Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську коаліцію, щоб тиснути на Україну

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує створити "трансатлантичну коаліцію миру" у Європарламенті після того, як там відбудуться вибори. Таким чином він хоче тиснути на Україну щодо проведення мирних перемовин з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть ABC News, 24.hu та Index.hu.

Глава уряду Угорщини зосередив свою кампанію з виборів до Європарламенту на війні Росії проти України.

Так, на "марші миру", який відбувся 1 червня у Будапешті, Орбан наголосив, що за тиждень на загальноєвропейських виборах змагатимуться ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Угорщина, за його словами, представляє другу категорію.

"Метою виборчої армії угорців є збереження миру. Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі. Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли", - заявив Орбан.

Прем'єр Угорщини зазначив, що після перемоги проросійських сил у Брюсселі там буде створено "коаліцію миру", яку нібито готовий буде підтримати Дональд Трамп в разі свого обрання на посаду президента США.

Він підкреслив, що потім "коаліції миру" потрібно буде зайнятися переговорами між РФ та Україною, адже, як він вважає, "перемогти Росію неможливо".

Нагадаємо, днями стало відомо, що Угорщина домовилася з Білоруссю про будівництво ядерного реактора. Кошти на це будівництво виділила Росія.

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