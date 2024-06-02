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Угорщина (2150) росія (63574) Віктор Орбан (517)

Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську коаліцію, щоб тиснути на Україну

орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує  створити "трансатлантичну коаліцію миру" у Європарламенті після того, як там відбудуться вибори. Таким чином він хоче тиснути на Україну щодо проведення мирних перемовин з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть ABC News, 24.hu та Index.hu.

Глава уряду Угорщини зосередив свою кампанію з виборів до Європарламенту на війні Росії проти України.

Так, на "марші миру", який відбувся 1 червня у Будапешті, Орбан наголосив, що за тиждень на загальноєвропейських виборах змагатимуться ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Угорщина, за його словами, представляє другу категорію.

"Метою виборчої армії угорців є збереження миру. Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі. Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли", - заявив Орбан.

Прем'єр Угорщини зазначив, що після перемоги проросійських сил у Брюсселі там буде створено "коаліцію миру", яку нібито готовий буде підтримати Дональд Трамп в разі свого обрання на посаду президента США.

Він підкреслив, що потім "коаліції миру" потрібно буде зайнятися переговорами між РФ та Україною, адже, як він вважає, "перемогти Росію неможливо".

Нагадаємо,  днями стало відомо, що Угорщина домовилася з Білоруссю про будівництво ядерного реактора. Кошти на це будівництво виділила Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ: Це наближає Європу до руйнування

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Топ коментарі
+24
ЕС таке потужне що не може спрвитись із одним придурком який є головою малої і нищої країни - це просто фантастика якась
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02.06.2024 08:08
+19
Перемогти росію неможливо ? Та ти шо .?? Справді ?
А ось таваріщ сталін наприклад - так не вважав .
-----------------------------------------------
«История России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно.

И.В. Сталин
4 февраля 1931 года.
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02.06.2024 08:12
+18
Немає чому дивуватись, пять років тому 73% українських виборців теж проголосували за мир з кацапстаном і дружбу з мишебратьямі. Забули? Я ні
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02.06.2024 08:14
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Продажна шавка путлєра, що сидить на газовій голці.Гроші не пахнуть , правда, модьяр?
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02.06.2024 08:04 Відповісти
Орбан на гачку ФСБ через його звязки з кацапським кримінальним авторитетом Сємьоном Могілєвичем. Могілєвич входить у список 10 найбільш розшукуваних ФБР злочинців, і одночасно має угорське громадянство і живе у Будапешті.
Про Орбана і Могілєвича на Ютубі - https://www.youtube.com/watch?v=q_unDRch9NA&t=1819s

А все відео називається "Семен Могілевич - бос босів | Хто насправді керує Україною вже протягом 30 років?"

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02.06.2024 09:28 Відповісти
Не може вгомонитись - це піздєц - ніякоі управи
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02.06.2024 08:04 Відповісти
ЕС таке потужне що не може спрвитись із одним придурком який є головою малої і нищої країни - це просто фантастика якась
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02.06.2024 08:08 Відповісти
Гарно заштопані, навіть стібків не видно
Мені цікаво, що тримає угорців у НАТО?
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02.06.2024 08:45 Відповісти
А острів угорщина не хоче створити віктор орбан ?
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02.06.2024 08:10 Відповісти
Продирявити орбарана і в коаліцію до фіцо. Буде дирява коаліція цапосмоктучих
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02.06.2024 08:12 Відповісти
Шкода, що у письменника, який стріляв у Фіцо, немає спів-авторів...
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02.06.2024 09:05 Відповісти
Перемогти росію неможливо ? Та ти шо .?? Справді ?
А ось таваріщ сталін наприклад - так не вважав .
-----------------------------------------------
«История России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно.

И.В. Сталин
4 февраля 1931 года.
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02.06.2024 08:12 Відповісти
Немає чому дивуватись, пять років тому 73% українських виборців теж проголосували за мир з кацапстаном і дружбу з мишебратьямі. Забули? Я ні
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02.06.2024 08:14 Відповісти
Ну скільки можна порохоботити свого збитого льотчика? Невидомо, як би шоколадник себе повів під час широкомасштабного вторгнення. Зате дуже відомо, що він робив після вторгнення 2014 року.
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02.06.2024 08:31 Відповісти
При Пороху армія будувалась,разом з нептунами і вільхами,чонгар не розміновували,при такому розкладі широкомасштабки не було б,а якби і стався напад то відстрілювались би точно не асфальтом.
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02.06.2024 08:40 Відповісти
А близько 8 тис. добровольців при якій владі по тюрмах сиділи? Генерала-мільйонера та прокурва Матіоса забули?
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02.06.2024 08:57 Відповісти
8 тисяч добровольців? Це дуже нагадує "збагатився в 80 разів", вбив свого брата, не хоче миру з "браЦьким" народом...
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02.06.2024 09:13 Відповісти
Ми дуже добре пам'ятаємо, що робив (чотири рази) в 2014 році твій зелений буратіно, і не забудемо, як не забудемо 2022 (з шашликами) рік.
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02.06.2024 08:56 Відповісти
"Невидомо, як би шоколадник себе повів під час широкомасштабного вторгнення."(с)...Зате дуже добре вiдомо як вiв (i веде) себе найвелитнiйший боневтiк пiд керiвницьтвом свого завгоспа...
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02.06.2024 09:11 Відповісти
Організм, ти в окопі? Відповідаєш за свій вибір?
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02.06.2024 12:02 Відповісти
Так припиніть утримувати цих *******! Вони ж на шию ЄС сіли й ніжки звісили..
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02.06.2024 08:15 Відповісти
Утримують мадяр як буферну зону,якщо перестати їх кормити і вигнати з НАТО то путін створить там нову білорусь, Європі дешевше кормити ту клоаку,чим мати ще одного ворога в центрі ЄС.
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02.06.2024 08:48 Відповісти
Вони й так ворог. П'ята колона в ЄС, яка не дає приймати рішення, які невгодні кремлю.
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02.06.2024 08:55 Відповісти
Мадяри ворог для нас,а європейцям є на кого з'їхати,мовляв ми допомогу дали б,ми хароші,але угорці блокують що ж ми зробимо.
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02.06.2024 12:35 Відповісти
Європарламенті починається боротьба лівих і правих. Дійшло до того що Качинський і Туск називають один одного пропутінцями.
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02.06.2024 08:15 Відповісти
А чому дивуватися,мадярські порнозірки завжди приймають участь в груповухах)
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02.06.2024 08:16 Відповісти
Они лидеры в ЕС по суицидам и давно, очень не стойкие браки, проституция скрытая массово, туда едут, доступные цены, есть очень бедные регионы, преступность выше средней по ЕС, проблем социальных много.
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02.06.2024 18:45 Відповісти
У них що, традиція прислужувати нацистам?
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02.06.2024 08:22 Відповісти
Підкацапники мадярські, ви ще за Корюківку - 1943 відповідати будете!
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02.06.2024 08:26 Відповісти
у мадьярської свині немає клепки у мізках, бо забув будапешську резню у 1956 році, коли совок танками розстрілював мадьяр.
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02.06.2024 08:34 Відповісти
Для ЄС такий" головастий " ***** потрібен ...ця тема організована як сигнал для ОПі , думаю шо 🤡 чекає коли зможе сказати для 73% , шо другої дороги нема ...треба здаватися ...
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02.06.2024 08:34 Відповісти
Комсомолець ***-ббанний. Чекає свій шмат у вигляді Закарпаття.
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02.06.2024 08:40 Відповісти
Звичайно, що чекає. Х*йло ж йому пообіцяло Закарпаття, от воно і працює у цьому напрямку.
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02.06.2024 09:00 Відповісти
Угорщина в NATO ...Чому ніхто не спросе Орбана : ,,чи буде вiн воювати з росією в разі прямого зіткнення з рошо фашистами,, ???
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02.06.2024 08:43 Відповісти
Тому, що ті заяви - на 99% договорняк з ЄС. Якби ЄС потрібно було, то вже б той орбан по тундрі оленів на *яві* ганяв.
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02.06.2024 08:47 Відповісти
Він прямим текстом про це сказав: "...змагатимуться ті, хто готові воювати з росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Угорщина, за його словами, представляє другу категорію".
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02.06.2024 08:54 Відповісти
Похоже цьому дурню батьки не казали що з гілером і зкацапами водитися не можна ха згада як російська армія подавляла протести
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02.06.2024 08:48 Відповісти
*** тебе цЫган, а не переговоры.
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02.06.2024 08:53 Відповісти
Особисто мене ця потвора від під****ала!У відкриту вже закликає Україну капітулювати...
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02.06.2024 08:58 Відповісти
Орбан, ПНХ.
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02.06.2024 09:00 Відповісти
Орбан, здохни!
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02.06.2024 09:02 Відповісти
Демократія це змінність влади, Орбан п'ятий раз прем'єр (як лукашенко і *****). По суті країною праве прокацапська мафія.
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02.06.2024 09:07 Відповісти
Непреодолимое желание кинуть что-то тяжёлое на звук кваканья этой жабы.
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02.06.2024 09:10 Відповісти
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02.06.2024 09:39 Відповісти
В нас на заході купа мадярів живе, ми теж можемо тиснути на чОрбана.
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02.06.2024 09:13 Відповісти
Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську коаліцію, щоб тиснути на Україну

Це не тому що Орбан такий фраєр, сміливий і без страху. ОРбан в Європі виконує роль Жириновського, який озвучував всі приховані думки Кремля - Орбан демонструє все приховане в європейському політикумі.

Процитую самого себе ФБ 02 червня 2022 р.

Орбану по отношению к Украине отведена роль такой себе Бабы Яги, которая должна быть всегда против решений, которые могут причинить "неудобства" Кремлю/Путину - происходит циничное злоупотребление КОНСЕНСУНС-альностью при принятии решений в институциях т.н. Единой Европы - ЕС.



Таким образом, Орбан выступает на подтанцовке более скрытным putinfershten-ам Шольц&Макронам- что у "тусовки" putinfershten-ов на уме, то в Орбана на языке и в действиях.
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02.06.2024 09:13 Відповісти
Трансатлантична коаліція в Європарламенті - у когось нелади з географією. Або материки останніми днями зсунулись, а я це проґавив.
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02.06.2024 09:17 Відповісти
Мабуть ця жаба має на увазі Бразилію, Венесуелу, Нікарагуа ... Адже вони за Атлантикою.
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02.06.2024 09:25 Відповісти
Хоч би хто-небудь "фіцнув" цю отруйну жабу.
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02.06.2024 09:23 Відповісти
щоб ти здох скот мадярський. Як воно надоїло всім.І воно проводить марш "миру" в своєму мадяростані, бо мовляв з росією (яка напала) не ведуть "мирні" перемовини. Падло рідкісне і рожа настільки противна , що цеглу шкода об неї...
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02.06.2024 10:59 Відповісти
агентурна мережа-фсб рф немає меж, а тому при виявленні цієї гидоти є лише вихід-смерть як кацапів, а також тих, хто працює на росію. Негідникам- не гідна смерть!
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02.06.2024 11:22 Відповісти
Орбан на крючку у ФСБ. А за що і з якого часу?
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02.06.2024 11:31 Відповісти
хто б сумнівався б, хто нам друг, а хто ворог
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02.06.2024 11:34 Відповісти
Може треба ремонт трубопроводу почати?
На рік?
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02.06.2024 12:16 Відповісти
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02.06.2024 12:37 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19443 Олег Шарп (Олег Шарапа, екс-дипломат, екс-розвідник ГУР) :
Багато хто запитує, чому Угорщина Віктора Орбана всіляко заважає Україні і перешкоджає надходженню до цієї країни європейської допомоги.
Джерело каналу стверджує, що ФСБ має прямий компромат на Орбана. Хто не пам'ятає, скажу - до 2009 року Орбан відкрито критикував Путіна та його (тоді ще невмілі) спроби підкупу європейських політиків.
У 2009 році Орбан з'їздив до Росії та зустрівся з Путіним, після чого різко змінив риторику. Під час цієї особистої зустрічі Путін, мило посміхаючись, повідомив Орбану, що має папочку, в якій задокументовані всі махінації Орбана з кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем та їхніх спільних справах у Будапешті дев'яностих, пов'язаних з відмиванням грошей Сонцівської ОЗГ.
За свідченням очевидців, Орбан вийшов із цієї зустрічі, маючи дуже блідий вигляд, бо думав, що жодних документів та свідчень про ці справи не залишилося. Після чого різко змінив риторику щодо Путіна та РФ.
Цікаво, на кого путін ще має вбивчий компромат окрім Орбана та Трампа?
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02.06.2024 12:42 Відповісти
 
 