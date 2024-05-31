Орбан про дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ: Це наближає Європу до руйнування
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ініціатива деяких західних країн дозволити Україні бити наданою союзниками зброєю по території РФ "наближають Європу до руйнування".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AP.
Орбан заявив, що позиція президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключає введення військ в Україну, а також пропозиція НАТО, яка дозволить Києву завдавати ударів по військових базах на території Росії за допомогою сучасної далекобійної зброї, наданої західними партнерами, ризикує переростанням війни в Україні в глобальний конфлікт.
"Війна - це монстр, який постійно голодний, його треба годувати, і його треба годувати грошима. І я бачу, що американці і демократичний уряд Сполучених Штатів, і лідери Європейського Союзу готові його годувати", - сказав він.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав партнерів дозволити застосовувати західну зброю для ударів по території РФ.
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Подумай, ******, європа зруйнується, і ти зможеш безперешкодно злитися в єдиному екстазі з ***********!
І як не дивно в російській...
Втомившись від постійного обструкціонізму прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо України, лідери країн ЄС планують покарати його, надавши Будапешту другорядні посади в наступній Єврокомісії.
Наразі угорець - єврокомісар з євроінтеграції Олівер Варгеї - разом з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем має значний вплив на перемовини з розширення блоку, зокрема з Києвом. Але інші країни не хочуть, щоб Варгеї продовжив займати цю посаду, і звинувачують його в підриві політики щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС.
Призначення Варгеї відбулося у 2019 році в спробі зберегти Угорщину на боці Брюсселя. Тепер Будапешт усунуть від будь-яких важливих посад в ЄС.
"Це наближає Європу до руйнування... кацапетівської помийки."
Страшні ці люди, бо підлість їх неосяжна, а жадоба влади.взагалі не має меж.