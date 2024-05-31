Орбан про дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ: Це наближає Європу до руйнування

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ініціатива деяких західних країн дозволити Україні бити наданою союзниками зброєю по території РФ "наближають Європу до руйнування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AP.

Орбан заявив, що позиція президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключає введення військ в Україну, а також пропозиція НАТО, яка дозволить Києву завдавати ударів по військових базах на території Росії за допомогою сучасної далекобійної зброї, наданої західними партнерами, ризикує переростанням війни в Україні в глобальний конфлікт.

"Війна - це монстр, який постійно голодний, його треба годувати, і його треба годувати грошима. І я бачу, що американці і демократичний уряд Сполучених Штатів, і лідери Європейського Союзу готові його годувати", - сказав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав партнерів дозволити застосовувати західну зброю для ударів по території РФ.

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