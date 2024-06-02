Орбан хочет создать в Европарламенте пророссийскую коалицию, чтобы давить на Украину
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует создать "трансатлантическую коалицию мира" в Европарламенте после того, как там состоятся выборы. Таким образом он хочет давить на Украину относительно проведения мирных переговоров с РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут ABC News, 24.hu и Index.hu.
Глава правительства Венгрии сосредоточил свою кампанию по выборам в Европарламент на войне России против Украины.
Так, на "марше мира", который состоялся 1 июня в Будапеште, Орбан отметил, что через неделю на общеевропейских выборах будут соревноваться те, кто готовы воевать с Россией, и те, кто заинтересованы в мире с ней. Венгрия, по его словам, представляет вторую категорию.
"Целью избирательной армии венгров является сохранение мира. Мы являемся самым большим корпусом мира в Европе, самой большой миротворческой силой в Европе. Нам нужно выиграть европейские выборы, чтобы бюрократы в Брюсселе открыли нам ворота города и поспешно ушли", - заявил Орбан.
Премьер Венгрии отметил, что после победы пророссийских сил в Брюсселе там будет создана "коалиция мира", которую якобы готов будет поддержать Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента США.
Он подчеркнул, что потом "коалиции мира" нужно будет заняться переговорами между РФ и Украиной, ведь, как он считает, "победить Россию невозможно".
Напомним, на днях стало известно, что Венгрия договорилась с Беларусью о строительстве ядерного реактора. Средства на это строительство выделила Россия.
Пожалуйста, подождите...
Про Орбана і Могілєвича на Ютубі - https://www.youtube.com/watch?v=q_unDRch9NA&t=1819s
А все відео називається "Семен Могілевич - бос босів | Хто насправді керує Україною вже протягом 30 років?"
Мені цікаво, що тримає угорців у НАТО?
А ось таваріщ сталін наприклад - так не вважав .
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«История России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно.
И.В. Сталин
4 февраля 1931 года.
Це не тому що Орбан такий фраєр, сміливий і без страху. ОРбан в Європі виконує роль Жириновського, який озвучував всі приховані думки Кремля - Орбан демонструє все приховане в європейському політикумі.
Процитую самого себе ФБ 02 червня 2022 р.
Орбану по отношению к Украине отведена роль такой себе Бабы Яги, которая должна быть всегда против решений, которые могут причинить "неудобства" Кремлю/Путину - происходит циничное злоупотребление КОНСЕНСУНС-альностью при принятии решений в институциях т.н. Единой Европы - ЕС.
Таким образом, Орбан выступает на подтанцовке более скрытным putinfershten-ам Шольц&Макронам- что у "тусовки" putinfershten-ов на уме, то в Орбана на языке и в действиях.
На рік?
Багато хто запитує, чому Угорщина Віктора Орбана всіляко заважає Україні і перешкоджає надходженню до цієї країни європейської допомоги.
Джерело каналу стверджує, що ФСБ має прямий компромат на Орбана. Хто не пам'ятає, скажу - до 2009 року Орбан відкрито критикував Путіна та його (тоді ще невмілі) спроби підкупу європейських політиків.
У 2009 році Орбан з'їздив до Росії та зустрівся з Путіним, після чого різко змінив риторику. Під час цієї особистої зустрічі Путін, мило посміхаючись, повідомив Орбану, що має папочку, в якій задокументовані всі махінації Орбана з кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем та їхніх спільних справах у Будапешті дев'яностих, пов'язаних з відмиванням грошей Сонцівської ОЗГ.
За свідченням очевидців, Орбан вийшов із цієї зустрічі, маючи дуже блідий вигляд, бо думав, що жодних документів та свідчень про ці справи не залишилося. Після чого різко змінив риторику щодо Путіна та РФ.
Цікаво, на кого путін ще має вбивчий компромат окрім Орбана та Трампа?