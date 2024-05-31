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Новини Війна
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Орбан про дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ: Це наближає Європу до руйнування

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ініціатива деяких західних країн дозволити Україні бити наданою союзниками зброєю по території РФ "наближають Європу до руйнування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AP.

Орбан заявив, що позиція президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключає введення військ в Україну, а також пропозиція НАТО, яка дозволить Києву завдавати ударів по військових базах на території Росії за допомогою сучасної далекобійної зброї, наданої західними партнерами, ризикує переростанням війни в Україні в глобальний конфлікт.

"Війна - це монстр, який постійно голодний, його треба годувати, і його треба годувати грошима. І я бачу, що американці і демократичний уряд Сполучених Штатів, і лідери Європейського Союзу готові його годувати", - сказав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав партнерів дозволити застосовувати західну зброю для ударів по території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ, яка не може перемогти навіть Україну, навряд чи здатна "проковтнути" Захід. Шанси на це надзвичайно малі, - Орбан

Автор: 

зброя (7460) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+20
Якщо Орбан заскавчав, значить позитивні новини
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31.05.2024 14:19
+13
Нааіщо цитувати цю риганину?
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31.05.2024 14:18
+12
Серунці на марші...
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31.05.2024 14:17
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Серунці на марші...
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31.05.2024 14:17 Відповісти
Вітя, сідій п`ять. Неси залікову до Птлєра
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31.05.2024 15:17 Відповісти
коли його вже уволить фрау Урсула ? 😂👍
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31.05.2024 14:18 Відповісти
Тоді ти маєш бути тільки за!
Подумай, ******, європа зруйнується, і ти зможеш безперешкодно злитися в єдиному екстазі з ***********!
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31.05.2024 14:18 Відповісти
Нааіщо цитувати цю риганину?
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31.05.2024 14:18 Відповісти
а, я прочитав: циганину.
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31.05.2024 14:21 Відповісти
Кожнии прожитии день - приближає нас до смерті - так - Орбан
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31.05.2024 14:19 Відповісти
Якщо Орбан заскавчав, значить позитивні новини
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31.05.2024 14:19 Відповісти
****** вонючая
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31.05.2024 14:20 Відповісти
В ЕС здається 30 країн, але висери цього уй-обка чомусь самі цитовані в "українській" пресі.
І як не дивно в російській...
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31.05.2024 14:21 Відповісти
Краще б розповів на чому його КГБ СССР спіймав а тепер ***** шантажує
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31.05.2024 14:35 Відповісти
Не треба шантажу орки нафту і газ Угорщині продають дешевше ринку, на торгівлі по блокуванні нам допомоги Орбан постійно виторговує гроші від ЄС.... він нормально влаштувався і заробляє на війні
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31.05.2024 16:52 Відповісти
Угорська повія відчула що їй скоро "перекриють кисень" та почнуть "затягувать гаманець" кредитування!Завертіла сракою перед"голодухою"
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31.05.2024 14:22 Відповісти
Угорщину відсторонять від контролю розширення ЄС, - Politico
Втомившись від постійного обструкціонізму прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо України, лідери країн ЄС планують покарати його, надавши Будапешту другорядні посади в наступній Єврокомісії.
Наразі угорець - єврокомісар з євроінтеграції Олівер Варгеї - разом з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем має значний вплив на перемовини з розширення блоку, зокрема з Києвом. Але інші країни не хочуть, щоб Варгеї продовжив займати цю посаду, і звинувачують його в підриві політики щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС.
Призначення Варгеї відбулося у 2019 році в спробі зберегти Угорщину на боці Брюсселя. Тепер Будапешт усунуть від будь-яких важливих посад в ЄС.
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31.05.2024 14:29 Відповісти
*******, йди найух.
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31.05.2024 14:22 Відповісти
цікаво, шо з цього питання скаже Фіцо??🤣🤣
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31.05.2024 14:22 Відповісти
Фіцо під крапельницями.
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31.05.2024 14:23 Відповісти
Щось скаже нескоро 👍
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31.05.2024 14:27 Відповісти
Кому? ***** - що він взагалі на лікарняному і не при ділах. ЄС та США - нічого, по тій же причині. А орбану - то вже інтимні стосунки, загалу не стосується.
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31.05.2024 16:25 Відповісти
Той дурень думає, що українці переплутають напрямок і влуплять по Європі, чи що?
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31.05.2024 14:22 Відповісти
Ні, не по Європі. Він боїться, що українці переплутають "республіку тЫва" з Хантимансією-на-Дунаї 😂
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31.05.2024 14:36 Відповісти
Збереження від руйнування - це вигнання ****** з НАТО та ЕС та надача військового дозволу Україні на знищення мордору на його ж терріторії, звідки і іде агресія на Європу.
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31.05.2024 14:24 Відповісти
А яким боком тебе це взагалі іпе, свинорилий шматок ватяного гівна, що не дав жодного іржавого патрона країні яка прикриває твою Уйобщину від тих хто з радістю повторив би Будапешт-56 ?
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31.05.2024 14:27 Відповісти
На те він і йОрбан!
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31.05.2024 14:32 Відповісти
Це наближає кацапстан до руйнування!
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31.05.2024 14:34 Відповісти
Как этот ***** заи Бал...
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31.05.2024 14:38 Відповісти
Кожного разу, як вилазить орбан зі своєю маєчньою, Кулеба мусить нагадувати, чим займалися мадяри в роки другої світової на наших теренах - дивіться матеріали "Чернігівський судовий процес". Чи не настав час звернутися до МУС з приводу безстрокових злочинів держави угорців?
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31.05.2024 14:39 Відповісти
Та то орбан просто не договорив. Повність фраза повинна була бути такою:
"Це наближає Європу до руйнування... кацапетівської помийки."
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31.05.2024 14:50 Відповісти
Угорський прорашистський членосос і долб...об йорбан.Рунування КУЙЛОМ ЄВРОПИ БУЛО РОЗПОЧАТЕ 8 серпня 2008 року, російські війська вдерлися на територію Грузії під приводом захисту самопроголошеної Південної Осетії. ПРОДОВЖИЛОСЯ У 2014 ОКУПАЦІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І ПРОДОВЖУЄТЬСЯ СЬОГОДНІ ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ, НЕ ТОМУ, ЩО ЦЬОГО ХОТІЛА ГРУЗІЯ ,УКРАЇНА ЧИ ЄВРОПА , А ТОМУ , ЩО НИНІШНЯ СВІТОВА СПІЛЬНОТА (а може3,14сдота) дозволяє РАШИСТСЬКОМУ ВБИВЦІ І РУЙНІВНИКУ РУЙНУВАТИ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК
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31.05.2024 14:57 Відповісти
Це наближає мотузку до шиї орбана.
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31.05.2024 14:57 Відповісти
Одна мотузка, одна дорога ... )))
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31.05.2024 15:03 Відповісти
Вообще-то это приближает к разрушению и уничтожению только говнорашку
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31.05.2024 15:19 Відповісти
Орбан засунь ****** сіярто в ср.ку.
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31.05.2024 15:25 Відповісти
А что может случиться? Украина обязуется не бить западным оружием по Венгрии. Мы же братские народы. Не бойтесь.
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31.05.2024 15:27 Відповісти
Раша -не Європа, та і що до Угорщини є сумніви.
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31.05.2024 15:29 Відповісти
Отримавши підтримку Сі, орбанан перетворить не тільки Угорщину, а всю Європу в «уйгурський анклав» КНР, на томість сам буде мати можливість стати диктаторкусєю з необмеженими повноваженнями в окремому бараці.
Страшні ці люди, бо підлість їх неосяжна, а жадоба влади.взагалі не має меж.
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31.05.2024 15:29 Відповісти
Пішов ти в сраку потвора уродська
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31.05.2024 15:40 Відповісти
зачем цитировать эту мразь, просто напишите орбан гон дон
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31.05.2024 15:50 Відповісти
От козляра. До-речі, на Девіда Гілмора схожий, десь у 70-х.
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31.05.2024 15:53 Відповісти
Ось тут Гілмор образився
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31.05.2024 16:28 Відповісти
Ні, ні, я маю на увазі тільки візуально.
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31.05.2024 16:48 Відповісти
Це коли кацапстан став Європою?
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31.05.2024 16:01 Відповісти
Вітьок запізнився з заявою,Ватікан був перший,тому грошова премія від Газпрому цього разу дістається педофілам з Ватікану
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31.05.2024 16:03 Відповісти
Блін, яке воно обкакане. Іди тихенько в ліс обтікати.
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31.05.2024 16:08 Відповісти
Коли вже грохнуть цю свиню???
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31.05.2024 16:09 Відповісти
На вертолет Витька и в горы полетать!
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31.05.2024 16:43 Відповісти
Іще одне вилізло стурбоване після папи.
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31.05.2024 18:08 Відповісти
 
 