Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську коаліцію, щоб тиснути на Україну
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує створити "трансатлантичну коаліцію миру" у Європарламенті після того, як там відбудуться вибори. Таким чином він хоче тиснути на Україну щодо проведення мирних перемовин з РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть ABC News, 24.hu та Index.hu.
Глава уряду Угорщини зосередив свою кампанію з виборів до Європарламенту на війні Росії проти України.
Так, на "марші миру", який відбувся 1 червня у Будапешті, Орбан наголосив, що за тиждень на загальноєвропейських виборах змагатимуться ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Угорщина, за його словами, представляє другу категорію.
"Метою виборчої армії угорців є збереження миру. Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі. Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли", - заявив Орбан.
Прем'єр Угорщини зазначив, що після перемоги проросійських сил у Брюсселі там буде створено "коаліцію миру", яку нібито готовий буде підтримати Дональд Трамп в разі свого обрання на посаду президента США.
Він підкреслив, що потім "коаліції миру" потрібно буде зайнятися переговорами між РФ та Україною, адже, як він вважає, "перемогти Росію неможливо".
Нагадаємо, днями стало відомо, що Угорщина домовилася з Білоруссю про будівництво ядерного реактора. Кошти на це будівництво виділила Росія.
Будь ласка, зачекайте...
Про Орбана і Могілєвича на Ютубі - https://www.youtube.com/watch?v=q_unDRch9NA&t=1819s
А все відео називається "Семен Могілевич - бос босів | Хто насправді керує Україною вже протягом 30 років?"
Мені цікаво, що тримає угорців у НАТО?
А ось таваріщ сталін наприклад - так не вважав .
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«История России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно.
И.В. Сталин
4 февраля 1931 года.
Це не тому що Орбан такий фраєр, сміливий і без страху. ОРбан в Європі виконує роль Жириновського, який озвучував всі приховані думки Кремля - Орбан демонструє все приховане в європейському політикумі.
Процитую самого себе ФБ 02 червня 2022 р.
Орбану по отношению к Украине отведена роль такой себе Бабы Яги, которая должна быть всегда против решений, которые могут причинить "неудобства" Кремлю/Путину - происходит циничное злоупотребление КОНСЕНСУНС-альностью при принятии решений в институциях т.н. Единой Европы - ЕС.
Таким образом, Орбан выступает на подтанцовке более скрытным putinfershten-ам Шольц&Макронам- что у "тусовки" putinfershten-ов на уме, то в Орбана на языке и в действиях.
На рік?
Багато хто запитує, чому Угорщина Віктора Орбана всіляко заважає Україні і перешкоджає надходженню до цієї країни європейської допомоги.
Джерело каналу стверджує, що ФСБ має прямий компромат на Орбана. Хто не пам'ятає, скажу - до 2009 року Орбан відкрито критикував Путіна та його (тоді ще невмілі) спроби підкупу європейських політиків.
У 2009 році Орбан з'їздив до Росії та зустрівся з Путіним, після чого різко змінив риторику. Під час цієї особистої зустрічі Путін, мило посміхаючись, повідомив Орбану, що має папочку, в якій задокументовані всі махінації Орбана з кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем та їхніх спільних справах у Будапешті дев'яностих, пов'язаних з відмиванням грошей Сонцівської ОЗГ.
За свідченням очевидців, Орбан вийшов із цієї зустрічі, маючи дуже блідий вигляд, бо думав, що жодних документів та свідчень про ці справи не залишилося. Після чого різко змінив риторику щодо Путіна та РФ.
Цікаво, на кого путін ще має вбивчий компромат окрім Орбана та Трампа?