головастий " ***** потрібен ...ця тема організована як сигнал для ОПі , думаю шо 🤡 чекає коли зможе сказати для 73% , шо другої дороги нема ...треба здаватися ...
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02.06.2024 08:34 Ответить
Комсомолець ***-ббанний. Чекає свій шмат у вигляді Закарпаття.
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02.06.2024 08:40 Ответить
Звичайно, що чекає. Х*йло ж йому пообіцяло Закарпаття, от воно і працює у цьому напрямку.
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02.06.2024 09:00 Ответить
Угорщина в NATO ...Чому ніхто не спросе Орбана : ,,чи буде вiн воювати з росією в разі прямого зіткнення з рошо фашистами,, ???
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02.06.2024 08:43 Ответить
Тому, що ті заяви - на 99% договорняк з ЄС. Якби ЄС потрібно було, то вже б той орбан по тундрі оленів на *яві* ганяв.
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02.06.2024 08:47 Ответить
Він прямим текстом про це сказав: "...змагатимуться ті, хто готові воювати з росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Угорщина, за його словами, представляє другу категорію".
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02.06.2024 08:54 Ответить
Похоже цьому дурню батьки не казали що з гілером і зкацапами водитися не можна ха згада як російська армія подавляла протести
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02.06.2024 08:48 Ответить
*** тебе цЫган, а не переговоры.
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02.06.2024 08:53 Ответить
Особисто мене ця потвора від під****ала!У відкриту вже закликає Україну капітулювати...
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02.06.2024 08:58 Ответить
Орбан, ПНХ.
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02.06.2024 09:00 Ответить
Орбан, здохни!
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02.06.2024 09:02 Ответить
Демократія це змінність влади, Орбан п'ятий раз прем'єр (як лукашенко і *****). По суті країною праве прокацапська мафія.
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02.06.2024 09:07 Ответить
Непреодолимое желание кинуть что-то тяжёлое на звук кваканья этой жабы.
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02.06.2024 09:10 Ответить
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02.06.2024 09:39 Ответить
В нас на заході купа мадярів живе, ми теж можемо тиснути на чОрбана.
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02.06.2024 09:13 Ответить
Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську коаліцію, щоб тиснути на Україну

Це не тому що Орбан такий фраєр, сміливий і без страху. ОРбан в Європі виконує роль Жириновського, який озвучував всі приховані думки Кремля - Орбан демонструє все приховане в європейському політикумі.

Процитую самого себе ФБ 02 червня 2022 р.

Орбану по отношению к Украине отведена роль такой себе Бабы Яги, которая должна быть всегда против решений, которые могут причинить "неудобства" Кремлю/Путину - происходит циничное злоупотребление КОНСЕНСУНС-альностью при принятии решений в институциях т.н. Единой Европы - ЕС.



Таким образом, Орбан выступает на подтанцовке более скрытным putinfershten-ам Шольц&Макронам- что у "тусовки" putinfershten-ов на уме, то в Орбана на языке и в действиях.
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02.06.2024 09:13 Ответить
Трансатлантична коаліція в Європарламенті - у когось нелади з географією. Або материки останніми днями зсунулись, а я це проґавив.
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02.06.2024 09:17 Ответить
Мабуть ця жаба має на увазі Бразилію, Венесуелу, Нікарагуа ... Адже вони за Атлантикою.
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02.06.2024 09:25 Ответить
Хоч би хто-небудь "фіцнув" цю отруйну жабу.
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02.06.2024 09:23 Ответить
щоб ти здох скот мадярський. Як воно надоїло всім.І воно проводить марш "миру" в своєму мадяростані, бо мовляв з росією (яка напала) не ведуть "мирні" перемовини. Падло рідкісне і рожа настільки противна , що цеглу шкода об неї...
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02.06.2024 10:59 Ответить
агентурна мережа-фсб рф немає меж, а тому при виявленні цієї гидоти є лише вихід-смерть як кацапів, а також тих, хто працює на росію. Негідникам- не гідна смерть!
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02.06.2024 11:22 Ответить
Орбан на крючку у ФСБ. А за що і з якого часу?
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02.06.2024 11:31 Ответить
хто б сумнівався б, хто нам друг, а хто ворог
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02.06.2024 11:34 Ответить
Може треба ремонт трубопроводу почати?
На рік?
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02.06.2024 12:16 Ответить
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02.06.2024 12:37 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/19443 Олег Шарп (Олег Шарапа, екс-дипломат, екс-розвідник ГУР) :
Багато хто запитує, чому Угорщина Віктора Орбана всіляко заважає Україні і перешкоджає надходженню до цієї країни європейської допомоги.
Джерело каналу стверджує, що ФСБ має прямий компромат на Орбана. Хто не пам'ятає, скажу - до 2009 року Орбан відкрито критикував Путіна та його (тоді ще невмілі) спроби підкупу європейських політиків.
У 2009 році Орбан з'їздив до Росії та зустрівся з Путіним, після чого різко змінив риторику. Під час цієї особистої зустрічі Путін, мило посміхаючись, повідомив Орбану, що має папочку, в якій задокументовані всі махінації Орбана з кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем та їхніх спільних справах у Будапешті дев'яностих, пов'язаних з відмиванням грошей Сонцівської ОЗГ.
За свідченням очевидців, Орбан вийшов із цієї зустрічі, маючи дуже блідий вигляд, бо думав, що жодних документів та свідчень про ці справи не залишилося. Після чого різко змінив риторику щодо Путіна та РФ.
Цікаво, на кого путін ще має вбивчий компромат окрім Орбана та Трампа?
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02.06.2024 12:42 Ответить
 
 